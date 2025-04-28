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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кудрявцева Анастасия



28.04.2025 «Купер» откроет первые пункты выдачи заказов 1
01.07.2024 «СберМаркет» теперь «Купер» 1
06.03.2024 «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1
06.03.2024 Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1
15.01.2024 Анастасия Кудрявцева, создатель AI-платформы для сценаристов: Будущее медиа за теми, кто не боится технологий 1
17.07.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах 1
10.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон» 1
03.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Black Star Burger в Москве 1
14.03.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Zotman Pizza в Москве 1
10.03.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница» 1
28.02.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из «Много лосося» в Москве 1
21.12.2022 «Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из более чем 50 ресторанов Казани 1
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Кудрявцева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 3
ПроСофт - ProSoft 78 2
ПроСофт - Прософт Биометрикс - ProSoft Biometrics 4 2
Check Point Software Technologies 768 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
Black Star 5 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 1
Якитория 6 1
Тануки 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2131 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 290 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16062 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28661 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12223 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2273 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12802 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2521 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2747 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30367 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6359 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12937 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13622 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12943 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7510 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 682 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 620 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12281 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4850 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17313 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3804 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24588 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6795 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14540 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5610 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10748 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4928 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2273 1
Podcasts - Подкастинг 266 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 529 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 203 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2640 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5507 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 2
Голубкин Егор 2 2
Огурцов Юрий 13 1
Крылова Наталья 2 1
Мутовин Александр 2 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 6
Россия - РФ - Российская федерация 147893 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3056 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2298 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7673 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4039 1
Бельгия - Королевство 1157 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1706 1
Италия - Итальянская Республика 4374 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2494 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2802 1
Россия - СФО - Новосибирск 4399 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3186 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1144 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1039 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 880 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2026 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1540 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1513 1
США - Калифорния 4637 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 862 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1043 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 126 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 71 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 140 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5134 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7202 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11088 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1239 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2322 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 288 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 37 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13979 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8184 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4462 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1087 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1939 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6470 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2738 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5199 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 266 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 611 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 270 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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