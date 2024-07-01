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«СберМаркет» теперь «Купер»

«СберМаркет» проводит ребрендинг. Сервис изменил позиционирование, название, фирменный стиль, приложение и сайт. Бренд становится ближе к клиенту. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета».

Анастасия Кудрявцева, CEO «Купера»: «За последние полгода мы трансформировались в районный сервис, который быстро придет на выручку, что бы ни понадобилось – продукты к ужину или сам ужин, если не хочется готовить, игрушка для питомца, лекарства для близких, батарейки для пульта или цветы для любимой. Мы продолжаем расширять ассортимент и становимся еще универсальнее, ускоряем доставку, усиливаем позиции в регионах и поддерживаем высокий уровень качества сервиса для клиентов. Ребрендинг – логичное следствие всех изменений. Он поможет стать ближе к нашим покупателям, ярко отстроиться от конкурентов и расширить аудиторию».

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СберМаркет
«СберМаркет» теперь «Купер»

Новое позиционирование учитывает универсальность сервиса и доступность ассортимента в короткий промежуток времени – от 20 минут. В его основе – принцип гиперлокальности.

«Купер» собрал более 7,2 млн позиций из 100 продуктовых и 25 аптечных сетей, около 1300 магазинов непродовольственных товаров и 35,5 тыс. ресторанов. Приложение «Купер» – это торговый центр недалеко от дома, но на экране смартфона. По адресу каждого клиента уже доступны до 130 магазинов и 30 ресторанов. И это число постоянно растет.

Название «Купер» – от слова «купить». Основа фирменного стиля – написание строчными буквами названия в логотипе, яркие и насыщенные цвета (неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный) и иконка в форме самого «Купера»а со спрятанной буквой “К”.

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Бизнес

Изменилось и приложение сервиса. Обновилась главная страница: плитки с названиями партнеров стали лаконичнее, упрощена навигация в поиске. Оформление заказа занимает в среднем 10 минут для небольших покупок, и около 20 – для большой закупки продуктов на неделю.

Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Сегодня «Купер» обновил все рекламные носители, материалы клиентских коммуникаций, приложение и сайт. В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 тыс. курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1000 автомобилей и 1100 зон в гипермаркетах.

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