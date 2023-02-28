«Сбермаркет» запустил доставку из «Много лосося» в Москве

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил доставку из 46 кухонь сети «Много лосося». На старте сотрудничества услуга будет доступна жителям Москвы.

Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой. Покупателям доступны все блюда из меню «Много лосося»: поке, суши и роллы, пицца, супы и горячее, салаты и закуски, а также другие позиции меню. Собирать заказы будут сотрудники «Много лосося», а курьеры «Сбермаркета» доставят их клиентам сервиса.

«Запуск доставки из «Много лосося» — это еще один наш шаг в развитии направления доставки из ресторанов от «Сбермаркета», которое начало свою работу в конце прошлого года. Партнёрство позволит сети ресторанов повысить доступность готовой еды для клиентов и нарастить объёмы онлайн-бизнеса, а «Сбермаркету» — увеличить возможности выбора не только из любимых магазинов, но также и из любимых кафе и ресторанов, с бесплатной доставкой и по выгодным ценам», — сказала Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов в «Сбермаркете».

«Мы с командой всегда стремимся искать новые пути развития бизнеса. Благодаря партнерству со «Сбермаркетом» сможем познакомить еще больше новых клиентов с нашими вкусными блюдами», — сказал сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.

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По данным «Сбермаркета», с начала 2023 г. растет популярность суши и роллов в категории «Готовая еда» — по итогам января-февраля клиенты сервиса стали заказывать их на 25% чаще, чем за аналогичный период годом ранее. А самыми популярными позициями по итогам двух месяцев в «Сбермаркете» стали роллы «Филадельфия» и «Калифорния».