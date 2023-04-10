«Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон»

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил доставку из 14 семейных кафе «Андерсон». На первом этапе услуга будет доступна жителям Москвы в районах Таганский, Бутово, Царицыно, Медведково, Сокол и других.

Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям доступны самые популярные блюда из меню «Андерсон»: салаты, супы, горячее, блюда из детского меню, паста, десерты и напитки и многое другое.

Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов в «Сбермаркете», сказала: «Андерсон» — одна из самых популярных сетей семейных кафе в Москве. Меню сети регулярно обновляется, и сейчас Сбермаркет доставляет более 45 блюд как для любителей традиционной русской кухни, так и для тех, кто предпочитает бургеры, пасту, брускетты и сендвичи. И мы рады, что наше сотрудничество с сетью «Андерсон» откроет ещё больше возможностей для заказа готовых блюд не только в Москве, но в дальнейшем и в других крупных городах».