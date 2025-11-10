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Царицыно Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник

СОБЫТИЯ


10.11.2025 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2

В Москве специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2. Управлять движением поездов здесь будет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний НПС. В единый цифровой контур подключили 54 стрелки и 55 светоф
06.03.2024 «Элар» оцифровал документы для музея-заповедника «Царицыно»

Корпорацией «Элар» завершен проект по созданию цифровых копий Книг поступлений и учетной документации музея «Царицыно». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Музей-заповедник «Царицыно» обладает многопрофильным собранием художественных и историко-культурных коллекций, охватывающих период
31.01.2018 В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы

«Элар» оцифровала учетную документацию Государственного музея-заповедника «Царицыно». Пятьдесят четыре книги поступлений и сто четыре инвернтарные книги отсканированы н
29.05.2013 GMCS внедрила в «Царицыно» единый инструмент управления отгрузками

Компания GMCS и сообщила о завершении очередного проекта в компании «Царицыно», предприятии мясоперерабатывающего комплекса. Его результатом стало создание единого решения по управлению отгрузками готовой продукции на базе Microsoft Dynamics AX 2009. Решение зап
15.02.2011 «АйТи» внедрила систему учета электропотребления в центре образования «Царицыно»

Компания «АйТи» завершила первый этап проекта по созданию системы веб-мониторинга параметров главных электрических вводов в одном из зданий центра образования «Царицыно». Разработанное «АйТи» решение состоит из интеллектуального прибора контроля электроэнергии в промышленном исполнении, обеспечивающего сбор информации по потреблению энергетических рес
10.08.2009 GMCS и IT-Box модернизировали автоматизированную систему управления дистрибуцией «ФТД Царицыно»

Компании GMCS и IT-Box сообщили о завершении проекта по развитию автоматизированной системы управления дистрибуцией «Фирменного Торгового Дома Царицыно». «ФТД Царицыно» входит в состав группы компаний «Царицыно», специализирующейся на производстве и реализации мясных изделий и осуществляющей поставку продукции в России и
13.02.2007 ТД «Царицыно» автоматизировал складской комплекс

GMCS завершила проект по внедрению собственного отраслевого решения для складских комплексов Cargo Terminal на базе Microsoft Dynamics AX для торгового дома «Царицыно». Целью проекта была автоматизация системы управления складским комплексом «Царицыно». В рамках проекта была реализована интеграция отраслевого решения GMCS Cargo Terminal и сис
17.03.2006 В "Царицыно" инсталлируют ЦОД

Компания «УСП Компьюлинк» объявлена победителем в тендере на проектирование и внедрение центра обработки данных для корпоративной ERP-системы группы компаний «Царицыно». В проектных работах, выполненных специалистами «УСП Компьюлинк» и компании GMCS (группа компании «Компьюлинк»), был проведено обследование оборудования и учтены особенности эксплуата
30.08.2005 ТД "Царицыно" автоматизирует склад

Компания GMCS приступила к внедрению отраслевого решения на базе Microsoft Axapta — GMCS Cargo Terminal — в новом складском комплексе торгового дома «Царицыно». В основу проекта заложены задачи по автоматизации размещения товаров, отгрузки, инвентаризации, а также по учету работы складского персонала. Проект рассчитан на 7 месяцев, запуск в 
23.08.1999 На радиорынке "Царицыно" изьято порядка 500 пиратских копий CD-ROM

комиссией по Безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы в субботу, 21 августа 1999 года, было проведено плановое мероприятие на территории радио рынка "Царицыно" с целью пресечения незаконной торговли пиратскими копиями компьютерных продуктов. В ходе мероприятия были задержаны продавцы двух торговых точек, распространявших контрафактные CD-ROM

Публикаций - 74, упоминаний - 80

Царицыно и организации, системы, технологии, персоны:

МТ-Интеграция - GMCS 374 11
МегаФон 10742 9
Microsoft Corporation 25775 7
Ростелеком 10948 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Yandex - Яндекс 9216 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
Maykor - Expertek - Экспертек 32 2
River Logic 3 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Citrix Systems 868 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
Парус электро - Связь инжиниринг 27 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 12
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 8
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 5
Государственный Дарвиновский музей 13 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Музей Москвы - Музейное объединение 13 4
Почта России ПАО 2370 4
ЦентрОбувь ТД 29 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 3
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 3
O’STIN - Остин 13 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 2
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 2
Мострансавто 69 2
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 2
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 2
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 2
Дом-музей Марины Цветаевой 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
Евросеть 1421 2
Лента - Утконос 180 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
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