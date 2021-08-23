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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Царицыно
Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник
Публикаций - 35, упоминаний - 47
Царицыно упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергунина Наталья 163 3
|Попов Алексей 319 2
|Фокина Елизавета 2 2
|Мокеев Евгений 19 1
|Лисовский Евгений 19 1
|Себрант Андрей 7 1
|Макс Крайнов 2 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Хлебников Владимир 3 1
|Богатырев Евгений 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|Русский язык 1028 2
|CNews Analytics 2006 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786525, в очереди разбора - 690201.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786525, в очереди разбора - 690201.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru