Получите все материалы CNews по ключевому слову
Царицыно Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник
СОБЫТИЯ
|10.11.2025
|
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2
В Москве специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали станцию Царицыно МЦД-2. Управлять движением поездов здесь будет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний НПС. В единый цифровой контур подключили 54 стрелки и 55 светоф
|06.03.2024
|
«Элар» оцифровал документы для музея-заповедника «Царицыно»
Корпорацией «Элар» завершен проект по созданию цифровых копий Книг поступлений и учетной документации музея «Царицыно». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Музей-заповедник «Царицыно» обладает многопрофильным собранием художественных и историко-культурных коллекций, охватывающих период
|31.01.2018
|
В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы
«Элар» оцифровала учетную документацию Государственного музея-заповедника «Царицыно». Пятьдесят четыре книги поступлений и сто четыре инвернтарные книги отсканированы н
|29.05.2013
|
GMCS внедрила в «Царицыно» единый инструмент управления отгрузками
Компания GMCS и сообщила о завершении очередного проекта в компании «Царицыно», предприятии мясоперерабатывающего комплекса. Его результатом стало создание единого решения по управлению отгрузками готовой продукции на базе Microsoft Dynamics AX 2009. Решение зап
|15.02.2011
|
«АйТи» внедрила систему учета электропотребления в центре образования «Царицыно»
Компания «АйТи» завершила первый этап проекта по созданию системы веб-мониторинга параметров главных электрических вводов в одном из зданий центра образования «Царицыно». Разработанное «АйТи» решение состоит из интеллектуального прибора контроля электроэнергии в промышленном исполнении, обеспечивающего сбор информации по потреблению энергетических рес
|10.08.2009
|
GMCS и IT-Box модернизировали автоматизированную систему управления дистрибуцией «ФТД Царицыно»
Компании GMCS и IT-Box сообщили о завершении проекта по развитию автоматизированной системы управления дистрибуцией «Фирменного Торгового Дома Царицыно». «ФТД Царицыно» входит в состав группы компаний «Царицыно», специализирующейся на производстве и реализации мясных изделий и осуществляющей поставку продукции в России и
|13.02.2007
|
ТД «Царицыно» автоматизировал складской комплекс
GMCS завершила проект по внедрению собственного отраслевого решения для складских комплексов Cargo Terminal на базе Microsoft Dynamics AX для торгового дома «Царицыно». Целью проекта была автоматизация системы управления складским комплексом «Царицыно». В рамках проекта была реализована интеграция отраслевого решения GMCS Cargo Terminal и сис
|17.03.2006
|
В "Царицыно" инсталлируют ЦОД
Компания «УСП Компьюлинк» объявлена победителем в тендере на проектирование и внедрение центра обработки данных для корпоративной ERP-системы группы компаний «Царицыно». В проектных работах, выполненных специалистами «УСП Компьюлинк» и компании GMCS (группа компании «Компьюлинк»), был проведено обследование оборудования и учтены особенности эксплуата
|30.08.2005
|
ТД "Царицыно" автоматизирует склад
Компания GMCS приступила к внедрению отраслевого решения на базе Microsoft Axapta — GMCS Cargo Terminal — в новом складском комплексе торгового дома «Царицыно». В основу проекта заложены задачи по автоматизации размещения товаров, отгрузки, инвентаризации, а также по учету работы складского персонала. Проект рассчитан на 7 месяцев, запуск в
|23.08.1999
|
На радиорынке "Царицыно" изьято порядка 500 пиратских копий CD-ROM
комиссией по Безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы в субботу, 21 августа 1999 года, было проведено плановое мероприятие на территории радио рынка "Царицыно" с целью пресечения незаконной торговли пиратскими копиями компьютерных продуктов. В ходе мероприятия были задержаны продавцы двух торговых точек, распространявших контрафактные CD-ROM
Царицыно и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 6
|Сульгин Сергей 47 3
|Воропаева Екатерина 22 3
|Котов Сергей 17 3
|Фокина Елизавета 2 2
|Михайлов Алексей 115 2
|Гликман Феликс 16 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 2
|Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 2
|Собянин Сергей 538 2
|Паршин Максим 323 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Попов Алексей 339 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Хлебников Владимир 7 1
|Трачук Аркадий 18 1
|Ломоносов Михаил 14 1
|Богатырев Евгений 3 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Юртаев Герман 16 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Морошкин Александр 118 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Пугачева Алла 8 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Бецков Григорий 23 1
|Якунин Владимир 25 1
|Малов Дмитрий 13 1
|Баландин Игорь 10 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Катырин Сергей 15 1
|Курин Вадим 12 1
|Вартанян Артём 25 1
|Князев Андрей 17 1
|Слюняев Игорь 5 1
|Попова Екатерина 7 1
|Бегун Александр 1 1
|Жижикин Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.