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Царицыно
Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник



23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
18.12.2020 Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass 2
16.11.2020 Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям 1
07.02.2020 В финал хакатона Moscow Travel Hack вышли 50 команд 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
31.01.2018 В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы 1
20.05.2016 Сервис «Окно в город» поможет москвичам избежать очереди в музей 1
26.01.2016 Московский портал госуслуг подскажет новые коды плательщиков в 10 районах 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
19.02.2015 Столичный онлайн-сервис «Окно в город» покажет сжигание Масленицы, кормление медведей и блинный 3D-принтер 1
10.11.2014 В Москве можно будет сделать «селфи» с Пушкиным и Ломоносовым 1
16.10.2014 Панорамы крупнейших парков появились на «Электронном атласе Москвы» 1
11.09.2014 На портале открытых данных Москвы появилась электронная карта со всеми парками столицы 1
15.08.2014 Половина линий московского метро получила бесплатный Wi-Fi 1
29.05.2013 GMCS внедрила в «Царицыно» единый инструмент управления отгрузками 5
29.04.2013 Более 320 тыс. абонентов МГТС пользуются услугами по технологии GPON 1
06.12.2012 «Яндекс» обновил панорамы Москвы и Подмосковья 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
24.08.2012 На московском портале госуслуг появилась возможность бронирования даты свадьбы для любого ЗАГСа 1
06.07.2012 «МегаФон» улучшил связь на более чем 30 объектах в Москве и области 1
07.02.2012 Oberon внедрил видеоконференцсвязь в ВНИИА им. Н.Л. Духова 1
18.10.2011 Размещение объектов мелкой розницы в парковых зонах Москвы: торги пойдут по-новому 2
29.09.2011 МГТС меняет ADSL на оптику 1
28.09.2011 МГТС предоставит 42 тыс. абонентов спаренных телефонов цифровую связь по оптике 1
15.02.2011 «АйТи» внедрила систему учета электропотребления в центре образования «Царицыно» 2
08.11.2010 Еще одна российская школа примет участие в программе Microsoft по поддержке инновационных образовательных учреждений 1
06.08.2010 МГРС готова поставлять в села «электронные рынды» 1
10.08.2009 GMCS и IT-Box модернизировали автоматизированную систему управления дистрибуцией «ФТД Царицыно» 1
20.05.2009 «Акадо» переходит на новый частотный план: первый этап 1
02.10.2008 CNews FORUM 2008: ИТ-тренды в торговле 1
28.08.2008 В ЮАО Москвы внедрят АС учета холодной и горячей воды за 149 млн. руб. 1
23.05.2007 Москва: NetByNet метит на место Qwerty 1
13.02.2007 ТД «Царицыно» автоматизировал складской комплекс 6

Публикаций - 35, упоминаний - 47

Царицыно упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4129 2
Facebook 3796 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 2
Парус 212 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
VK - Mail.ru Group 2508 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 737 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 1
Связь инжиниринг 14 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
АйТи 771 1
Microsoft Corporation 11628 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 1
Парус электро 3 1
Мострансавто 59 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 21 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Гринмакс 1 1
Крайэлектро 1 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
CyberPlat - КиберПлат 210 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
Газпром комплектация 3 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Aviasales - Jetradar 47 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Парк Зарядье 14 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 1 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 1
КРУ - комплектное распределительное устройство 4 1
Apple iOS 5744 3
Google Android 10752 3
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Google YouTube - Видеохостинг 1833 1
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 3 1
Правительство Москвы - RussPass - туристический сервис 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
MTS StartUp Hub 26 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Сергунина Наталья 163 3
Попов Алексей 319 2
Фокина Елизавета 2 2
Мокеев Евгений 19 1
Лисовский Евгений 19 1
Себрант Андрей 7 1
Макс Крайнов 2 1
Кисляков Евгений 83 1
Хлебников Владимир 3 1
Богатырев Евгений 2 1
Рудычева Наталья 81 1
Чекмарев Александр 2 1
Морошкин Александр 106 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 17
Россия - Российская федерация - РФ 58975 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 5
Россия - Раменское 37 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 2
Россия - ЦФО - Калужская область 584 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 71 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 1
Россия - ЦФО - Тульская область 760 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 1
Россия - ЦФО - Орловская область 136 1
Россия - Азов 32 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 1
Россия - СФО - Иркутская область 565 1
Франция - Париж 391 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 1
Южная Корея - Сеул 139 1
Китай - Пекин 337 1
Испания - Барселона 538 1
Испания - Королевство 1302 1
Венгрия 310 1
Франция - Французская Республика 2209 1
Южная Корея - Республика 1519 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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