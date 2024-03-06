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«Элар» оцифровал документы для музея-заповедника «Царицыно»

Корпорацией «Элар» завершен проект по созданию цифровых копий Книг поступлений и учетной документации музея «Царицыно». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Музей-заповедник «Царицыно» обладает многопрофильным собранием художественных и историко-культурных коллекций, охватывающих период – от II тысячелетия до н. э. и до начала XXI века. По словам специалистов музея, количество предметов основного и научно-вспомогательного фондов составляет почти 58 тыс. единиц.

Всего в рамках проекта было оцифровано около 5925 листов ценных документов. Среди них Акты Ювелирных экспертиз – в силу возраста, они находились в плачевном состоянии, рассыпались, акты были составлены в 80-х годах, но используются по сей день. С помощью профессиональных отечественных планетарных сканеров удалось бережно, в бесконтактном режиме оцифровать оригиналы, чтобы исключить их дальнейшую частую эксплуатацию, с одной стороны, и сделать доступ к содержащейся в них информации более оперативным, с другой.

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Фото: «Элар»
«Элар» оцифровал документы для музея-заповедника «Царицыно»
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«В актах имеется уникальное описание предметов, указаны авторы работы, вес экспонатов, кем и при каких условиях был передан предмет, - отметили представители музея. - например, информация по предметам, которые поступили в музей еще в советское время, имеется исключительно в этих актах, поэтому для музея эта документация очень важна и востребована в регулярной работе».

В музее отмечают, что электронные копии будут загружены в базы данных «Царицыно» и программы музейного учета.

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