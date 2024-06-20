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Nubes Strato

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Nubes Strato и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 75 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 573 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3688 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1073 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16173 1
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 43 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10177 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1350 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 1
Nubes Alto 18 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 1
Степаненко Василий 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2747 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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