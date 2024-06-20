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Nubes завершает строительство второго дата-центра

Облачный провайдер Nubes («Нубес») планирует запустить новый ЦОД Nubes Strato в сентябре 2024 г. Дополнительные вычислительные мощности будут использоваться для развития облака NGcloud и облачных сервисов компании. Кроме того, клиенты смогут арендовать часть стоек для гибридных решений.

Дата-центр на 198 стоек строится на огороженной территории на юге Москвы (ст. м. «Царицыно»). Новый объект находится рядом с Nubes Alto — первым ЦОДом компании, который был запущен в 2022 г.

Запуск нового дата-центра планируется в сентябре 2024 г. На текущий момент в помещениях проходит монтаж инженерной инфраструктуры. В ближайшее время на площадке будут установлены источники бесперебойного и гарантированного электроснабжения (ДГУ). Параллельно провайдер занимается закупкой вычислительного и сетевого оборудования.

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«Мы строим второй дата-центр для расширения наших возможностей по предоставлению клиентам гибридных решений, — сказал генеральный директор компании Nubes Василий Степаненко. — На базе Nubes Strato продолжит развиваться наше облако нового поколения NGcloud со встроенными средствами защиты, а клиенты смогут размещать собственное оборудование в стойках и интегрировать его с облаком».

Пока защищенное облако NGcloud функционирует на базе ЦОДа Nubes Alto уровня Tier III. Здесь же развернуты все облачные ИБ-сервисы компании, а также решения для удаленной работы, хранения данных и других задач. Кроме того, в дата-центре Nubes Alto клиенты размещают собственное серверное и телеком-оборудование (colocation).

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