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ALTO XML Analyzed Layout and Text Object анализируемый макет и текстовый объект открытая схема XML



16.01.2025 7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада 1
01.10.2024 Nubes запустил второй ЦОД 1
27.09.2024 Nubes запустил свой второй ЦОД 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 1
20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра 1
14.03.2024 Innostage Orchestrator интегрирован с Kaspersky Secure Mail Gateway 1
29.05.2023 Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS 1
23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1
29.12.2022 Nubes поднимает второе облако 1
21.11.2022 Облачный провайдер Nubes открывает в Москве новый дата-центр 1
04.02.2022 5 главных мифов о Microsoft 1
17.12.2020 Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks 1
10.09.2020 Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей 1
03.08.2020 Умер создатель первой компьютерной мыши 1
23.09.2019 Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks 1
06.06.2018 Abbyy усилила FineReader Engine технологиями искусственного интеллекта 1
02.03.2018 ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности 1
19.12.2017 В популярном «железе» для корпоративной безопасности нашлись опасные «дыры» 1
12.09.2017 Все версии Android кроме последней позволяют полностью перехватить управление над смартфоном 1
11.07.2017 Новый троян напал на WhatsApp, Skype, Viber и Telegram. Под угрозой полмиллиарда смартфонов 1
17.04.2017 Умер «главный архитектор современного мира», соавтор интернета и ПК 1
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России 1
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса 1
06.11.2014 Впервые обнаружен вирус, заражающий iPhone и iPad без джейлбрейка 1
03.04.2014 Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня 1
22.10.2013 Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2 1
28.06.2013 Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак 1
17.01.2013 Palo Alto Networks выпустила новые решения для обеспечения сетевой безопасности 1
25.10.2010 «КомпьюВэй» внедрила ИБ-решение от Palo Alto Networks в «Пежо Ситроен» 1
30.04.2008 Xerox разработал бумагу «Джеймса Бонда» 1
26.04.2007 Microsoft «украл» GUI у Apple; Apple - у IP Innovation 1
11.10.2002 Xerox строит 3-мерные структуры на подложках 1
11.10.2002 Xerox строит 3-мерные структуры на подложках 1
22.02.2000 Eazel разработает такой же простой файл-менеджер для Linux, как в Windows и MacOS 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

ALTO XML и организации, системы, технологии, персоны:

Palo Alto Networks 146 20
Nubes - Нубес 51 7
Xerox 1139 6
Apple Inc 12100 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 3
Microsoft Corporation 24624 3
Google LLC 11775 2
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 25 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Samsung Electronics 10254 1
Dell EMC 5027 1
Sony 6544 1
RealNetworks Products and Services 353 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Technicolor - Thomson 185 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
ESET - ESET Software 1133 1
Telegram Group 1983 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Citrix Systems 812 1
Check Point Software Technologies 760 1
Yandex - Яндекс 7339 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Broadcom - VMware 2359 1
Lenovo Group 2292 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 30 1
SAP SE 5276 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Netscape Communications Corporation 421 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Sangfor Technologies 11 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
Daewoo 102 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
American Express - Amex 328 1
Unsplash 762 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 36 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
Microsoft Windows 15656 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 6
Google Android 13994 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Apple macOS 2059 4
Apple iOS 7809 4
Nubes Alto 17 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Linux OS 9936 3
Palo Alto Networks PAN-OS 10 3
Xerox Alto 4 3
Microsoft Office Word 776 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
HTC Wildfire - серия смартфонов 59 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 2
Microsoft Azure 1408 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Apple - App Store 2890 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Rakuten Viber 627 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
Microsoft Skype 2067 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Apple Mac App Store 86 1
Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
Tango 44 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Linux KDE Plasma 225 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Степаненко Василий 42 4
Богданова Любовь 7 3
Pettersson Philip - Петтерссон Филип 2 2
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 2
Шушкин Дмитрий 95 1
Ключников Михаил 18 1
Гинятуллин Роман 61 1
Галушкин Олег 182 1
Абрамов Никита 13 1
Шилак Ксения 28 1
Hertzfeld Andy - Хертзфельд Энди 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Прибочий Михаил 44 1
Богачев Игорь 180 1
Aras Chalan - Арас Чалан 2 1
Geller Adam - Геллер Адам 1 1
Маркин Кирилл 1 1
Mclaughlin Mark - МакЛафлин Марк 2 1
Hrnkar Milos - Хрнкар Милош 2 1
Bond James - Бонд Джеймс 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Россия - РФ - Российская федерация 144195 9
США - Калифорния 4625 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Израиль 2730 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Европа Восточная 3075 1
США - Калифорния - Менло-Парк 29 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Китай - Тайвань 3984 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Европа 21767 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
США - Джорджия 326 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 103 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 128 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Молекула - Molecula 1065 1
Аренда 2416 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
NYT - The New York Times 1054 3
EE Times 158 2
N+1 - Издание 158 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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