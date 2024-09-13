Разделы

ПО Софт
|

«Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие

«Нимбиус» — это интеллектуальная платформа автоматизации и управления частными и гибридными облачными средами, разработанная российской компанией «Лаборатория Числитель». В релизе «Нимбиус 2.1 Alto» был расширен каталог готовых сервисов «из коробки», а также добавлена функция Rollback. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

«Нимбиус» реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Платформа позволяет создавать ИТ-инфраструктуру по модели частного облака поверх уже имеющихся систем виртуализации и поддерживает как ключевые зарубежные решения, так и отечественные продукты. Интегрированный в платформу портал самообслуживания позволяет получать типовые сервисы IaaS и PaaS (Platform as a Service), а также специализированные ИТ-услуги KaaS (Kubernetes as a Service) и DBaaS (Database as a Service) в автоматическом режиме и в минимальные сроки.

В последнем обновлении пользователям стали доступны СУБД PostgreSQL в конфигурациях standalone и cluster, веб-сервер Nginx с типовыми или пользовательскими настройками, а также готовый кластер Kubernetes на базе платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», которая входит в экосистему продуктов «Лаборатории Числитель».

Одна из ключевых фишек релиза 2.1 Alto — добавление функции Rollback для всех сервисов. При разворачивании сервиса механизм дает возможность откатить все изменения в случае возникновения ошибок. Это сокращает время на поиск и удаление артефактов, которые могут появиться при создании сервиса.

В части информационной безопасности была повышена стабильность работы встроенного ПО Keycloak, применяемого для аутентификации пользователей на портале самообслуживания. Также были добавлены новые возможности по изоляции ресурсов и сервисов в соответствии с политикой разграничения доступа, существующей у заказчиков.

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

Цифровизация

Доработки коснулись и пользовательского интерфейса, а именно корзины заказов сервисов. Теперь там можно узнать, из чего складывается стоимость сервиса и общую сумму заказа. Кроме того, на портале самообслуживания был добавлен раздел «Мои квоты», в котором пользователи смогут ознакомиться с возможностями платформы и найти ответы на часто задаваемые вопросы. При этом информация о квотах ресурсов отображается в формате «Группы-Тенанты-Квоты».

На сайте платформы разработчики опубликовали интерактивную версию официальной документации по продукту.

«В новом релизе мы сосредоточились на том, о чем нас очень просили заказчики, — расширении встроенного каталога в сторону готовых сервисов “из коробки”. В дальнейшем мы планируем расширять каталог, в первую очередь фокусируясь на PaaS и DBaaS, обеспечивать поддержку новых систем виртуализации и облачных платформ, а также повышать стабильность работы продукта и улучшать пользовательский опыт», — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

На Украине арестовали военкомов, которые за взятки вносили призывников в цифровой реестр об отсрочке

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В России создана ИТ-система с искусственным интеллектом для борьбы с подделкой голосов телефонными мошенниками

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/