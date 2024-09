«Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие

«Нимбиус» — это интеллектуальная платформа автоматизации и управления частными и гибридными облачными средами, разработанная российской компанией «Лаборатория Числитель». В релизе «Нимбиус 2.1 Alto» был расширен каталог готовых сервисов «из коробки», а также добавлена функция Rollback. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

«Нимбиус» реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Платформа позволяет создавать ИТ-инфраструктуру по модели частного облака поверх уже имеющихся систем виртуализации и поддерживает как ключевые зарубежные решения, так и отечественные продукты. Интегрированный в платформу портал самообслуживания позволяет получать типовые сервисы IaaS и PaaS (Platform as a Service), а также специализированные ИТ-услуги KaaS (Kubernetes as a Service) и DBaaS (Database as a Service) в автоматическом режиме и в минимальные сроки.

В последнем обновлении пользователям стали доступны СУБД PostgreSQL в конфигурациях standalone и cluster, веб-сервер Nginx с типовыми или пользовательскими настройками, а также готовый кластер Kubernetes на базе платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», которая входит в экосистему продуктов «Лаборатории Числитель».

Одна из ключевых фишек релиза 2.1 Alto — добавление функции Rollback для всех сервисов. При разворачивании сервиса механизм дает возможность откатить все изменения в случае возникновения ошибок. Это сокращает время на поиск и удаление артефактов, которые могут появиться при создании сервиса.

В части информационной безопасности была повышена стабильность работы встроенного ПО Keycloak, применяемого для аутентификации пользователей на портале самообслуживания. Также были добавлены новые возможности по изоляции ресурсов и сервисов в соответствии с политикой разграничения доступа, существующей у заказчиков.

Доработки коснулись и пользовательского интерфейса, а именно корзины заказов сервисов. Теперь там можно узнать, из чего складывается стоимость сервиса и общую сумму заказа. Кроме того, на портале самообслуживания был добавлен раздел «Мои квоты», в котором пользователи смогут ознакомиться с возможностями платформы и найти ответы на часто задаваемые вопросы. При этом информация о квотах ресурсов отображается в формате «Группы-Тенанты-Квоты».

На сайте платформы разработчики опубликовали интерактивную версию официальной документации по продукту.

«В новом релизе мы сосредоточились на том, о чем нас очень просили заказчики, — расширении встроенного каталога в сторону готовых сервисов “из коробки”. В дальнейшем мы планируем расширять каталог, в первую очередь фокусируясь на PaaS и DBaaS, обеспечивать поддержку новых систем виртуализации и облачных платформ, а также повышать стабильность работы продукта и улучшать пользовательский опыт», — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель».