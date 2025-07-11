Российские разработчики ПО требуют запретить Windows на ЕГЭ

Ассоциация «Отечественный софт», объединяющая свыше 300 российских ИТ-компаний, обратилась к российским властям с предложением перевести единый государственный экзамена отечественные операционные системы. ИТ-разработчики считают это прямым нарушением законов об импортозамещении, в том числе указа Президента России о безопасности критической информационной инфраструктуры.

Требования по пересмотру правил проведения ЕГЭ

Российские разработчики попросили заменить операционную систему (ОС) Windows при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет РБК.

Как следует из письма Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (объединяет более 300 российских ИТ-компаний, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и др.) в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Министерства просвещения (Минпросвещения). Копия письма есть у журналистов РБК, ее подлинность подтвердил представитель Минцифры.

Поводом для обращения стали актуальные рекомендации по подготовке ЕГЭ в 2025 г., в которых указано, что экзаменационное программное обеспечение (ПО) должно работать на ОС Windows. В ассоциации считают, что это противоречит нормативным актам, предписывающим государственному сектору переход на отечественные ИТ-решения. В том числе они ссылаются на президентский указ о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) и постановление Правительства России, ограничивающее закупки зарубежных программ.

Правительство Москвы Российские разработчики требуют отказа от Windows при проведении ЕГЭ в рамках политики ИТ-импортозамещения

В письме АРПП подчеркивается, что зависимость от иностранных ИТ-платформ несет риски — как финансовые, так и с точки зрения информационной безопасности (ИБ). Среди аргументов — возможная приостановка технической поддержки, потенциальные утечки персональных данных и ограничение цифровых навыков школьников в работе с российскими системами. Ассоциация указывает, что переход на отечественные ОС (включая Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux и РОСА ОС) позволит не только избежать этих проблем, но и сократит затраты на лицензирование в России.

В числе предложений АРПП — это адаптация экзаменационных ИТ-систем к отечественным ИТ-платформам, внесение изменений в методические рекомендации и закрепление использования российского офисного ПО, такого как «Р7 Офис» и «МойОфис», с исключением упоминаний о Windows.

11 июля 2025 г. представители Минцифры подтвердили подлинность обращения и напомнили, что в реестре отечественного софта уже свыше 26,5 тыс. ИТ-продуктов, включая ИТ-решения для образования.

Переход на российское софт

7 апреля 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перевод значимых объектов КИИ на использование российского софта. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Закон предусматривает, что перечни типовых отраслевых объектов КИИ, а также отраслевые особенности соответствия объектов КИИ критериям значимости установит Правительство России. Кроме того, власть в России будет устанавливать требования к используемым на значимых объектах КИИ программно-аппаратным средствам, а также порядок и сроки перехода на отечественные ИТ-решения. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Кроме того, Президент России подписал указ, предусматривающий возможность корректировки сроков перехода принадлежащих государственным органам и государственным компаниям значимых объектов КИИ на российское ПО, если это предусмотрено федеральным законом. Изначально срок такого перехода был ограничен 1 января 2025 г.

ИТ-импортозамещение в России

ИТ-импортозамещение как тренд возникло около пятнадцати лет назад, дополнительный импульс получило в 2014 г., а с 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине стало одним из ключевых драйверов, определяющих развитие национального ИТ-рынка. Оно связано с необходимостью обеспечения в российской ИБ-сфере, независимости от зарубежных поставщиков софта и создания условий для устойчивого функционирования критически важных информационных систем.

В июле 2025 г. как информировал CNews, были подведены некоторые предварительные итоги ИТ-импортозамещения, а также оценили их перспективы на будущее, об этом говорили участники конференции «Импортозамещение», которая прошла на ежегодном мероприятии CNews FORUM Кейсы.