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Palo Alto Networks PAN-OS



18.02.2025 Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все 2
12.12.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за ноябрь 1
08.05.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за апрель 1
17.04.2024 Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются 1
20.02.2021 Vmware устранила уязвимость, обнаруженную Positive Technologies 1
10.09.2020 Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей 1
23.07.2020 MaxPatrol SIEM выявляет еще семь сетевых аномалий 1
02.03.2018 ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности 1
19.12.2017 В популярном «железе» для корпоративной безопасности нашлись опасные «дыры» 1
08.12.2016 «Жестокая реальность» ИБ-рынка: защитное ПО лидирует по количеству дыр 1
17.01.2013 Palo Alto Networks выпустила новые решения для обеспечения сетевой безопасности 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Palo Alto Networks PAN-OS и организации, системы, технологии, персоны:

Palo Alto Networks 147 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 4
Microsoft Corporation 24666 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1425 3
Check Point Software Technologies 761 2
Cisco Systems 5122 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Broadcom - VMware 2367 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
IBM Security 23 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 17 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Sophos - SophosLabs 416 1
ZyXEL Communications 297 1
Fortinet 390 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6184 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 576 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1998 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 3
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 35 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2075 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 2
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 87 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 248 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3766 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 433 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1692 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2677 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 778 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2558 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 260 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
ping - скорость отклика сети 139 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
UDP - User Datagram Protocol 162 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2721 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 9
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 4
Microsoft Windows 10 1769 2
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 2
Microsoft Windows 15719 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 707 2
Microsoft Exchange 1718 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Cisco Smart Install 6 1
GAiA-X - европейская облачная система 51 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Apple iOS 7840 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 59 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Google Chrome - браузер 1567 1
IBM DB2 371 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Apple Safari - браузер 856 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Broadcom - VMware vSphere Replication 8 1
MariaDB - SkySQL 41 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM Connections 12 1
IBM InfoSphere ETL 39 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 29 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
Python - высокоуровневый язык программирования 947 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 153 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 240 1
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 17 1
Microsoft Outlook 1393 1
Linux OS 10013 1
Pettersson Philip - Петтерссон Филип 2 2
Ключников Михаил 18 1
Абрамов Никита 13 1
Димитренко Егор 8 1
Гинятуллин Роман 61 1
Мельникова Анастасия 384 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 2
США - Калифорния 4631 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3664 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3490 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 724 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
The Verge - Издание 559 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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