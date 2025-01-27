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Zyxel Networks USG FLEX



27.01.2025 Ошибка в обновлении прошивке Zyxel уводит «железо» в вечную перезагрузку 1
12.12.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за ноябрь 1
07.06.2023 Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть 1
12.04.2021 Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula 1
15.02.2021 Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году 1
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex 1
01.06.2020 Zyxel представила новую серию межсетевых экранов USG FLEX для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Zyxel Networks USG FLEX и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications 292 5
Zyxel Nebula 40 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1398 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Microsoft Corporation 24633 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity 16 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3689 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 5
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 81 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 561 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2059 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6407 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 966 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 299 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7422 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2480 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2711 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4221 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 765 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4867 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 372 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 255 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 1
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series - Zyxel VPN2S 32 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 2
Zyxel Cloud Query - Облачный сервис сканирования трафика на наличие вредоносного кода 2 1
Zyxel SecuReporter 4 1
Zyxel Networks ZLD 4 1
Microsoft Windows 10 1761 1
Linux OS 9957 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Windows 15668 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 341 1
Microsoft Windows 11 539 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 2
Танюхин Дмитрий 24 1
Мельникова Анастасия 374 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 2
Украина 7612 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3334 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1249 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 501 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
The Verge - Издание 555 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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