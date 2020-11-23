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Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex

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Zyxel Networks выпустила в России и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и непрерывного функционирования бизнеса в условиях пандемии.

Согласно недавно опубликованную отчету 2020 Threat Landscape report by ENISA, число кибератак продолжает увеличиваться по мере перехода компаний к новому этапу цифровой трансформации бизнеса. Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию, так как многим компаниям пришлось для продолжения бизнес-операций срочно перевести весь свой персонал на удаленный режим работы. Такая резкая смена практики ведения бизнеса значительно усложнила обеспечение защиты сетей компаний СМБ, поскольку у большинства из них сильно ограничен бюджет на ИТ и ресурсы.

Для расширения модельного ряда, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран начального уровня со встроенной беспроводной точкой доступа USG Flex 100W и межсетевой экран старшего класса USG Flex 700, способный одновременно обслуживать до 800 подключенных клиентов. Межсетевые экраны серии USG Flex – это универсальные решения для бизнеса, которые не только обеспечивают надежную и масштабируемую систему защиты для сети предприятия, но и удаленный VPN доступ, управление точками доступа Wi-Fi и всю функциональность управления хот-спотами.

Микропрограмма ZLD 4.60, выпущенная Zyxel, обеспечивает увеличение производительности инспекции трафика SSL в 3-5 раз по сравнению с предыдущей версий прошивки. Такие показатели достигнуты при полевом тестировании межсетевых экранов Zyxel при использовании протокола HTTPS с настройками устройства по умолчанию: включенными функциями маршрутизации межсетевого экрана, NAT и ADP.

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Zyxel Networks выпустила в России и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700

Это означает, что, используя уже имеющееся оборудование USG Flex, можно значительно ускорить шифрование/дешифрование трафика и сократить задержки, связанные с генерацией сертификатов.

Усовершенствованная инспекция SSL также поддерживает новейшую версию протокола Transport Layer Security (TLS), используемого для защиты трафика между серверами и их клиентами. Поддержка протокола TLS 1.3 поможет пользователям Zyxel отражать самые опасные кибератаки.

В дополнение к уже имеющимся сервисам репутации IP-адресов и URL-адресов в микропрограмме ZLD 4.60 реализован сервис репутации DNS на базе технологий McAfee. Эти три сервиса, используемые в продуктах серии Zyxel ATP, предоставляют комплексное надежное решение, которое предотвращает посещение пользователями скомпрометированных доменов, содержащих опасный контент, и блокирует доступ к определенным сайтам. Данные анализа от сервисов репутации можно легко просматривать в консоли Zyxel SecuReporter, поэтому сетевые администраторы всегда могут контролировать посещение пользователями подозрительных доменов, риски и типы запросов к поисковым службам.

«Сейчас, когда из-за пандемии многие компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленку, у малого и среднего бизнеса резко возросла потребность в защите в долговременной перспективе, – отметил Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway Business Center. – Две новые модели межсетевых экранов USG Flex и микропрограмма ZLD 4.60 с усовершенствованным функционалом защиты сети помогут СМБ решить эту задачу. Независимо от ограничений ресурсов и бюджета на ИТ клиенты с помощью наших межсетевых экранов могут организовать надежное, защищенное и масштабируемое соединение со своими сотрудниками, работающими из дома».

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