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Zyxel ZyWALL ATP Zyxel ZyWALL UTM Zyxel ZyWALL VPN Series межсетевой экран

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.12.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за ноябрь 1
07.06.2023 Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть 2
21.02.2022 Продажи Wi-Fi-устройств и решений Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине выросли на 50% по итогам 2021 года 1
15.02.2021 Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году 3
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex 1
12.05.2020 Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS 5
28.04.2020 Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз 5
16.03.2020 ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами 1
03.02.2020 Zyxel объявила о росте ее рыночной доли в России и СНГ по итогам 2019 1
22.01.2020 Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса 7
03.09.2019 Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени 5
22.01.2019 Zyxel реализовала интеллектуальное выявление угроз на основе облачной БД сигнатур в межсетевых экранах серии ATP 4
22.10.2018 Zyxel представила программно-определяемое решение Nebula Orchestrator 1
16.10.2018 Zyxel запустила веб-сервис SecuReporter для мониторинга безопасности сети 2
25.09.2018 Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей» 2
13.06.2018 Zyxel сообщила о прохождении шлюзами ZyWALL сертификации по Common Criteria 1
30.05.2018 Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL 2
14.05.2018 Zyxel представила недорогой межсетевой экран для малого бизнеса 3
13.02.2018 Zyxel представила универсальные VPN маршрутизаторы для малого бизнеса 1
22.01.2018 Zyxel представила линейку межсетевых экранов ZyWALL VPN 50/100/300 7
09.11.2017 Zyxel включила HA Pro в базовый пакет профессиональных маршрутизаторов 1
28.04.2017 Zyxel объявила о кардинальной смене структуры дистрибуции в России 1
05.03.2010 ZyXEL выпустила новые версии прошивок для межсетевых экранов ZyWALL 5/35/2 Plus и интернет-центра NBG318S EE 2
21.08.2007 ZyXEL анонсировал новое ПО для мониторинга сети 4
18.07.2007 ZyXEL выпустил на рынок новые SSL VPN-концентраторы 4
22.12.2006 Персональный межсетевой экран ZyWALL - свой среди чужих 2
27.11.2006 ZyXEL представила ZyWALL P1 с антивирусом и защитой от вторжений 2
27.11.2006 ZyXEL анонсирует ОС ZyNOS 4.01 1
09.11.2006 Новая ОС ZyNOS v.4.01защитит ZyWALL P1 4
07.04.2006 ZyXEL начала поставки персональных межсетевых экранов 2
05.03.2005 ZyXEL представила новые решения 5
18.11.2003 ZyWALL – решения для сетевой безопасности от ZyXEL 4

Публикаций - 33, упоминаний - 88

Zyxel ZyWALL ATP и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Bitdefender 171 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Microsoft Corporation 25775 2
Webroot Software 32 1
SafeBreach Labs 15 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
OpenText - Carbonite - EVault 12 1
Brightsight BV 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Corporation 12811 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
ESET - ESET Software 1161 1
Fortinet 452 1
Red Hat 1378 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 21
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 87 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 8
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 5
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 207 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 5
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 4
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 4
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 76 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 10
Zyxel Vantage CNM 6 5
Zyxel SecuReporter 4 4
Zyxel Networks USG FLEX 8 4
Zyxel Networks ZLD 4 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Zyxel XGS - Zyxel RGS - Zyxel GS - Zyxel LTE- Zyxel WAC - Zyxel WAH - Zyxel SBG - Zyxel Armor - серия коммутаторов, роутеров, маршрутизаторов 34 3
Zyxel SD-WAN Business Center - Zyxel SD-WAN OS 3 3
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 56 2
Microsoft Windows 16882 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Palo Alto Networks - PAN-OS 19 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Bitdefender GravityZone 8 1
Bitdefender Mobile Security 4 1
Bitdefender Antivirus 12 1
Webroot BrightCloud Threat Intelligence 1 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 46 1
ZyXEL Keenetic 50 1
Microsoft Windows 11 827 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Microsoft - Trident - MSHTML 18 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Azure 1526 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
IP Reputation Filter 1 1
Zyxel Cloud Query - Облачный сервис сканирования трафика на наличие вредоносного кода 2 1
Fortinet - FortiManager 24 1
Танюхин Дмитрий 26 4
Shih Dean - Ши Дин 4 4
Yen Nathan - Йен Натан 6 3
Lin Inchen - Лин Инчен 3 3
Тяпаев Денис 9 2
Торрес Александр 1 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 4 1
Датку Сабина 3 1
Томский Василий 1 1
Cosoi Catalin - Козои Каталин 4 1
Мельникова Анастасия 440 1
Зайцев Михаил 345 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
Украина 7928 2
Румыния - Бухарест 55 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Нидерланды 3746 1
Румыния 753 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
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The Verge - Издание 619 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Black Hat - Конференция 120 1
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