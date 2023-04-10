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HPE Integrity серия серверов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.04.2023
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НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети
фровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity NG агрегирует, зерка
|01.02.2016
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Обновленная утилита Paragon Camptune X получила новый интерфейс и поддержку System Integrity Protection
мной утилиты Paragon Camptune X — теперь даже в бесплатной версии пользователям будет доступна работа с Apple Boot Camp. Новая версия 10.10.20 совместима с технологией обеспечения безопасности System Integrity Protection, сообщили CNews в Paragon. По словам разработчиков, Campune X решает основную проблему, с которой сталкиваются пользователи Apple Boot Camp — нехватка свободного пространст
|15.05.2015
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HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок
рверы и решения включают модели HP Apollo 2000, HP Apollo 4000, Big Data Reference Architecture, HP Integrity Superdome X, а также модели HP ProLiant DL580, DL560 и BL660c Gen9. Эти серверы поз
|27.01.2015
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ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X
ирование и проверку работоспособности серверных ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» на сервере HP Integrity Superdome X. Об этом CNews сообщили в «НТЦ ИТ Роса». Испытания проводились в центре
|26.02.2014
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«Инлайн Груп» открыла тестовую лабораторию на базе HP Integrity NonStop NS2200
элементы инфраструктуры заказчиков для отладки программно-аппаратных решений и их отдельных узлов, обеспечивающих работу критически важных бизнес-приложений. Новая лаборатория создана на базе сервера HP Integrity NonStop NS2200, характеризующегося высокой надежностью, которая достигается за счет технологии полного дублирования компонентов. Эта архитектура позволяет создавать высокопроизводи
|26.08.2013
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«БПЦ Банковские Технологии» протестировали SmartVista на платформах HP Integrity NonStop
устрии, объявила о завершении серии нагрузочных тестов семейства продуктов SmartVista на платформах HP Integrity NonStop с использованием SQL/MX. Процедура проверки производительности, гибкости
|15.11.2012
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HP анонсировала оптимизированные системы HP Integrity и ПО HP-UX
онвергентной инфраструктуры для критически важных окружений, представив оптимизированные системы HP Integrity, программное обеспечение HP-UX и услуги, которые в три раза увеличивают производите
|12.05.2012
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HP выпустила обновления ОС HP-UX для серверов HP Integrity
я единому графическому интерфейсу пользователя, доступному теперь как для HP-UX vPars, так и для HP Integrity Virtual Machines 6.1; сократить издержки, связанные с подсистемой ввода-вывода для
|09.09.2011
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HP выпустила новые серверные решения HP Integrity NonStop и HP Integrity Superdome
овлении портфеля бизнес-критичных серверных решений — выходе новых систем постоянной доступности HP Integrity NonStop и начале массовых отгрузок систем HP Integrity Superdome 2 с новыми
|15.12.2010
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HP подвела итоги работы подразделения бизнес-критичных систем в России
ьтаты работы подразделения бизнес-критичных систем в России и объявила об обновлениях в системах HP Integrity. Новые серверы HP Integrity построены на основе новой архитектуры HP Blade S
|28.07.2010
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ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX
ования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x0 (Montvale) и 93x0 (Tukwila) под управлением
|27.05.2010
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HP представила новое поколение систем HP Integrity для российских заказчиков
Компания НР представила в России семейство серверов НР Integrity, построенных на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед
|26.05.2010
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HP представила новое поколение систем HP Integrity для российских заказчиков
ажные вычисления для самых требовательных приложений, сообщает пресс-служба компании. Новые серверы HP Integrity построены на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед
|30.04.2010
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HP представила конвергентную инфраструктуру для бизнес-критичных решений
Компания HP объявила об обновлении семейства серверов НР Integrity, построенных на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед
|09.02.2010
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Компания HP подтвердила свое намерение выпустить новые системы HP Integrity
Компания HP подтвердила свое намерение выпустить серверы HP Integrity c новейшими четырехъядерными процессорами Intel Itanium серии 9300, ранее известным
|07.07.2008
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Серверы HP Integrity оснащены Parallels Virtuozzo Containers
е соглашение позволяет HP реализовывать технологию контейнерной виртуализации Parallels на серверах Integrity. Владельцам серверов HP Integrity обеспечивается поддержка технологии Parall
|30.06.2008
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НР представила отказоустойчивый блейд-сервер
Компания HP представила отказоустойчивый блейд-сервер. Новая система HP Integrity NonStop NB50000c BladeSystem сочетает отказоустойчивость и постоянную готовность
|04.03.2008
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HP выпустила новый блейд-сервер для ресурсоемких приложений
Компания HP расширила свой портфель HP BladeSystem, добавив в него новый блейд-сервер Integrity, предназначенный для работы бизнес-критичных приложений, которые предъявляют повыше
|22.11.2007
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HP расширила возможности систем HP Integrity
Компания HP обновила линейку серверов HP Integrity и выпустила системы с новыми процессорными технологиями и программным обеспечением.
|28.06.2007
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«ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity
«ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity Компании ЦФТ, НР, Intel и «Ай-Теко» объявляют об успешном завершении очередного про
|26.12.2006
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ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" реализовали новый проект
об успешном завершении проекта по портированию системы «ЦФТ – Управленческий учет» на платформу HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением ОС HP-UX. Одновременно было проведен
|27.09.2006
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ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК
формационного комплекса (БИК) «ЦФТ — Банк» (Платформа развития на базе Oracle) на платформе HP Integrity с двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 серии 9000 (ранее носили кодовое наиме
|05.07.2006
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HP расширил возможности виртуализации для серверов HP Integrity
-Packard объявила, что она реализовала новые возможности Virtual Server Environment для серверов HP Integrity, которые позволяют предоставить заказчикам возможность автоматической настройки рес
|10.11.2005
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В Check Point Integrity появилось антишпионское ПО
Компания Check Point, производитель программного обеспечения для интернет-безопасности, объявила о выпуске Integrity Anti-Spyware, средства защиты от шпионских программ, интегрированного в решение для защиты рабочих мест Check Point Integrity. Integrity Anti-Spyware обнаруживает шпионс
|27.10.2005
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"Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру
та по модернизации информационной инфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интеграторов, внедрение серверного ре
|25.01.2005
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Объем продаж серверных решений HP Integrity за 2004 год превысил $1 млрд.
Объем продаж серверных решений HP Integrity за 2004 год превысил $1 млрд., сообщает пресс-служба компании НР. Windows Server 20
|18.01.2005
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HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов Integrity
18 января компания HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов семейства Integrity. Отныне в серверах Integrity среднего и высокого уровня будут использоваться более производительные процессоры Intel Itanium 2 с объемом кэш-памяти до 9 МБ. В 2004 финансовом г
|21.12.2004
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Квартальная выручка HP составила $21,4 млрд.
слугами на предприятии. В сентябре 2004 года на ЗМСК в реализован проект внедрения mySAP на сервере НР Integrity Superdome на базе процессора Intel Itanium 2. Для компании «Аэрофлот» создан цен
|08.12.2004
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В комитете финансов Петербурга завершилось создание центра обработки данных
зволяющей реализовать требуемый вариант, было выбрано старшее серверное решение SuperDome семейства HP Integrity, основанное на процессорах Intel Itanium 2. Непосредственной реализацией проекта
|18.11.2004
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HP расширила линейку серверов HP Integrity
Компания HP расширила семейство серверов HP Integrity, представляя системы на базе новых модификаций процессора Intel Itanium 2 и нового
|26.10.2004
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"МСС-Поволжье" модернизировала биллинговую систему
Фон» в Поволжье «МСС-Поволжье». Ранее биллинговая система оператора обслуживалась одним сервером HP Integrity SuperDome на 16-ти процессорах PA-RISC. В качестве информационно-биллинговой систем
|22.09.2004
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"ЕМТ Р" провела тестирование технологии ANSYS-CFX 5
ьных вычислений с использованием пакета ANSYS-CFX 5.7 и многопроцессорной вычислительной системы HP Integrity. Программный комплекс ANSYS CFX-5 предназначен для решения задач вычислительной гид
|19.07.2004
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HP представил двухпроцессорный модуль для серверов Integrity
ых систем, способствующего значительному повышению вычислительной способности серверов семейства HP Integrity. Такого эффекта удалось достичь благодаря созданию нового двухпроцессорного модуля,
|27.02.2004
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НР обновил серверные семейства
гие компоненты этих систем ничем не отличаются от соответствующих компонентов серверов семейства HP Integrity, что позволит заказчикам в будущем осуществить переход на новую стандартную платфор
|10.11.2003
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Itanium – любителям стандартной архитектуры
орах Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3 до 1,5 ГГц. В серии высокопроизводительных серверов Integrity были представлены четырехпроцессорная модель НР Integrity rx4640, восьмипроц
|10.11.2003
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Itanium – любителям стандартной архитектуры
орах Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3 до 1,5 ГГц. В серии высокопроизводительных серверов Integrity были представлены четырехпроцессорная модель НР Integrity rx4640, восьмипроц
|20.08.2003
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HP и Oracle установили мировой рекорд
Сервер HP Integrity Superdome, оснащенный 64 процессорами Intel Itanium 2, системой хранения данных
|03.07.2003
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HP выпустил семейство серверов Integrity на процессорах Itanium 2
Компания HP объявила о выпуске семейства серверов Integrity на базе новых процессоров систем стандартной архитектуры, поддерживающих стратегию
HPE Integrity и организации, системы, технологии, персоны:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 6
|Пенязь Дмитрий 22 5
|Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 3
|Плотко Сергей 12 3
|Макаров Иван 33 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Григорьев Василий 21 2
|Слинько Владимир 6 2
|Удалов Сергей 7 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 2
|Лымарь Алексей 4 2
|Васьков Олег 2 2
|Висящев Андрей 64 2
|Краснов Михаил 87 2
|Лобов Сергей 27 2
|Толкачева Екатерина 43 1
|Рахманов Максим 47 1
|Микоян Александр 44 1
|Радаев Александр 44 1
|Тутаев Михаил 57 1
|Заянц Илья 57 1
|Касаев Сергей 28 1
|Драчев Никита 10 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Зорин Сергей 8 1
|Соколов Павел 15 1
|Войнов Андрей 8 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Гваришвили Владимир 29 1
|Виноградов Артём 29 1
|Павловский Святослав 3 1
|Веселова Алина 2 1
|Володин Андрей 22 1
|Канев Сергей 11 1
|Радул Сергей 4 1
|Олинов Владислав 9 1
|Синельников Александр 27 1
|Phoronix 59 3
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Phys.org 972 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|The Verge - Издание 619 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ZDnet 663 1
|The Information 83 1
|Android Authority 62 1
|InformationWeek 241 1
|Silicon 494 1
|Vnunet 224 1
|Computer Weekly 376 1
|VNUNet.com 214 1
|Открытые системы ИД 176 1
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