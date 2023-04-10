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HPE Integrity серия серверов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети

фровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity NG агрегирует, зерка
01.02.2016 Обновленная утилита Paragon Camptune X получила новый интерфейс и поддержку System Integrity Protection

мной утилиты Paragon Camptune X — теперь даже в бесплатной версии пользователям будет доступна работа с Apple Boot Camp. Новая версия 10.10.20 совместима с технологией обеспечения безопасности System Integrity Protection, сообщили CNews в Paragon. По словам разработчиков, Campune X решает основную проблему, с которой сталкиваются пользователи Apple Boot Camp — нехватка свободного пространст
15.05.2015 HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок

рверы и решения включают модели HP Apollo 2000, HP Apollo 4000, Big Data Reference Architecture, HP Integrity Superdome X, а также модели HP ProLiant DL580, DL560 и BL660c Gen9. Эти серверы поз
27.01.2015 ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X

ирование и проверку работоспособности серверных ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» на сервере HP Integrity Superdome X. Об этом CNews сообщили в «НТЦ ИТ Роса». Испытания проводились в центре
26.02.2014 «Инлайн Груп» открыла тестовую лабораторию на базе HP Integrity NonStop NS2200

элементы инфраструктуры заказчиков для отладки программно-аппаратных решений и их отдельных узлов, обеспечивающих работу критически важных бизнес-приложений. Новая лаборатория создана на базе сервера HP Integrity NonStop NS2200, характеризующегося высокой надежностью, которая достигается за счет технологии полного дублирования компонентов. Эта архитектура позволяет создавать высокопроизводи
26.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали SmartVista на платформах HP Integrity NonStop

устрии, объявила о завершении серии нагрузочных тестов семейства продуктов SmartVista на платформах HP Integrity NonStop с использованием SQL/MX. Процедура проверки производительности, гибкости
15.11.2012 HP анонсировала оптимизированные системы HP Integrity и ПО HP-UX

онвергентной инфраструктуры для критически важных окружений, представив оптимизированные системы HP Integrity, программное обеспечение HP-UX и услуги, которые в три раза увеличивают производите
12.05.2012 HP выпустила обновления ОС HP-UX для серверов HP Integrity

я единому графическому интерфейсу пользователя, доступному теперь как для HP-UX vPars, так и для HP Integrity Virtual Machines 6.1; сократить издержки, связанные с подсистемой ввода-вывода для

09.09.2011 HP выпустила новые серверные решения HP Integrity NonStop и HP Integrity Superdome

овлении портфеля бизнес-критичных серверных решений — выходе новых систем постоянной доступности HP Integrity NonStop и начале массовых отгрузок систем HP Integrity Superdome 2 с новыми

15.12.2010 HP подвела итоги работы подразделения бизнес-критичных систем в России

ьтаты работы подразделения бизнес-критичных систем в России и объявила об обновлениях в системах HP Integrity. Новые серверы HP Integrity построены на основе новой архитектуры HP Blade S
28.07.2010 ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX

ования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x0 (Montvale) и 93x0 (Tukwila) под управлением
27.05.2010 HP представила новое поколение систем HP Integrity для российских заказчиков

Компания НР представила в России семейство серверов НР Integrity, построенных на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед
26.05.2010 HP представила новое поколение систем HP Integrity для российских заказчиков

ажные вычисления для самых требовательных приложений, сообщает пресс-служба компании. Новые серверы HP Integrity построены на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед
30.04.2010 HP представила конвергентную инфраструктуру для бизнес-критичных решений

Компания HP объявила об обновлении семейства серверов НР Integrity, построенных на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед
09.02.2010 Компания HP подтвердила свое намерение выпустить новые системы HP Integrity

Компания HP подтвердила свое намерение выпустить серверы HP Integrity c новейшими четырехъядерными процессорами Intel Itanium серии 9300, ранее известным
07.07.2008 Серверы HP Integrity оснащены Parallels Virtuozzo Containers

е соглашение позволяет HP реализовывать технологию контейнерной виртуализации Parallels на серверах Integrity. Владельцам серверов HP Integrity обеспечивается поддержка технологии Parall
30.06.2008 НР представила отказоустойчивый блейд-сервер

Компания HP представила отказоустойчивый блейд-сервер. Новая система HP Integrity NonStop NB50000c BladeSystem сочетает отказоустойчивость и постоянную готовность
04.03.2008 HP выпустила новый блейд-сервер для ресурсоемких приложений

Компания HP расширила свой портфель HP BladeSystem, добавив в него новый блейд-сервер Integrity, предназначенный для работы бизнес-критичных приложений, которые предъявляют повыше
22.11.2007 HP расширила возможности систем HP Integrity

Компания HP обновила линейку серверов HP Integrity и выпустила системы с новыми процессорными технологиями и программным обеспечением.
28.06.2007 «ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity

«ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity Компании ЦФТ, НР, Intel и «Ай-Теко» объявляют об успешном завершении очередного про
26.12.2006 ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" реализовали новый проект

об успешном завершении проекта по портированию системы «ЦФТ – Управленческий учет» на платформу HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением ОС HP-UX. Одновременно было проведен
27.09.2006 ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК

формационного комплекса (БИК) «ЦФТ — Банк» (Платформа развития на базе Oracle) на платформе HP Integrity с двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 серии 9000 (ранее носили кодовое наиме
05.07.2006 HP расширил возможности виртуализации для серверов HP Integrity

-Packard объявила, что она реализовала новые возможности Virtual Server Environment для серверов HP Integrity, которые позволяют предоставить заказчикам возможность автоматической настройки рес
10.11.2005 В Check Point Integrity появилось антишпионское ПО

Компания Check Point, производитель программного обеспечения для интернет-безопасности, объявила о выпуске Integrity Anti-Spyware, средства защиты от шпионских программ, интегрированного в решение для защиты рабочих мест Check Point Integrity. Integrity Anti-Spyware обнаруживает шпионс
27.10.2005 "Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру

та по модернизации информационной инфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интеграторов, внедрение серверного ре
25.01.2005 Объем продаж серверных решений HP Integrity за 2004 год превысил $1 млрд.

Объем продаж серверных решений HP Integrity за 2004 год превысил $1 млрд., сообщает пресс-служба компании НР. Windows Server 20
18.01.2005 HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов Integrity

18 января компания HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов семейства Integrity. Отныне в серверах Integrity среднего и высокого уровня будут использоваться более производительные процессоры Intel Itanium 2 с объемом кэш-памяти до 9 МБ. В 2004 финансовом г
21.12.2004 Квартальная выручка HP составила $21,4 млрд.

слугами на предприятии. В сентябре 2004 года на ЗМСК в реализован проект внедрения mySAP на сервере НР Integrity Superdome на базе процессора Intel Itanium 2. Для компании «Аэрофлот» создан цен
08.12.2004 В комитете финансов Петербурга завершилось создание центра обработки данных

зволяющей реализовать требуемый вариант, было выбрано старшее серверное решение SuperDome семейства HP Integrity, основанное на процессорах Intel Itanium 2. Непосредственной реализацией проекта
18.11.2004 HP расширила линейку серверов HP Integrity

Компания HP расширила семейство серверов HP Integrity, представляя системы на базе новых модификаций процессора Intel Itanium 2 и нового

26.10.2004 "МСС-Поволжье" модернизировала биллинговую систему

Фон» в Поволжье «МСС-Поволжье». Ранее биллинговая система оператора обслуживалась одним сервером HP Integrity SuperDome на 16-ти процессорах PA-RISC. В качестве информационно-биллинговой систем
22.09.2004 "ЕМТ Р" провела тестирование технологии ANSYS-CFX 5

ьных вычислений с использованием пакета ANSYS-CFX 5.7 и многопроцессорной вычислительной системы HP Integrity. Программный комплекс ANSYS CFX-5 предназначен для решения задач вычислительной гид
19.07.2004 HP представил двухпроцессорный модуль для серверов Integrity

ых систем, способствующего значительному повышению вычислительной способности серверов семейства HP Integrity. Такого эффекта удалось достичь благодаря созданию нового двухпроцессорного модуля,
27.02.2004 НР обновил серверные семейства

гие компоненты этих систем ничем не отличаются от соответствующих компонентов серверов семейства HP Integrity, что позволит заказчикам в будущем осуществить переход на новую стандартную платфор
10.11.2003 Itanium – любителям стандартной архитектуры

орах Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3 до 1,5 ГГц. В серии высокопроизводительных серверов Integrity были представлены четырехпроцессорная модель НР Integrity rx4640, восьмипроц
10.11.2003 Itanium – любителям стандартной архитектуры

орах Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3 до 1,5 ГГц. В серии высокопроизводительных серверов Integrity были представлены четырехпроцессорная модель НР Integrity rx4640, восьмипроц
20.08.2003 HP и Oracle установили мировой рекорд

Сервер HP Integrity Superdome, оснащенный 64 процессорами Intel Itanium 2, системой хранения данных

03.07.2003 HP выпустил семейство серверов Integrity на процессорах Itanium 2

Компания HP объявила о выпуске семейства серверов Integrity на базе новых процессоров систем стандартной архитектуры, поддерживающих стратегию


Публикаций - 141, упоминаний - 261

HPE Integrity и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 88
Intel Corporation 12811 47
Oracle Corporation 7074 26
Microsoft Corporation 25775 19
HP - Hewlett-Packard 3662 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
SAP SE 5601 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 9
Red Hat 1378 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 7
МегаФон 10742 6
Inline Group - Инлайн Груп 105 6
Dell EMC 5180 5
Broadcom - VMware 2610 4
SAS Institute 1082 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Google LLC 12688 4
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 4
HP Software 54 3
HP Services - HPS 27 3
HP EMEA 14 3
Integrity Vision 5 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Cisco Systems 5372 3
Apple Inc 13154 3
Check Point Software Technologies 829 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
HPE Networking - HPE ProCurve 82 2
Myricom 8 2
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 2
Fortinet 452 2
Альфа-Банк 1979 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Евросеть 1421 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Дельта Банк 17 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Visa International 1993 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
БИН-Петровский Торговый центр 1 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Солидарность 0 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Harley-Davidson 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Merriam-Webster 15 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
Городской Ипотечный Банк 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
World Wide Web Foundation 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 98
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 15
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Blade-server - Блейд-сервер 231 11
Нагрузочное тестирование - Load testing 789 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 7
Стандартизация - Standardization 2339 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 5
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
Intel Itanium 649 49
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 37
Linux OS 11533 36
HPE ProLiant 409 33
Intel x86 - архитектура процессора 2151 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 25
Microsoft Windows 16882 22
HPE Superdome - серия серверов 77 19
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 18
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 17
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 16
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 13
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Цифровые решения НПП - DS Integrity 16 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 6
HP Insight Dynamics - HP Insight Control - HP Insight Management Suite - HP Systems Insight Manager - HP Compaq Insight Manager 30 5
Intel Itanium Montecito 35 5
Intel Itanium Kittson 10 5
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 5
HPE NonStop - HP Compaq NonStop 25 5
IBM DB2 396 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Microsoft Windows Server 2008 483 5
HPE 3PAR 105 5
Microsoft Windows Server 2003 571 5
HPE ServiceGuard 21 5
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 5
HP VSE - HP Virtual Server Environment 5 4
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 4
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 4
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 3
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 3
Intel Itanium Montvale 7 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 6
Пенязь Дмитрий 22 5
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 3
Плотко Сергей 12 3
Макаров Иван 33 2
Зезюлинский Николай 23 2
Елагин Вячеслав 14 2
Григорьев Василий 21 2
Слинько Владимир 6 2
Удалов Сергей 7 2
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 2
Лымарь Алексей 4 2
Васьков Олег 2 2
Висящев Андрей 64 2
Краснов Михаил 87 2
Лобов Сергей 27 2
Толкачева Екатерина 43 1
Рахманов Максим 47 1
Микоян Александр 44 1
Радаев Александр 44 1
Тутаев Михаил 57 1
Заянц Илья 57 1
Касаев Сергей 28 1
Драчев Никита 10 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Зорин Сергей 8 1
Соколов Павел 15 1
Войнов Андрей 8 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 29 1
Виноградов Артём 29 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Володин Андрей 22 1
Канев Сергей 11 1
Радул Сергей 4 1
Олинов Владислав 9 1
Синельников Александр 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Европа 24964 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
США - Калифорния 4829 5
Украина 7928 4
Япония 13807 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Казахстан - Республика 6048 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Грузия 1332 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Украина - Киев 1151 1
Куба - Республика 417 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 37
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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