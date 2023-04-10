HPE Integrity

НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети фровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity NG агрегирует, зерка

Обновленная утилита Paragon Camptune X получила новый интерфейс и поддержку System Integrity Protection мной утилиты Paragon Camptune X — теперь даже в бесплатной версии пользователям будет доступна работа с Apple Boot Camp. Новая версия 10.10.20 совместима с технологией обеспечения безопасности System Integrity Protection, сообщили CNews в Paragon. По словам разработчиков, Campune X решает основную проблему, с которой сталкиваются пользователи Apple Boot Camp — нехватка свободного пространст

HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок рверы и решения включают модели HP Apollo 2000, HP Apollo 4000, Big Data Reference Architecture, HP Integrity Superdome X, а также модели HP ProLiant DL580, DL560 и BL660c Gen9. Эти серверы поз

ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X ирование и проверку работоспособности серверных ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» на сервере HP Integrity Superdome X. Об этом CNews сообщили в «НТЦ ИТ Роса». Испытания проводились в центре

«Инлайн Груп» открыла тестовую лабораторию на базе HP Integrity NonStop NS2200 элементы инфраструктуры заказчиков для отладки программно-аппаратных решений и их отдельных узлов, обеспечивающих работу критически важных бизнес-приложений. Новая лаборатория создана на базе сервера HP Integrity NonStop NS2200, характеризующегося высокой надежностью, которая достигается за счет технологии полного дублирования компонентов. Эта архитектура позволяет создавать высокопроизводи

«БПЦ Банковские Технологии» протестировали SmartVista на платформах HP Integrity NonStop устрии, объявила о завершении серии нагрузочных тестов семейства продуктов SmartVista на платформах HP Integrity NonStop с использованием SQL/MX. Процедура проверки производительности, гибкости

HP анонсировала оптимизированные системы HP Integrity и ПО HP-UX онвергентной инфраструктуры для критически важных окружений, представив оптимизированные системы HP Integrity, программное обеспечение HP-UX и услуги, которые в три раза увеличивают производите

HP выпустила обновления ОС HP-UX для серверов HP Integrity я единому графическому интерфейсу пользователя, доступному теперь как для HP-UX vPars, так и для HP Integrity Virtual Machines 6.1; сократить издержки, связанные с подсистемой ввода-вывода для

HP выпустила новые серверные решения HP Integrity NonStop и HP Integrity Superdome овлении портфеля бизнес-критичных серверных решений — выходе новых систем постоянной доступности HP Integrity NonStop и начале массовых отгрузок систем HP Integrity Superdome 2 с новыми

HP подвела итоги работы подразделения бизнес-критичных систем в России ьтаты работы подразделения бизнес-критичных систем в России и объявила об обновлениях в системах HP Integrity. Новые серверы HP Integrity построены на основе новой архитектуры HP Blade S

ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX ования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x0 (Montvale) и 93x0 (Tukwila) под управлением

HP представила новое поколение систем HP Integrity для российских заказчиков Компания НР представила в России семейство серверов НР Integrity, построенных на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед

HP представила новое поколение систем HP Integrity для российских заказчиков ажные вычисления для самых требовательных приложений, сообщает пресс-служба компании. Новые серверы HP Integrity построены на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед

HP представила конвергентную инфраструктуру для бизнес-критичных решений Компания HP объявила об обновлении семейства серверов НР Integrity, построенных на основе новой архитектуры HP Blade Scale Architecture, которая объед

Компания HP подтвердила свое намерение выпустить новые системы HP Integrity Компания HP подтвердила свое намерение выпустить серверы HP Integrity c новейшими четырехъядерными процессорами Intel Itanium серии 9300, ранее известным

Серверы HP Integrity оснащены Parallels Virtuozzo Containers е соглашение позволяет HP реализовывать технологию контейнерной виртуализации Parallels на серверах Integrity. Владельцам серверов HP Integrity обеспечивается поддержка технологии Parall

НР представила отказоустойчивый блейд-сервер Компания HP представила отказоустойчивый блейд-сервер. Новая система HP Integrity NonStop NB50000c BladeSystem сочетает отказоустойчивость и постоянную готовность

HP выпустила новый блейд-сервер для ресурсоемких приложений Компания HP расширила свой портфель HP BladeSystem, добавив в него новый блейд-сервер Integrity, предназначенный для работы бизнес-критичных приложений, которые предъявляют повыше

HP расширила возможности систем HP Integrity Компания HP обновила линейку серверов HP Integrity и выпустила системы с новыми процессорными технологиями и программным обеспечением.

«ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity «ЦФТ–Интернет навигатор» протестирована на платформе HP Integrity Компании ЦФТ, НР, Intel и «Ай-Теко» объявляют об успешном завершении очередного про

ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" реализовали новый проект об успешном завершении проекта по портированию системы «ЦФТ – Управленческий учет» на платформу HP Integrity с процессорами Intel Itanium 2 под управлением ОС HP-UX. Одновременно было проведен

ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК формационного комплекса (БИК) «ЦФТ — Банк» (Платформа развития на базе Oracle) на платформе HP Integrity с двухъядерными процессорами Intel Itanium 2 серии 9000 (ранее носили кодовое наиме

HP расширил возможности виртуализации для серверов HP Integrity -Packard объявила, что она реализовала новые возможности Virtual Server Environment для серверов HP Integrity, которые позволяют предоставить заказчикам возможность автоматической настройки рес

В Check Point Integrity появилось антишпионское ПО Компания Check Point, производитель программного обеспечения для интернет-безопасности, объявила о выпуске Integrity Anti-Spyware, средства защиты от шпионских программ, интегрированного в решение для защиты рабочих мест Check Point Integrity. Integrity Anti-Spyware обнаруживает шпионс

"Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру та по модернизации информационной инфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интеграторов, внедрение серверного ре

Объем продаж серверных решений HP Integrity за 2004 год превысил $1 млрд. Объем продаж серверных решений HP Integrity за 2004 год превысил $1 млрд., сообщает пресс-служба компании НР. Windows Server 20

HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов Integrity 18 января компания HP объявила о выпуске усовершенствованных серверов семейства Integrity. Отныне в серверах Integrity среднего и высокого уровня будут использоваться более производительные процессоры Intel Itanium 2 с объемом кэш-памяти до 9 МБ. В 2004 финансовом г

Квартальная выручка HP составила $21,4 млрд. слугами на предприятии. В сентябре 2004 года на ЗМСК в реализован проект внедрения mySAP на сервере НР Integrity Superdome на базе процессора Intel Itanium 2. Для компании «Аэрофлот» создан цен

В комитете финансов Петербурга завершилось создание центра обработки данных зволяющей реализовать требуемый вариант, было выбрано старшее серверное решение SuperDome семейства HP Integrity, основанное на процессорах Intel Itanium 2. Непосредственной реализацией проекта

HP расширила линейку серверов HP Integrity Компания HP расширила семейство серверов HP Integrity, представляя системы на базе новых модификаций процессора Intel Itanium 2 и нового

"МСС-Поволжье" модернизировала биллинговую систему Фон» в Поволжье «МСС-Поволжье». Ранее биллинговая система оператора обслуживалась одним сервером HP Integrity SuperDome на 16-ти процессорах PA-RISC. В качестве информационно-биллинговой систем

"ЕМТ Р" провела тестирование технологии ANSYS-CFX 5 ьных вычислений с использованием пакета ANSYS-CFX 5.7 и многопроцессорной вычислительной системы HP Integrity. Программный комплекс ANSYS CFX-5 предназначен для решения задач вычислительной гид

HP представил двухпроцессорный модуль для серверов Integrity ых систем, способствующего значительному повышению вычислительной способности серверов семейства HP Integrity. Такого эффекта удалось достичь благодаря созданию нового двухпроцессорного модуля,

НР обновил серверные семейства гие компоненты этих систем ничем не отличаются от соответствующих компонентов серверов семейства HP Integrity, что позволит заказчикам в будущем осуществить переход на новую стандартную платфор

Itanium – любителям стандартной архитектуры орах Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3 до 1,5 ГГц. В серии высокопроизводительных серверов Integrity были представлены четырехпроцессорная модель НР Integrity rx4640, восьмипроц

Itanium – любителям стандартной архитектуры орах Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3 до 1,5 ГГц. В серии высокопроизводительных серверов Integrity были представлены четырехпроцессорная модель НР Integrity rx4640, восьмипроц

HP и Oracle установили мировой рекорд Сервер HP Integrity Superdome, оснащенный 64 процессорами Intel Itanium 2, системой хранения данных