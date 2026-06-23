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7-Eleven SEI Seven-Eleven
СОБЫТИЯ
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7-Eleven и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4966 2
|Gartner - Гартнер 3647 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 1
|Market Strategies International 8 1
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