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7-Eleven SEI Seven-Eleven

7-Eleven - SEI - Seven-Eleven

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.06.2026 В завышении цен на бензин обвинили искусственный интеллект британского разработчика Kalibrate 1
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
12.01.2016 Ford создал цифрового помощника FordPass 1
17.09.2015 Россиянин сознался в США во взломе кредитных карт. Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
13.08.2013 Российский хакер, обвиненный в США в «крупнейшем хищении», не признал себя виновным 1
26.07.2013 США обвинили российских хакеров в «крупнейшем хищении» 1
17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet 1
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank 1
31.08.2009 Главный хакер США сознался во всем 1
18.08.2009 Крупнейшее киберпреступление в США совершили русские 1
26.09.2008 Bit9 Parity защитит сеть супермаркетов 7-Eleven от утечек данных 1
02.07.2008 Хакеры взломали сеть банкоматов Citibank 1
10.01.2007 Visa анонсирует новую платформу для мобильных платежей 1
17.01.2006 HP представила сервисы для розничной торговли 1
21.11.2002 Борьба за рынок мелодий для сотовых телефонов обостряется 1
16.08.2002 Программисты выступают за проект поддержки открытых систем 1
13.05.2002 Международная розничная сеть 7-Eleven будет работать на основе технологий PayCash 1
08.06.2001 7-Eleven расширяет поле деятельности в сфере электронных финансов 1
05.01.2001 И снова "проблема 2000" 1
05.01.2001 "Проблема 2000" продолжает приносить убытки 1
23.06.2000 Японский оффлайновый гигант торговли выходит в интернет 3
24.05.2000 Lawson Inc. и Mitsubishi Corp. создают совместное предприятие с рыночной капитализацией 98 млн. иен. 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

7-Eleven и организации, системы, технологии, персоны:

Heartland Payment Systems 17 4
Amazon Inc - Amazon.com 3246 2
Microsoft Corporation 25681 2
IBM - International Business Machines Corp 9672 2
Google LLC 12587 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 2
Certegy 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 1
SAP SE 5571 1
Dell EMC 5164 1
Meta Platforms - Facebook 4603 1
LG Electronics 3724 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 1
HP Inc. 5868 1
Fujitsu 2097 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Red Hat 1374 1
Sony 6717 1
AT&T Inc 1723 1
Deutsche Telekom 953 1
PayPal 671 1
Yahoo! 3726 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1417 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 771 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 1
Rakuten 51 1
Fiserv - Файсерв 12 1
Открытые технологии 730 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Best Buy 222 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Fujitsu Professional Services 26 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
ARC Group 20 1
Infor - Lawson Software 26 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 31 1
Visa International 1989 4
Walmart - Wal-Mart Stores 402 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 2
Carrefour 23 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 2
Citi - Citibank 158 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 2
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Технодом 4 1
Runway Duty Free - Аэр Рианта Интенэшенл сипити 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2892 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1048 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 1
American Express - Amex 338 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
Ford 432 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 92 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
SoftBank Group 282 1
Starbucks 91 1
Capital One 20 1
Sony Music Entertainment 160 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3605 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Судебная власть - Judicial power 2473 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1669 1
Linux Foundation 196 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5456 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6321 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14107 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2299 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18190 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5914 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1635 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2921 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4830 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6565 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8099 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26484 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3361 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 1
Linux OS 11407 2
Apple iTunes Store 1118 2
Paycash - Cyphermint 9 1
Infor - Lawson e Planning 1 1
Microsoft Windows 16772 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 422 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 1
HPE ProLiant 406 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 99 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Omni - криптовалюта 94 1
Amazon Go 11 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 1
HPE Integrity - серия серверов 139 1
PayPal Mobile 5 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 205 1
HP Retail Marketing Automation Solution - HP Retail Agility Services - HP Retail Webcasting Platform 2 1
Amazon Pay - Amazon Payments - Checkout By Amazon 5 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 221 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Black Hat - Конференция 119 1
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День молодёжи - 27 июня 1064 1
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