Capital One


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков 1
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
12.11.2019 Безопасности банков угрожают облака и блокчейн 1
07.11.2019 Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
03.08.2018 Amazon мечтает избавиться от Oracle, но продолжает его закупать на сотни миллионов долларов 1
18.07.2016 Обновленная платформа Masterpass позволит оплачивать покупки любыми устройствами или способами 1
05.02.2016 Visa впервые в истории открыла доступ к своим данным и технологиям 1
11.09.2015 MasterCard запускает программу Digital Enablement Express с целью ускорить распространение электронных платежных сервисов 1
03.07.2014 Революционный модульный смартфон под ударом: Уволился ключевой член команды 1
24.12.2013 Big Data помогут банкам персонализировать свои услуги 1
10.09.2013 Объем российского рынка киберпреступности в 2012 г. достиг $1,9 млрд 1
17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet 1
24.05.2011 CRM изменяет будущее банков 1
17.03.2011 12 сотрудников банков помогли мошенникам украсть $10 млн 1
14.08.2001 На рекламу в Сети больше всего тратят банки 1
30.11.2000 Лидеры hi-tech создадут "банк идей" для электронного бизнеса 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Capital One и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12081 6
Amazon Inc - Amazon.com 3082 5
Microsoft Corporation 25039 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 3
PayPal 660 3
IBM - International Business Machines Corp 9506 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 2
Sony 6592 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 2
Ponemon Institute 86 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
One Identity 11 1
NetApp - Network Appliance 644 1
Broadcom - VMware 2437 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Dell EMC 5059 1
Alibaba Group 443 1
Veeam Software 322 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 484 1
Softline - Софтлайн 3111 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Oracle Corporation 6802 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Fortinet 397 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Naumen - Наумен 666 1
Logitech 423 1
Dropbox 505 1
Adobe Systems 1563 1
Salesforce 442 1
NtechLab - НтехЛаб 153 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Trend Micro 622 1
Coinbase 60 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 39 1
Dynatrace 57 1
CrowdStrike Holdings 49 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 5
Bank of America - Банк Америки 265 4
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 3
Visa International 1963 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7882 2
Walmart - Wal-Mart Stores 386 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Berkshire Hathaway 34 2
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 2
American Express - Amex 335 2
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
eBay Inc 1627 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 123 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Почта Банк 484 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Альфа-Банк 1822 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 217 1
Совкомбанк ПАО 270 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
Expedia Group 135 1
Sequoia Capital 114 1
Block - Square 198 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Uber 334 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Ally Financial - Ally Bank 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 1
Ford 418 1
Bertelsmann 194 1
Charles Schwab 89 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12505 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3061 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1031 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
BIC - Business Internet Consortium 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30354 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12693 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22367 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5629 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7296 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13315 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14234 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11903 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4366 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4186 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31259 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11902 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16683 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25140 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5709 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7805 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25223 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28588 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16527 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3210 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11071 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7132 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7327 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12044 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 559 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2263 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12673 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2243 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14198 2
Google Android 14469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4951 2
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 32 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1178 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Google Android Package Kit - APK 209 1
HPE GreenLake 53 1
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Google Play Protect 16 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Совкомбанк - Халва 22 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 371 1
Apple iPad 3898 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 1
Apache Hadoop 443 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
MasterCard MasterPass 29 1
Google Project Ara 48 1
PayPal Mobile 5 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
Apple iTunes Store 1115 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apple iPhone 6 4863 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 473 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 612 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft Dynamics 1181 1
C/C++ - Язык программирования 815 1
Amazon Pay - Amazon Payments - Checkout By Amazon 5 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1061 1
Pega Platform 8 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 2
Clarke Andrew - Кларк Эндрю 1 1
Родионов Михаил 45 1
Лобас Аркадий 36 1
Чаркин Евгений 303 1
Поляков Сергей 74 1
Абакумов Евгений 212 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Путятинский Сергей 87 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Ермаченков Игорь 3 1
Крылов Павел 23 1
Кириченко Игорь 50 1
Хомков Игорь 46 1
Fxmsp 6 1
Гришин Дмитрий 209 1
Антонов Александр 77 1
Пятигорский Александр 24 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 51 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теплицкий Дмитрий 77 1
Дощенко Сергей 12 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Васильев Григорий 43 1
Ross Cris - Росс Крис 1 1
Борис Альберт 19 1
Перминов Леонид 12 1
Прохоров Фёдор 83 1
Миркасымов Рустам 7 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Becker Jeffrey - Беккер Джеффри 1 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Демидов Василий 2 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Орлова Татьяна 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52970 13
Россия - РФ - Российская федерация 152858 9
Казахстан - Республика 5728 2
Германия - Федеративная Республика 12855 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 2
США - Калифорния 4729 2
Беларусь - Белоруссия 5941 1
Польша - Республика 1996 1
Индия - Bharat 5607 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3573 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Украина 7729 1
Грузия 1274 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
США - Нью-Йорк 3139 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Ближний Восток 3009 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Сингапур - Республика 1890 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 434 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Флорида - Майами 192 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Америка Южная 864 1
США - Миннесота 196 1
Европа 24503 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44936 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
Америка - Американский регион 2181 1
Нидерланды 3586 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17798 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 565 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17048 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2632 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5146 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6417 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6082 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14624 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6515 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7181 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5359 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1265 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11278 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3632 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9373 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 787 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4161 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2027 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2664 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1014 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
Аренда 2541 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1711 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3713 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10434 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6687 1
Английский язык 6818 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 309 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 211 2
Bloomberg 1356 1
Yahoo! Finance 120 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5983 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 82 1
Gartner - Гартнер 3592 2
Fortune Global 500 287 1
Forrester Research 827 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Market Strategies International 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 927 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
Amazon Prime Day 5 1
CNews AWARDS - награда 534 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
