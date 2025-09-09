Получите все материалы CNews по ключевому слову
Capital One
УПОМИНАНИЯ
Capital One и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|BIC - Business Internet Consortium 3 1
|Gartner - Гартнер 3592 2
|Fortune Global 500 287 1
|Forrester Research 827 1
|Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|Market Strategies International 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.