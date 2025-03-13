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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нестеренко Сергей


13.03.2025 Каждый четвертый россиянин смотрит контент блогеров каждый день: исследование VK AdBlogger и Hi-Tech Mail 1
11.12.2014 Большие данные остановят пустую трату маркетинговых бюджетов 1
29.10.2014 Кризис заставил банки анализировать большие данные банкоматов 1
13.08.2014 IBS и SAS Россия/СНГ будут совместно выполнять проекты 1
06.06.2014 Как российский телеком использует большие данные 1
28.04.2014 Большие данные в рознице: маленькие хитрости для высоких прибылей 2
17.04.2014 Российский ритейл не торопится с большими данными 1
24.03.2014 «Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data 1
06.03.2014 IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data 1
24.02.2014 Big Data поможет предсказать поломку оборудования 1
27.12.2013 Банк PNC привлекает домохозяек с помощью Big Data 1
24.12.2013 Big Data помогут банкам персонализировать свои услуги 1
11.12.2013 Прогнозная аналитика станет наиболее быстро растущей областью Big Data 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Нестеренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 12
IBM - International Business Machines Corp 9451 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 3
Ростелеком 9789 2
МегаФон 9020 2
X Corp - Twitter 2851 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
VK - Mail.ru Group 3462 2
SAS Institute 978 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Microsoft Corporation 24709 1
Apple Inc 12177 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
Vodafone Group 1384 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
Deutsche Telekom 911 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
China Mobile 407 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
IBM Almaden Research Center 25 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 185 1
АлгоМост 6 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 1
Белый Ветер 356 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 1
Visa International 1952 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1377 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 1
Starbucks 88 1
Capital One 18 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Merrill Lynch 433 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 208 1
QMAXSL - Qmax Consulting 1 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5129 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3208 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4779 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8541 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6881 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4797 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2169 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4792 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4440 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3984 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 2
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 18 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3592 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12607 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8351 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24366 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2979 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 317 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1330 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 72 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 467 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24374 1
Data monetization - Монетизация данных 1655 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 1
Apache Hadoop 435 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7122 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 1
WhatsApp Messenger 1095 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
IBM SPSS Statistics 54 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
IBM InfoSphere ETL 39 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
1С-Рарус - СПП - RetailNext 1 1
Шепелявый Дмитрий 53 2
Горный Александр 41 1
Кирьянова Александра 138 1
Нугманов Андрей 8 1
Тулубьев Павел 25 1
Афанасьев Денис 71 1
Прохоров Фёдор 83 1
Сафронов Юрий 67 1
Натекин Алексей 7 1
Поповский Александр 90 1
Козырь Сергей 32 1
Корнильев Кирилл 64 1
Валиотти Николай 9 1
Заяц Антон 9 1
Рывкин Алексей 5 1
Левиев Михаил 4 1
Кочеткова Екатерина 2 1
Марин Сергей 4 1
Больдт Сергей 1 1
Постников Роман 11 1
Ивашечкина Елена 2 1
Шилов Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Европа 21833 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
Азия - Азиатский регион 5570 1
Европа Восточная 3102 1
Америка - Американский регион 2167 1
Германия - Федеративная Республика 12725 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Америка Латинская 1820 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24352 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6771 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 385 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5487 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3566 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5139 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2956 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6223 1
Английский язык 6683 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2334 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1589 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1817 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7025 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1560 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5577 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5928 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5061 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2691 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 263 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4879 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 646 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2428 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1673 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3516 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
Forbes - Форбс 840 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
IBM Research 108 1
Forbes Insights 18 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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