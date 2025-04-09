К платформе VK AdBlogger присоединились более 55 тысяч авторов

За полгода работы VK AdBlogger через платформу было размещено более 320 тыс. публикаций. К сервису присоединились более 55 тыс. сообществ, в каждом из которых бизнес может быстро запустить рекламу: это блогеры и авторы разных тематик с аудиторией от тысячи до 15 млн подписчиков, среди которых Карина Кросс, Милана Некрасова, Даша Дошик, Влад Соколовский и другие инфлюенсеры. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основную долю рекламодателей, которые воспользовались платформой за первые полгода ее работы, составил бизнес из сферы e-commerce (он занимает 45% по числу размещений и 46% по объему инвестиций в рекламу через VK AdBlogger). На втором месте – компании из телеком-отрасли, далее следуют такие сферы, как образование, онлайн-кинотеатры, бизнес в категории «хобби и развлечения». Объектами продвижения через платформу чаще всего становятся посты с фото — на их долю приходится 74% рекламы в виде посевов (автор не меняет текст) и 74,2% нативных размещений. На втором месте по популярности – клипы.

Наиболее популярными для интеграций стали сообщества, обладающие следующими характеристиками: тематики сообщества — развлечения и юмор, кино и сериалы, новости, кулинария, городской портал; публикуют качественный и оригинальный контент каждый день или раз в два дня; стоимость размещения от 500 руб.

«У бизнеса сформировано понимание, какие авторы подходят им для продвижения. Ключевую роль играет соответствие по тематике и оригинальность контента, который публикует сообщество, – так рекламодатель может быть уверен, что его объявление увидят те самые пользователи, которые затем могут конвертироваться в его клиентов», – сказал директор по продукту VK AdBlogger Сергей Нестеренко.

VK AdBlogger — платформа для взаимодействия авторов и бизнеса. Здесь рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы —назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей.