Получите все материалы CNews по ключевому слову
Некрасова Милана
УПОМИНАНИЯ
|06.10.2025
|MaxStat.IO: запущен сервис для анализа каналов в мессенджере Mах 1
|09.04.2025
|К платформе VK AdBlogger присоединились более 55 тысяч авторов 1
Некрасова Милана и организации, системы, технологии, персоны:
|VK AdBlogger 10 1
|Нестеренко Сергей 15 1
|Кросс Карина 6 1
|Соколовский Влад 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.