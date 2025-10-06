MaxStat.IO: запущен сервис для анализа каналов в мессенджере Mах

6 октября 2025 г. начала работу платформа MaxStat.IO — российский сервис для анализа данных о каналах в национальном мессенджере MAX. Сервис создан компанией-разработчиком Fly By Metrics для структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок. Об этом CNews сообщили представители Fly By Metrics.

«MaxStat.IO разработан для сбора аналитики по медиаполю в Mах. Мы сами столкнулись с нехваткой достоверных данных, когда искали площадки для собственных размещений. Поэтому создали инструмент, который собирает статистику по каналам, формирует каталог и предоставляет сводные данные для анализа аудитории и содержания публикаций», — сказали в компании Fly by Metrics.

Согласно данным MaxStat.IO за период с 12 по 26 сентября 2025 г., в мессенджере Mах более 6,4 тыс. активных каналов. Наибольшее число площадок приходится на категории «Новости и СМИ» (2,967 тыс. каналов) и «Политика» (1,144 тыс. каналов) – в классификации учитываются пересечения по темам. Эти категории формируют основную часть аудитории — 5,5 млн и 4,3 млн подписчиков соответственно. Существенное количество подписчиков также собрали блоги (1,4 млн), правовые (1,18 млн) и экономические (1,06 млн) проекты.

Каналы-лидеры по количеству подписчиков: «Кремль. Новости» (444,3 тыс.); «Мир сегодня с Юрием Подолякой» (378,7 тыс.); «Соловьев» (230,9 тыс.); «РИА Новости» (185,7 тыс.); Mash (152,5 тыс.). Наибольшие темпы роста зафиксированы у каналов, активно наращивающих аудиторию в сентябре 2025 года. В топ-5 по приросту вошли: «Центр Безопасности Mах» (+64,98%); «Дмитрий Медведев» (+57,73%); Colonelcassad (+46,71%); «Влад Бумага А4» (+30,85%); «Милана Некрасова» (+23,5%). Лидеры по активности аудитории – крупные новостные и общественно-политические площадки: «Соловьев» (3,9 млн лайков); «RT на русском» (2,4 млн лайков); «РИА Новости» (2,1 млн лайков); «Мир сегодня с Юрием Подоляком» (два млн лайков); «Вести» (1,2 млн лайков).

Также в дальнейшем развитии платформы разработчики планируют внедрение в MaxStat.IO ИИ-инструментов для сравнения нескольких каналов и сопоставления их с профилями в других соцсетях.