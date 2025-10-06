Получите все материалы CNews по ключевому слову
Fly by Metrics ФБМ Аналитикс
Fly By Metrics – российская ИТ‑компания, которая разрабатывает и
эксплуатирует программное обеспечение для аналитики социальных медиа и
публичных источников данных. Разработчики создают собственные облачные
сервисы, API и программные модули, автоматизирующие сбор, хранение и
обработку данных, трансформируя их в метрики, отчеты и дашборды
для бизнеса.
УПОМИНАНИЯ
|06.10.2025
|MaxStat.IO: запущен сервис для анализа каналов в мессенджере Mах 1
|19.05.2025
|YouTube на паузе: как замедление изменило авторов и зрителей 1
