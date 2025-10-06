Fly By Metrics – российская ИТ‑компания, которая разрабатывает и

эксплуатирует программное обеспечение для аналитики социальных медиа и

публичных источников данных. Разработчики создают собственные облачные

сервисы, API и программные модули, автоматизирующие сбор, хранение и

обработку данных, трансформируя их в метрики, отчеты и дашборды

для бизнеса.