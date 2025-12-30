В Подмосковье ИИ начал следить за состоянием фонарей, дорог и строек

В Московской области работает более 50 проектов на основе искусственного интеллекта в декабре 2025 г. Технологии применяют в самых разных сферах: от медицины и образования до контроля за городским хозяйством. Планируется, что к 2026 г. в регионе запустят еще около 30 новых инициатив с применением технологий искусственного интеллекта.

Внедрение ИИ-проектов в Подмосковье

В Московской области нейронные сети следят за дорогами, государственными услугами и даже фонарями, об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил Президенту России Владимиру Путину. Технологии с искусственным интеллектом в декабре 2025 г. помогают в управлении регионом.

По словам Андрея Воробьева, более 50 проектов с применением ИИ реализовали в Подмосковье. Нейронные сети используют в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и других отраслях. В будущем в регионе планируют реализовать еще ряд проектов.

В рамках пилотного проекта в Московской области внедрена ИТ-система на базе ИИ-технологий, направленная на существенное сокращение бумажного документооборота в ряде органов исполнительной власти региона. По итогам эксперимента объем отчетной документации удалось уменьшить в два раза за счет автоматизации процессов сбора, обработки и передачи данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к Президенту России с предложением масштабировать данную практику на все 44 федеральных органа исполнительной власти. Реализация инициативы позволит министерствам и ведомствам получать весь необходимый массив данных в режиме реального времени через единую цифровую платформу, что обеспечит: значительное снижение административной нагрузки на сотрудников; повышение оперативности принятия управленческих решений; унификацию и повышение качества государственных данных; оптимизацию бюджетных расходов на документооборот и архивное хранение.

«ИИ позволяет экономить деньги, читает документы, и, соответственно, человек получает услугу быстрее. Это дешевле нам обходится. Считаю, что эта работа тоже очень важна и востребована», — отметил Воробьев. В 2026 г. в регионе планируют внедрить еще 30 ИИ-инициатив.

По мнению региональных властей, распространение опыта Подмосковья на федеральный уровень станет важным шагом в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и стратегии достижения технологического суверенитета.

«Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, а федеральные органы власти — получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде», — отметил губернатор.

Сферы применения

ИИ-технологии используют в Подмосковье и для других целей. Так, камеры системы «Безопасный регион» следят за соблюдением правил парковки. При помощи ИИ они выявляют машины, которые оставляют рядом с мусорными баками или на газонах.

В декабре 2025 г. в Московской области действует развитая система видеонаблюдения, включающая почти 70 тыс. камер, обеспечивающих круглосуточный мониторинг общественных пространств и поддержание порядка на улицах. Интеллектуальная платформа на базе ИИ позволяет в автоматическом режиме выявлять и фиксировать 14 различных видов нарушений городского благоустройства и содержания территорий, в числе которых: несанкционированные граффити и надписи на фасадах зданий; переполненные контейнеры и урны; неисправные или отключённые уличные фонари; незаконная парковка на газонах и тротуарах; складирование строительных материалов и мусора вне отведенных мест; повреждения элементов благоустройства (скамейки, урны, ограждения); другие виды нарушений содержания городской среды.

Автоматическое распознавание позволяет оперативно передавать информацию ответственным службам, существенно сокращая время реакции на нарушения и повышая эффективность управления городской инфраструктурой.

В рамках проекта «Умный ФОК» устройства ведут подсчет посетителей спортивных комплексов, чтобы контролировать их загрузку и анализировать эффективность работы каждого объекта.

Нейронные сети уже внедрили в 233 государственные услуги. Он проверяет около 369 типов документов. За время работы проекта было проанализировано свыше 1,5 млн заявок.

Государственные онлайн-услуги

В 315 государственных услугах на региональном портале внедрен ИИ, об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в декабре 2025 г.

«На региональном портале жителям и бизнесу Подмосковья доступно 434 услуги. Более 70% из них уже оснащены ИИ‑помощником, который умеет распознавать свыше 740 типов документов. В их числе — справка о рождении, счет‑фактура, паспорт транспортного средства и решение суда», — отметила CNews министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

ИИ внедрен в электронные услуги 22 региональных министерств. Среди них 73 социальных услуги, 37 услуг в сфере имущественных отношений, 25 — по вопросам экологии и природопользования, а также услуги в сфере транспорта, архитектуры, энергетики, образования, спорта, инвестиций и др.

«Нейронная сеть способна одновременно обрабатывать десятки и сотни заявок параллельно, что физически невозможно для человека. Именно поэтому благодаря ИИ время на регистрацию заявления сократилось с 5 до 3 дней, а на вынесение решения по заявлению — с 7 до 5 дней. Всего с 1 июня 2025 г. ИИ проверил более 3,8 млн документов в 1,3 млн заявлениях», — сказала Надежда Куртяник.

Во время заполнения онлайн-формы ИИ распознает и анализирует загружаемые документы, если какие-то документы не проходят проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их заменить. Ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство.