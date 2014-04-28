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1С-Рарус СПП RetailNext
"Цифровизация покупателей магазина: сегодня и завтра" Александр Заржецкий, Руководитель дирекции реализации интеграционных проектов 1С-Рарус, 2023 год
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.04.2014
|Большие данные в рознице: маленькие хитрости для высоких прибылей 1
1С-Рарус и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
|Apple Inc 13036 1
|IBM - International Business Machines Corp 9666 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
|Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 120 1
|Starbucks 91 1
|Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 1
|QMAXSL - Qmax Consulting 1 1
|McDonald’s - Макдоналдс 219 1
|Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
|IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
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