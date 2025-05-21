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Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple iBeacon API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками)


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Университетский стартап представил универсальный Bluetooth-модуль нового поколения 1
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
24.04.2018 «ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS 1
08.09.2017 «Перекресток» внедрил ИТ-систему «Киниан» для идентификации покупателей 1
02.06.2017 BAK International представила модель бесплатной автоматизации заведений HoReCa 1
22.12.2016 Юрий Овчаренко -

Для цифровой трансформации нужны дирижеры

 1
18.12.2015 GetIntent рассказала о трендах на рекламном рынке России в 2016 г. 1
17.12.2015 Сертифицировано устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» с возможностью подключения дополнительных сервисов 1
16.10.2015 «1С-Рарус» запускает направление заказной разработки мобильных приложений 1
02.07.2015 Инновационный шоппинг: архаичные магазины требуют обновления 1
10.06.2015 В Ханты-Мансийске пройдет специализированная выставка «Информационные технологии для всех» 1
15.12.2014 Интернет вещей облегчит старость 1
03.12.2014 Геоинформационные сервисы для каждого: возможности геотаргетинга 2
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
11.11.2014 Тест Apple iPad Air 2: 14 унций чистого «золота» 1
31.10.2014 Бум мобильных приложений прошел 1
17.10.2014 Три главных новости с презентации Apple 1
27.08.2014 Великобритания создает сеть i-маяков для indoor-навигации 1
28.04.2014 Большие данные в рознице: маленькие хитрости для высоких прибылей 1
05.02.2014 Автомобильный «самописец» обзаводится функцией электронного кошелька 2

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Apple iBeacon и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12259 8
Google LLC 11939 5
Microsoft Corporation 24841 4
Meta Platforms - Facebook 4465 4
Ростелеком 9906 3
Samsung Electronics 10367 3
SAP SE 5327 3
Amazon Inc - Amazon.com 3044 3
SpaceTeam - СпейсТим 30 2
IBM - International Business Machines Corp 9469 2
Oracle Corporation 6757 2
Qualcomm Technologies 1850 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1646 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
Box inc - box.com - box.net 363 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
KODE 12 1
1С-Рарус 898 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4128 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Yandex - Яндекс 7688 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Neoflex - Неофлекс 228 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Acronis - Акронис 451 1
HoloGroup 6 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Крок - Croc 1784 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Intel Corporation 12307 1
8455 1
Broadcom - VMware 2404 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
Cisco Systems 5153 1
X Corp - Twitter 2879 1
Softline - Софтлайн 2967 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 2
X5 Group - Перекрёсток 573 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 468 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 1
Tesla Motors 407 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
eBay Inc 1624 1
BMW Group 457 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
Volvo Cars 253 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Airbnb 92 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
Комус 99 1
Starbucks 89 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
Uber 333 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 11 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
Альфа-Банк 1797 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Связной ГК 1374 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 576 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 322 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7419 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 11
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Apple iPad 3880 4
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Apple ID - Система аутентификации 125 1
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Ерин Евгений 1 1
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Нестеренко Сергей 14 1
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Овчаренко Юрий 37 1
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Абезгауз Евгений 1 1
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Камаев Антон 2 1
Кочеткова Екатерина 2 1
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Чирков Андрей 6 1
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Китляр Владимир 19 1
Аникин Александр 19 1
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Семенихин Вячеслав 8 1
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Осадчук Сергей 4 1
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Michael Emil - Майкл Эмиль 2 1
Самотаев Алексей 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148622 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 3
Земля - планета Солнечной системы 10462 3
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Азия - Азиатский регион 5610 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 2
Америка - Американский регион 2172 2
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Россия - ЦФО - Калужская область 1001 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 528 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1239 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 206 1
Бразилия - Федеративная Республика 2391 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Индия - Bharat 5533 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
США - Калифорния 4645 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 1
Россия - Крайний Север 290 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 910 1
Россия - СФО - Омская область 697 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Южная Корея - Республика 6727 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 6
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 135 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5159 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 838 3
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5309 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2809 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6858 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 267 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 320 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5012 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11115 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5746 2
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Аренда 2484 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7318 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2678 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7153 2
Литий - Lithium - химический элемент 565 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4994 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6523 2
POI - points of interest 168 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 392 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3043 2
Зоология - наука о животных 2688 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1013 1
CNews - Auto.CNews 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
IDC - International Data Corporation 4918 2
ABI Research 234 2
Frost & Sullivan 203 1
eMarketer 206 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Research and Markets 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 77 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 470 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 55 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 171 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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