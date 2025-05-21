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Apple iBeacon API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками)
УПОМИНАНИЯ
Apple iBeacon и организации, системы, технологии, персоны:
|Смятских Алексей 48 2
|Платонов Андрей 10 1
|Ерин Евгений 1 1
|Ежов Василий 42 1
|Пронин Алексей 9 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Neeb Christian - Ниб Кристиан 1 1
|Новиков Андрей 33 1
|Филь Иван 7 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Нестеренко Сергей 14 1
|Валиотти Николай 9 1
|Ионин Андрей 8 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Абезгауз Евгений 1 1
|Сидорова Ксения 4 1
|Камаев Антон 2 1
|Кочеткова Екатерина 2 1
|Резван Ефим 1 1
|Чирков Андрей 6 1
|Алексеев Вадим 2 1
|Китляр Владимир 19 1
|Аникин Александр 19 1
|Шальнова Елена 13 1
|Семенихин Вячеслав 8 1
|Мартынов Станислав 5 1
|Осадчук Сергей 4 1
|Борисенко Николай 2 1
|Michael Emil - Майкл Эмиль 2 1
|Самотаев Алексей 3 1
|Хармац Наталья 1 1
|Walker Brian - Уолкер Брайан 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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