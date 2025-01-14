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Платонов Андрей



14.01.2025 «МегаФон» разогнал интернет в местах отдыха Константина Паустовского 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 2
19.01.2015 В Калужской области развивается региональная навигационно-информационная система (РНИС) 1
26.08.2014 Министерство юстиции РФ внедряет технологии ГЛОНАСС 2
24.02.2011 «М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Чеченской Республике 1
24.02.2011 В Воронежской области заработала единая система управления пассажирскими перевозками на базе ГЛОНАСС 1
15.12.2010 «М2М телематика» открыла Региональный диспетчерский центр в Томске 2
03.11.2010 «М2М телематика» создает сеть межрегиональных сервисных центров 1
12.10.2010 «ГЛОНАСС Северо-Запад» оснастил навигационным оборудованием автомобили, задействованные на выборах в Ленинградской области 1
16.07.2010 «М2М телематика» открыла в Махачкале региональный диспетчерский центр 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Платонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 232 7
SpaceTeam - СпейсТим 30 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
АльфаВладТелематика 2 1
Унисервис 6 1
ГЛОНАСС С-З - ГЛОНАСС Северо-Запад 5 1
МегаФон 8804 1
Связной ГК 1369 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Юг-ГЛОНАСС НПП 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 7
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Умные платформы 1682 1
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 20 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
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