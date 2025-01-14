Платонов Андрей
Платонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|М2М телематика - НИС М2М 232 7
|SpaceTeam - СпейсТим 30 3
|НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
|АльфаВладТелематика 2 1
|Унисервис 6 1
|ГЛОНАСС С-З - ГЛОНАСС Северо-Запад 5 1
|МегаФон 8804 1
|Смятских Алексей 48 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Маслов Вадим 3 1
|Матяш Артем 1 1
|Черхигов Магоме 1 1
|Паустовский Константин 3 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
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