Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация

«Элар» внедрил современное решение для архива Махачкалы Корпорация «Элар» успешно завершила проект по созданию автоматизированной информационной системы (АИС) архивного отдела администрации города Махачкалы. Данная система выполнена на базе отечественного программного обеспечения АИС «Элар-Архив» и предназначена для автоматизации процессов архивного дела, что значительно повысит эффектив

МТС обновила интернет по пути из Астрахани в Махачкалу леком-оборудование на трассе Р 215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» на территории республики от Махачкалы до Кочубея. Покрытие автодороги мобильным интернетом МТС выросло вдвое. Об этом CNe

«МегаФон» разогнал мобильный интернет на окраине Махачкалы , — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Как показывает big data оператора, в Махачкале живут одни из самых активных абонентов на Северном Кавказе. Объем используемых данн

В Махачкале выросла скорость мобильного интернета -мечеть, памятник учительнице и Музей изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. При этом, специалисты оператора отмечают, что вернисаж с коворкингом в 2024 г. стал одной из самых популярных локаций Махачкалы. По данным аналитиков «МегаФона», абоненты ежемесячно расходуют в музее более 200 ГБ данных. За год этот объем увеличился на 30%. Также инженеры компании обновили оборудование, уже де

В Махачкале ускорили мобильный интернет центральную часть города: жилые дома, торговые предприятия, крупное региональное медицинское учреждение. После проведенных мероприятий средняя скорость мобильного интернета LTE увеличилась на 10%. В Махачкале аналитики «МегаФона» зафиксировали максимальную потребность абонентов в улучшении качества связи. За I квартал 2024 г. трафик здесь вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 20

«МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета в Махачкале надежная связь. Согласно информации аналитиков «МегаФона», по объему передачи данных жители и гости Махачкалы опережают среднего россиянина на 75%. При этом большая доля среди пользователей при

«Мегафон» расширил возможности пользователей интернета в Махачкале «Мегафон» расширил возможности пользователей в Махачкале. Жителям города теперь доступен универсальный продукт оператора с пакетом телеком-услуг. Он включает в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение. Парт

«Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022 Проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации занял первое место в ежегодной премии AUTONET AWARDS 2022. Проект был представлен в номинации «Внедрение передовых технологий интеллектуальной транспортной

Махачкалинский морской торговый порт и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве реализацию технологических проектов в области информационной безопасности. Подписание состоялось в Махачкале 22 августа 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Документ подраз

«Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON «Ростелеком» объявил о запуске в эксплуатацию оптической сети связи в пригородном микрорайоне Махачкалы «Пальмира». Как рассказали CNews в компании, техническую возможность подключения на основе современных высокоскоростных технологий в коттеджном поселке получили 512 домохозяйств. Сеть

«Гэндальф» построил единую информационную систему для аэропорта «Махачкала» Завершился проект комплексной автоматизации аэропорта «Махачкала», который длился около года. ГК «Гэндальф» создала в аэропорту единую информационную систему, охватившую службы производственно-диспетчерского сопровождения полетов, производственно-д

«МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана е специалисты «МегаФона» улучшили покрытие 4G+ и в республиканской столице. Новые базовые станции в Махачкале обеспечили доступ к высоким скоростям в районе проспектов Гамидова, Петра I, Имама

«МегаФон» улучшил качество интернета 4G+ в Махачкале ические работы по улучшению территории покрытия мобильной сети 4G+ в центральных и спальных районах Махачкалы. Теперь абоненты «МегаФона» могут воспользоваться преимуществами высокоскоростного

Деятельность административных комиссий Махачкалы автоматизирована с помощью системы «Тезис» Для автоматизации деятельности административных комиссий всех районов г. Махачкалы была выбрана система «Тезис». В ходе ее внедрения была также осуществлена интеграци

РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале РТРС начал тестовое цифровое вещание в новом формате DVB-T2 в городе Махачкала. До конца октября РТРС планирует запустить еще 59 радиотелевизионных передающих станций для трансляции цифрового телевидения в Республике Дагестан. В настоящее время на 46 станциях, с

«Ростелеком» демонтирует последнюю декадно-шаговую станцию в Махачкале ий филиал «Ростелекома» с 1 ноября 2011 г. в связи с демонтажем устаревшей декадно-шаговой АТС-61 в Махачкале планирует переключение абонентов частично на новую цифровую станцию и на свободную

При обстреле в Махачкале убит сотрудник «Дагсвязьинформа» Неизвестные обстреляли в Махачкале автомобиль «Волга», принадлежащий компании «Дагсвязьинформ», в котором находились двое сотрудников организации, сообщает «Газета.ru». По предварительным данным, один из них убит, втор

«М2М телематика» открыла в Махачкале региональный диспетчерский центр В Махачкале открылся новый региональный диспетчерский центр (РДЦ) группы компаний «М2М телематика». В рамках партнерской программы M2M-BusinessSolution сотрудники регионального телематического оп

«Махачкала-Телеком» внедрил сервис Dr.Web AV-Desk Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk провайдером «Махачкала-Телеком». Отметим, что Dr.Web AV-Desk позволяет провайдерам предоставлять услуги антивирусной защиты средствами «Dr.Web для Windows. Антивирус+Антиспам» неограниченному числу абоненто

«Газпром трансгаз Махачкала» перешел на Globus Professional «Газпром Трансгаз Махачкала» приобрел лицензии и перешел на новую версию системы Globus Professional - разработки компании «Промышленные информационные системы» («Проминфосистемы»). Этот переход, как ожидают в «

«Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8» Компания «КиН» (Махачкала) завершила масштабный проект по автоматизации учета на одном из крупных производственных предприятий Дагестана – «Газпром Трансгаз Махачкала» (дочернее общество «Газпрома»). Пр

Махачкала оборудует РПС телерадиовещательным оборудованием ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть проводит открытый конкурс по поставке и монтажу телерадиовещательного оборудования для реконструкции РПС г. Махачкала РТПЦ Республики Дагестан. Представлен единственный лот, включающий поставку и монтаж УКВ-FM-передатчика «Иней-1,0 МР» (3 шт.), ТВ-передатчика «Онега-1,0 ОВЧ-Р» (1шт.), ТВ-передатчика