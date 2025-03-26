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Россия СКФО Дагестан Республика Махачкала Махачкалинская городская агломерация

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация

СОБЫТИЯ


26.03.2025 «Элар» внедрил современное решение для архива Махачкалы

Корпорация «Элар» успешно завершила проект по созданию автоматизированной информационной системы (АИС) архивного отдела администрации города Махачкалы. Данная система выполнена на базе отечественного программного обеспечения АИС «Элар-Архив» и предназначена для автоматизации процессов архивного дела, что значительно повысит эффектив
17.02.2025 МТС обновила интернет по пути из Астрахани в Махачкалу

леком-оборудование на трассе Р 215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» на территории республики от Махачкалы до Кочубея. Покрытие автодороги мобильным интернетом МТС выросло вдвое. Об этом CNe
05.11.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на окраине Махачкалы

, — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев. Как показывает big data оператора, в Махачкале живут одни из самых активных абонентов на Северном Кавказе. Объем используемых данн
07.10.2024 В Махачкале выросла скорость мобильного интернета

-мечеть, памятник учительнице и Музей изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. При этом, специалисты оператора отмечают, что вернисаж с коворкингом в 2024 г. стал одной из самых популярных локаций Махачкалы. По данным аналитиков «МегаФона», абоненты ежемесячно расходуют в музее более 200 ГБ данных. За год этот объем увеличился на 30%. Также инженеры компании обновили оборудование, уже де
02.04.2024 В Махачкале ускорили мобильный интернет

центральную часть города: жилые дома, торговые предприятия, крупное региональное медицинское учреждение. После проведенных мероприятий средняя скорость мобильного интернета LTE увеличилась на 10%. В Махачкале аналитики «МегаФона» зафиксировали максимальную потребность абонентов в улучшении качества связи. За I квартал 2024 г. трафик здесь вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 20
18.01.2024 «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета в Махачкале

надежная связь. Согласно информации аналитиков «МегаФона», по объему передачи данных жители и гости Махачкалы опережают среднего россиянина на 75%. При этом большая доля среди пользователей при
06.09.2023 «Мегафон» расширил возможности пользователей интернета в Махачкале

«Мегафон» расширил возможности пользователей в Махачкале. Жителям города теперь доступен универсальный продукт оператора с пакетом телеком-услуг. Он включает в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение. Парт
03.11.2022 «Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022

Проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации занял первое место в ежегодной премии AUTONET AWARDS 2022. Проект был представлен в номинации «Внедрение передовых технологий интеллектуальной транспортной

25.08.2022 Махачкалинский морской торговый порт и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве

реализацию технологических проектов в области информационной безопасности. Подписание состоялось в Махачкале 22 августа 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Документ подраз
15.12.2016 «Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON

«Ростелеком» объявил о запуске в эксплуатацию оптической сети связи в пригородном микрорайоне Махачкалы «Пальмира». Как рассказали CNews в компании, техническую возможность подключения на основе современных высокоскоростных технологий в коттеджном поселке получили 512 домохозяйств. Сеть
25.11.2015 «Гэндальф» построил единую информационную систему для аэропорта «Махачкала»

Завершился проект комплексной автоматизации аэропорта «Махачкала», который длился около года. ГК «Гэндальф» создала в аэропорту единую информационную систему, охватившую службы производственно-диспетчерского сопровождения полетов, производственно-д
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана

е специалисты «МегаФона» улучшили покрытие 4G+ и в республиканской столице. Новые базовые станции в Махачкале обеспечили доступ к высоким скоростям в районе проспектов Гамидова, Петра I, Имама

30.07.2014 «МегаФон» улучшил качество интернета 4G+ в Махачкале

ические работы по улучшению территории покрытия мобильной сети 4G+ в центральных и спальных районах Махачкалы. Теперь абоненты «МегаФона» могут воспользоваться преимуществами высокоскоростного

22.08.2013 Деятельность административных комиссий Махачкалы автоматизирована с помощью системы «Тезис»

Для автоматизации деятельности административных комиссий всех районов г. Махачкалы была выбрана система «Тезис». В ходе ее внедрения была также осуществлена интеграци
06.09.2012 РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале

РТРС начал тестовое цифровое вещание в новом формате DVB-T2 в городе Махачкала. До конца октября РТРС планирует запустить еще 59 радиотелевизионных передающих станций для трансляции цифрового телевидения в Республике Дагестан. В настоящее время на 46 станциях, с
30.08.2011 «Ростелеком» демонтирует последнюю декадно-шаговую станцию в Махачкале

ий филиал «Ростелекома» с 1 ноября 2011 г. в связи с демонтажем устаревшей декадно-шаговой АТС-61 в Махачкале планирует переключение абонентов частично на новую цифровую станцию и на свободную

24.08.2010 При обстреле в Махачкале убит сотрудник «Дагсвязьинформа»

Неизвестные обстреляли в Махачкале автомобиль «Волга», принадлежащий компании «Дагсвязьинформ», в котором находились двое сотрудников организации, сообщает «Газета.ru». По предварительным данным, один из них убит, втор
16.07.2010 «М2М телематика» открыла в Махачкале региональный диспетчерский центр

В Махачкале открылся новый региональный диспетчерский центр (РДЦ) группы компаний «М2М телематика». В рамках партнерской программы M2M-BusinessSolution сотрудники регионального телематического оп
22.07.2009 «Махачкала-Телеком» внедрил сервис Dr.Web AV-Desk

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk провайдером «Махачкала-Телеком». Отметим, что Dr.Web AV-Desk позволяет провайдерам предоставлять услуги антивирусной защиты средствами «Dr.Web для Windows. Антивирус+Антиспам» неограниченному числу абоненто
03.06.2009 «Газпром трансгаз Махачкала» перешел на Globus Professional

«Газпром Трансгаз Махачкала» приобрел лицензии и перешел на новую версию системы Globus Professional - разработки компании «Промышленные информационные системы» («Проминфосистемы»). Этот переход, как ожидают в «
17.04.2009 «Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»

Компания «КиН» (Махачкала) завершила масштабный проект по автоматизации учета на одном из крупных производственных предприятий Дагестана – «Газпром Трансгаз Махачкала» (дочернее общество «Газпрома»). Пр
15.01.2009 В аэропорту Махачкалы столкнулись два Ил-76 ВВ МВД РФ
11.10.2006 Махачкала оборудует РПС телерадиовещательным оборудованием

ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть проводит открытый конкурс по поставке и монтажу телерадиовещательного оборудования для реконструкции РПС г. Махачкала РТПЦ Республики Дагестан. Представлен единственный лот, включающий поставку и монтаж УКВ-FM-передатчика «Иней-1,0 МР» (3 шт.), ТВ-передатчика «Онега-1,0 ОВЧ-Р» (1шт.), ТВ-передатчика

31.01.2003 "Би Лайн GSM" начал работать в Дагестане

вошедшим в зону обслуживания сети "Би Лайн GSM" стала Республика Дагестан. В республиканском центре Махачкале открыто коммерческое представительство компании и началось подключение и обслуживан

Публикаций - 271, упоминаний - 315

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
Ростелеком 10948 31
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 11
Yandex - Яндекс 9216 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 9
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 8
Microsoft Corporation 25775 8
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 7
9594 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 44 5
Telegram Group 2940 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Электросвязь 268 3
М2М телематика - НИС М2М 236 3
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 3
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 3
Huawei 4676 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 31 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
МТС - Кубань GSM 118 2
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 2
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 9
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром трансгаз 157 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Uber Russia 4 2
Uber 357 2
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
Dyson 157 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Траектория будущего (АТБ) 8 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 2
Районные суды РФ 196 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Президент Украины 128 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Пропускная способность - Bandwidth 1907 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
GeoEye IKONOS 127 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple - App Store 3109 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Ростелеком - Новая телефония 16 3
Apple Pay 519 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 3
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