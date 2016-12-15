Россия СКФО Дагестан Республика Махачкала Махачкалинская городская агломерация
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гамзатов Гамзат 15 8
|Страх Александр 44 4
|Соколов Дмитрий 58 4
|Прокопьев Иван 8 4
|Изиева Карем 7 3
|Шамиль Имам 3 3
|Ярахмедов Руслан 13 3
|Постных Олег 12 3
|Сергеев Григорий 15 2
|Дубинин Александр 19 2
|Корнеев Евгений 5 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Солодухин Константин 115 2
|Асваров Олег 5 2
|Морозов Андрей 47 2
|Ласкавый Сергей 18 2
|Калюжный Игорь 26 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Гуз Денис 6 2
|Павлов Виктор 10 2
|Гуз Иван 8 2
|Горшенин Максим 21 2
|Бахмут Марина 3 2
|Нуднов Олег 4 2
|Савицкий Олег 9 1
|Малахов Андрей 5 1
|Макаров Алексей 55 1
|Мельников Александр 69 1
|Новиков Сергей 43 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Орлов Виталий 19 1
|Газизов Камиль 67 1
|Саакашвили Михаил 18 1
|Платонов Андрей 9 1
|Смятских Алексей 47 1
|Кусков Денис 218 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Слизень Виталий 242 1
|Аксельрод Илья 16 1
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