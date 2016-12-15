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Россия СКФО Дагестан Республика Махачкала Махачкалинская городская агломерация

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация


15.12.2016 «Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON
25.11.2015 «Гэндальф» построил единую информационную систему для аэропорта «Махачкала»
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана
30.07.2014 «МегаФон» улучшил качество интернета 4G+ в Махачкале
22.08.2013 Деятельность административных комиссий Махачкалы автоматизирована с помощью системы «Тезис»
06.09.2012 РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале
30.08.2011 «Ростелеком» демонтирует последнюю декадно-шаговую станцию в Махачкале
24.08.2010 При обстреле в Махачкале убит сотрудник «Дагсвязьинформа»
16.07.2010 «М2М телематика» открыла в Махачкале региональный диспетчерский центр
22.07.2009 «Махачкала-Телеком» внедрил сервис Dr.Web AV-Desk
03.06.2009 «Газпром трансгаз Махачкала» перешел на Globus Professional
17.04.2009 «Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»
15.01.2009 В аэропорту Махачкалы столкнулись два Ил-76 ВВ МВД РФ
11.10.2006 Махачкала оборудует РПС телерадиовещательным оборудованием
31.01.2003 "Би Лайн GSM" начал работать в Дагестане

Публикаций - 174, упоминаний - 199

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 11
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 9
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 9
Microsoft Corporation 23468 8
1С-ИжТиСи 6301 7
6984 7
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 7
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 807 5
Yandex - Яндекс 5643 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1920 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 4
Парус Корпорация 530 3
Ростелеком - Связьинвест 1703 3
М2М телематика 231 3
Электросвязь 269 3
Цифра ГК 2142 3
Oracle Corporation 6297 3
Huawei 3495 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 335 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 324 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Lenovo Motorola 3503 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2760 2
Lenovo Group 2165 2
Apple Inc 11169 2
Oracle - Sun Microsystems 2206 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 206 2
Hitachi - Хитачи 1455 2
Ред Софт - Red Soft 384 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 347 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6178 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 5
Яндекс.Такси 323 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 4
Газпром ПАО 1149 4
Почта России ПАО 1983 4
Газпром трансгаз 89 3
Россети Ленэнерго 2340 3
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 164 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 2
Точка 3792 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 29 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 331 2
Avito - Авито недвижимость 7 2
Uber 304 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 20 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 2
Uber Russia 3 2
Открытие Арена - стадион 20 1
Газпром добыча Астрахань 10 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 21 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Бери Заряд! 9 1
Роснефть Дагнефть 1 1
Спецкабель НПП 2 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 127 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Комос Групп 12 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 59 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Дагестан Санаторий 1 1
Prudential Financial 52 1
Платежный Центр РНКО 44 1
Менатеп - Menatep 38 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
МеТраКомБанк - Межрегиональный транспортный коммерческий банк 2 1
JTI Донской табак 6 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 41 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 12
Правительство Республики Дагестан 28 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17907 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 4
МВД РФ Дагестан - Министерство внутренних дел по Республике Дагестан 9 3
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 3
Федеральное казначейство России 1548 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 132 3
Администрация Президента РФ 977 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 2
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 2
Президент Российской Федерации 3699 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1204 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 241 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 2
Таможня - Таможенная служба 1026 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 2
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 15 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 13 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Администрация Краснодарского края 38 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
ПФР Региональные отделения 47 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 80 1
Президент Украины 119 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 79 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Государственный архив 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 12
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79077 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53057 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24934 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38711 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8624 24
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17397 23
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5214 22
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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