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Гуз Иван
Гуз Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Правдивый Владимир 15 3
|Сергеев Григорий 17 2
|Горный Александр 41 2
|Благирев Алексей 24 2
|Аникин Александр 19 2
|Булгаков Виктор 12 2
|Буканов Дмитрий 9 2
|Рубец Елена 6 2
|Шевченко Владимир 147 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Рыбинцев Андрей 25 1
|Романов Константин 34 1
|Кукоев Игорь 6 1
|Долгов Василий 25 1
|Ремень Виктор 8 1
|Литвинов Павел 22 1
|Вотяков Кирилл 6 1
|Куракин Алексей 7 1
|Михалев Александр 26 1
|Буслов Евгений 4 1
|Юхно Олег 4 1
|Белышков Леонид 18 1
|Оболенский Александр 7 1
|Амурский Олег 9 1
|Сысоев Анатолий 5 1
|Горькавая Галина 5 1
|Паращенко Николай 3 1
|Долгушин Павел 1 1
|Черкашина Евгения 1 1
|Пивень Сергей 7 1
|Таврин Иван 117 1
|Беднов Алексей 2 1
|Кромочкин Артем 12 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Зинченко Роман 2 1
|Жаркова Татьяна 20 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|Variety 23 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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