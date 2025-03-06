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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гуз Иван


06.03.2025 «Авито» разработал технологический продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов 1
06.06.2024 «Авито» и «Альянс по защите детей в цифровой среде» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2024 Директором по финансовым сервисам «Авито» стала Татьяна Жаркова 1
19.04.2024 «Авито» начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта 1
14.04.2023 Владимир Правдивый завершает работу в «Авито» 1
30.11.2022 «Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» 1
21.07.2022 «Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд руб. в 2022 году 1
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 1
05.04.2022 «Яндекс.Маркет» превращается в «Авито» и начинает продавать подержанные смартфоны 1
30.11.2021 «Авито» начал выделять проверенных продавцов товаров на платформе 1
05.04.2021 «Авито» меняет структуру, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых проектов 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Гуз Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7463 4
VK - Mail.ru Group 3462 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
Meta Platforms - Facebook 4447 1
HP Inc. 5696 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 275 1
Цифра ГК 2443 1
Zettaline - Зетталайн 3 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 68 1
Avito Tech - Авито Тех 7 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 878 13
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 2
WikiMart - Викимарт 53 2
Cotton Way - Коттон Вэй 8 2
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Почта России ПАО 2122 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Инвитро - Invitro 70 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Росэнергобанк 34 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 1
Яндекс.Доставка 71 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Русский стандарт Банк 445 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 16 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2307 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 291 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5361 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8525 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 53 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16220 1
Smart data - Умные данные 11 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1099 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7130 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3980 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2166 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2572 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5106 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3584 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
Avito - Авито недвижимость 20 3
Avito - Авито авто 41 3
Avito - Авито товары 16 3
Avito - Авито доставка - Авито логистика 78 2
Avito - Авито работа - Авито подработка 224 2
Avito - Авито услуги 57 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1799 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
Яндекс.Маркет 962 1
Apache Hadoop 434 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 103 1
NVision Барьер 660 1
Avito - Авито Кошелек 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1133 1
Avito Tech - Trisigma 2 1
Правдивый Владимир 15 3
Сергеев Григорий 17 2
Горный Александр 41 2
Благирев Алексей 24 2
Аникин Александр 19 2
Булгаков Виктор 12 2
Буканов Дмитрий 9 2
Рубец Елена 6 2
Шевченко Владимир 147 1
Кирьянова Александра 138 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Романов Константин 34 1
Кукоев Игорь 6 1
Долгов Василий 25 1
Ремень Виктор 8 1
Литвинов Павел 22 1
Вотяков Кирилл 6 1
Куракин Алексей 7 1
Михалев Александр 26 1
Буслов Евгений 4 1
Юхно Олег 4 1
Белышков Леонид 18 1
Оболенский Александр 7 1
Амурский Олег 9 1
Сысоев Анатолий 5 1
Горькавая Галина 5 1
Паращенко Николай 3 1
Долгушин Павел 1 1
Черкашина Евгения 1 1
Пивень Сергей 7 1
Таврин Иван 117 1
Беднов Алексей 2 1
Кромочкин Артем 12 1
Райгородский Андрей 37 1
Зинченко Роман 2 1
Жаркова Татьяна 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 231 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2266 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 359 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Индия - Bharat 5480 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 465 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 241 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 41 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4865 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1669 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4924 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 168 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5567 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 243 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1599 1
Аренда 2443 1
Сон - Somnus 431 1
Зоология - наука о животных 2651 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1219 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2411 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1681 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2687 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1559 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1204 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 192 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
Variety 23 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Gartner - Гартнер 3562 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 945 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 344 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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