«Авито» начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта

В апреле начался прием заявок в первую магистратуру по Data Science в Московский физико-технический институт, обучение в которой полностью оплачивает «Авито». Это станет первым шагом компании в рамках запуска работы с фундаментальным образованием в университетах и системной подготовки кадров в области ИИ. Также «Авито» планирует получить образовательную лицензию и запустить собственный образовательный сервис. Совокупно компания планирует подготовить до 2028 г. порядка 3 тыс. ИТ-специалистов разных специальностей.

Первый набор составит 18 человек, чтобы максимально персонализировать учебный процесс. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в компании и улучшать сервисы, которыми сейчас пользуется 70 млн человек. К завершению магистратуры выпускники станут специалистами уже мидл-уровня, и лучших «Авито» пригласит на работу.

«Мы делаем мегафундаментальным образование, чтобы у человека был прочный фундамент, чтобы он мог быть творцом повестки будущего. Но чтобы приносить пользу, он должен в том числе получить и специализированное образование под определенного заказчика. Поэтому очень важно, с одной стороны, делать фундамент, а с другой стороны, привлекать наукоемких партнеров, которые дают интересные задачи для этого фундамента. «Авито», безусловно, такой партнер, у них есть своя серьезная экспертиза в области, у них есть свои преподаватели, которые готовы давать серьезные задачи нашим студентам», – отметил Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.

Учиться в магистратуре смогут ребята со всей России. МФТИ предоставит общежитие для иногородних студентов. «Авито» оплатит обучение всем 18 магистрантам. Помимо этого, в первый семестр все студенты будут получать стипендию 25 тыс. руб., со второго семестра — студенты с хорошей успеваемостью. Стажировка будет оплачиваться отдельно по конкурентной рыночной ставке.

«IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Исторически планка найма в «Авито» была и оcтается высокой, и мы нанимали в компанию лучших из лучших. Однако по мере роста масштабов компании и численности сотрудников в «Авито» мы столкнулись с дилеммой, что на рынке мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы решили начать системно делиться накопленными прикладными знаниями в области машинного обучения через образование молодых специалистов и стажерские программы. Мы будем стараться предоставить рабочие места всем, кто прошел наш отбор и показывает высокие результаты на нашей программе обучения», – сказал Иван Гуз, управляющий партнер «Авито».

Начало системной работы по подготовке кадров обусловлено серьезной потребностью специалистов в области генеративных нейронных сетей, которые «Авито» сейчас активно развивает.

Компания тестирует решения на базе генеративных сетей в 10 сервисах (например, умный ассистент для покупателей), и оценивает экономический эффект от их внедрения в 2 млрд руб. за следующий год. К концу 2024 г., как рассчитывает «Авито», около 40% пользователей будут взаимодействовать с генеративными сетями через продукты, где они применяются. Также до конца 2024 г. компания планирует нанять более 100 дата-сайентистов, которые будут работать над продуктами, связанными с ИИ – например, сервисы генерации объявлений или оценки рыночной стоимости авто и квартир.

До 2028 г. ИТ-компания планирует начать сотрудничество в сфере фундаментального образования с порядка 11 ключевыми профильными вузами – МГУ, ИТМО, ВШЭ и др., запустить в них образовательные программы – кафедры, магистратуры — и подготовить порядка 3 тыс. ИТ-специалистов разных специальностей — профессионалов в Data Science, разработке и в продукте.

«Авито» сейчас оценивает возможности для запуска не только магистратур, но и базовых кафедр на факультетах, чтобы давать образование «с нуля». Методика обучения будет строиться по принципам доказательного образования. Все дисциплины в программе подобраны на основе карты навыков, которых требует современный ИТ-рынок.

В «Авито» планируют запустить и отдельный сервис полноценного дополнительного образования, получив образовательную лицензию. Он также поможет готовить востребованных специалистов и наращивать экспертизу действующих сотрудников. Базой для сервиса станет уже действующая в компании Академия аналитиков. С 2020 г. образовательную программу прошли 104 специалиста, и из них половина работает в компании.