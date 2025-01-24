Райгородский Андрей
Райгородский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 180 16
|Кирьянова Александра 135 14
|Саркисов Тигран 35 13
|Зеленков Юрий 37 13
|Серебряникова Анна 72 11
|Бурнаев Евгений 19 11
|Меньшов Кирилл 118 8
|Мерзляков Антон 16 7
|Потапова Екатерина 13 7
|Оселедец Иван 24 7
|Потапова Светлана 12 6
|Коновалихин Максим 17 5
|Каем Кирилл 34 5
|Рыбинцев Андрей 25 5
|Трофимова Екатерина 6 4
|Наумов Даниил 8 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Мишустин Михаил 676 3
|Карлов Иван 3 3
|Калмыкова Светлана 3 3
|Парвадова Марина 3 3
|Фадеев Александр 7 3
|Безбогов Сергей 46 3
|Борисенко Григорий 15 3
|Натекин Алексей 7 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Фетисов Алексей 42 3
|Комаров Андрей 15 3
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Паршин Максим 316 2
|Соловьев Владимир 106 2
|Журихин Сергей 3 2
|Ливанов Дмитрий 52 2
|Орловский Виктор 379 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Панков Александр 78 2
|Голицын Сергей 25 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Наквасин Сергей 18 2
|Павленко Анастасия 8 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
|Fortune Global 1000 50 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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