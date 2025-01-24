Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Райгородский Андрей



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 2
05.09.2024 ФПМИ и Nauka Lab расширяют сотрудничество по импортозамещению ИТ-решений 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и ФПМИ МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
22.04.2024 Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ 1
19.04.2024 «Авито» начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
01.08.2023 Кафедра «Блокчейн» ФПМИ МФТИ запускает программу аспирантуры по технологиям блокчейн 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
16.02.2023 ВТБ и МФТИ предложат рынку первый российский сервис безопасного объединения данных 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
18.10.2022 МФТИ и «Киберпротект» подписали договор о сотрудничестве в области образования и науки 1
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards 1
03.12.2021 ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
31.08.2021 Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов 1
05.03.2020 МФТИ и Huawei открыли R&D-лабораторию по разработке технологий искусственного интеллекта 1
30.09.2019 Abbyy и МФТИ открывают совместную научную лабораторию 1
06.02.2012 Сотрудник «Яндекса» получит 2,5 млн руб. от Дмитрия Медведева 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Райгородский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 6
Yandex - Яндекс 7339 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
ODS - Open Data Science 6 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 3
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
МегаФон 8803 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
ИИ-Технологии 104 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Huawei 3932 1
Acronis - Акронис 448 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Прогноз 1650 1
Прометей - Prometey 46 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Atomyze - Атомайз 22 1
Newity - Ньюити 2 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Lenovo Motorola 3501 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Т1 Иннотех 178 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 18
Альфа-Банк 1769 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Газпром нефть 618 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 2
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 2
Русагро Группа Компаний 277 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 14 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Coursera 50 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Фонд президентских грантов 14 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 23
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 19
Data Fusion - Слияние данных 62 17
Data monetization - Монетизация данных 1624 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 4
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 4
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Stafory - робот Вера 330 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Кулик Вадим 180 16
Кирьянова Александра 135 14
Саркисов Тигран 35 13
Зеленков Юрий 37 13
Серебряникова Анна 72 11
Бурнаев Евгений 19 11
Меньшов Кирилл 118 8
Мерзляков Антон 16 7
Потапова Екатерина 13 7
Оселедец Иван 24 7
Потапова Светлана 12 6
Коновалихин Максим 17 5
Каем Кирилл 34 5
Рыбинцев Андрей 25 5
Трофимова Екатерина 6 4
Наумов Даниил 8 4
Мизюрин Роман 5 4
Мишустин Михаил 676 3
Карлов Иван 3 3
Калмыкова Светлана 3 3
Парвадова Марина 3 3
Фадеев Александр 7 3
Безбогов Сергей 46 3
Борисенко Григорий 15 3
Натекин Алексей 7 3
Лысенко Эдуард 308 3
Фетисов Алексей 42 3
Комаров Андрей 15 3
Чернышенко Дмитрий 565 2
Паршин Максим 316 2
Соловьев Владимир 106 2
Журихин Сергей 3 2
Ливанов Дмитрий 52 2
Орловский Виктор 379 2
Дворкович Аркадий 210 2
Панков Александр 78 2
Голицын Сергей 25 2
Солнцева Екатерина 58 2
Наквасин Сергей 18 2
Павленко Анастасия 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Индия - Bharat 5431 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Казахстан - Республика 5525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Армения - Республика 2280 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Америка Латинская 1811 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Нидерланды 3517 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 20
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 20
Информатика - computer science - informatique 1053 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 4
Физика - Physics - область естествознания 2642 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
Образование в России 2190 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Экономический эффект 1067 2
Материаловедение - Materials Science 168 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Металлы - Золото - Gold 1135 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 75 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
РИА Новости 917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Fortune Global 1000 50 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 35
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 31
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 5
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 3
РАН - Российская академия наук 1870 3
НИУ ВШЭ - Институт образования 11 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 2
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
МИОО - Московский открытый институт 5 1
Открытое образование 10 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Т1 Цифровая академия 44 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
Data Fusion Contest 7 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще