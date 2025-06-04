Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176098
ИКТ 13714
Организации 10685
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3458
Системы 25692
Персоны 75553
География 2859
Статьи 1523
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Фадеев Александр


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Киберпротект» и Томский политехнический университет объявили о сотрудничестве 1
24.11.2022 ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
15.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая 1
02.12.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку» 1
27.06.2013 Ростех и РКСС продемонстрировали систему безопасности энергообъектов «Россетей» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Фадеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7755 2
VK - Mail.ru Group 3485 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 1
Naumen - Наумен 651 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 2
Выборг-банк 4 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1872 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6100 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28291 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3051 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2244 1
Кибербезопасность - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью 17 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7515 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 448 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 1
Видеокамера - Camcorder 2293 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1101 1
Маршрутизация - Routing 521 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1830 1
Microsoft Teams - MS Teams 577 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 171 1
Apple iPhone 6 4863 1
Соловьев Владимир 107 3
Карлов Иван 3 3
Калмыкова Светлана 3 3
Парвадова Марина 3 3
Райгородский Андрей 42 3
Журихин Сергей 3 2
Муравьев Александр 6 1
Ефремов Александр 24 1
Сурова Надежда 6 1
Миллер Артем 11 1
Положенцев Дмитрий 1 1
Евтушенко Виталий 1 1
Марков Кирилл 11 1
Чернышов Борис 6 1
Шумейко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 960 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - ЦФО - Курская область 666 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1181 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2755 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 244 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1612 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 3
Информатика - computer science - informatique 1095 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5251 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 540 2
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 76 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 591 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3560 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5766 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 860 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1947 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 405 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 185 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 324 3
НИУ ВШЭ - Институт образования 15 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 51 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 35 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
Открытое образование 10 1
МУБиНТ - Международная академия бизнеса и новых технологий - Международный университет бизнеса и новых технологий 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще