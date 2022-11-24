ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk

Томский политехнический университет (ТПУ) внедрил Naumen Service Desk для работы с заявками сотрудников и студентов. В новой ИТ-системе учебное заведение обрабатывает большие запросы со сложной маршрутизацией, где предполагается значительный объем работ и большое количество исполнителей, например, заявки на содержание корпусов и общежитий. Ежемесячно через решение проходит свыше 1,6 тыс. обращений.

ТПУ заместил старую ИТ-систему для обработки заявок продуктом Naumen SD, поскольку нуждался в более гибком решении. Новая система позволила учебному заведению перенести все запросы на услуги цифрового и административно-хозяйственного блоков от сотрудников и студентов в единую среду и реализовать сложную маршрутизацию — гибко назначать исполнителей с учетом факультета заказчика услуги или местоположения контрагента. На данный момент в системе работает 150 сервисных специалистов. Помимо этого в решении организовано активное взаимодействие между участниками процесса: заказчик услуги и исполнители могут напрямую общаться, делиться статьями из базы знаний и многое другое. Подход повышает качество и скорость исполнения заявок.

Интуитивно понятный интерфейс продукта Naumen позволил большому количеству пользователей быстро освоиться в ИТ-системе. В решении зарегистрировано около 17 тыс. пользователей, и в 99% случаев они предпочитают направлять запрос через личный кабинет, а не по электронной почте. В ближайшее время ТПУ планирует запустить мобильное приложение Naumen SD.

«Внедрение нового программного обеспечения в цифровую систему ТПУ позволило не только структурировать работу обычных сервисных подразделений, но и создать удобные сервисы для студентов заочной и дистанционной форм обучения. Это существенно улучшит качество большинства услуг в ТПУ за счет создания единой точки входа для решения проблем студентов. Мы надеемся, что сервисы Naumen позволят нам перейти к процессному управлению и добавят системе гибкости», — сказал проректор по цифровизации ТПУ Александр Фадеев.

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В планах ТПУ сделать Naumen SD частью информационной инфраструктуры организации: интегрировать решение с внутренними информационными системами и расширить каталог списком оборудования и соответствующими услугами на обслуживание. Решение на сегодняшний день уже интегрировано с корпоративным порталом вуза.