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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Владимир

СОБЫТИЯ


03.11.2026 «Корус Консалтинг» сократил срок сдачи авансовой отчетности в MC-Bauchemie с нескольких месяцев до нескольких дней 1
17.12.2025 От депутатов до артистов: «Дзен» стал рекомендовать мнения известных людей о новостях 1
24.04.2025 Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы 1
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию 1
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава 1
22.09.2022 «Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
08.06.2022 На счетах российской «дочки» Google арестован миллиард рублей 1
01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
11.12.2020 В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг 1
24.11.2020 Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
15.05.2020 «Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health 1
15.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health 1
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health 1
20.08.2019 У российского депутата отобрали мандат из-за пиратских Windows и «1С» 1
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 1
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 2
22.11.2018 «Нетрика» создает интеграционную шину для частного здравоохранения в России 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
24.10.2018 Россияне выпустили настоящую игру Doka 2 «в школьных декорациях» 1
16.10.2018 В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение» 1
23.04.2018 Консилиум с роботом: как ИИ помогает ставить диагнозы 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1

Публикаций - 109, упоминаний - 112

Соловьев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 24
ABB Group - Asea Brown Boveri 334 24
N3 Group - Netrika - Нетрика 180 17
Ростелеком 11098 15
Microsoft Corporation 25917 15
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 418 12
9785 11
Телеком-защита 54 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 8
ЦПИКС - ЦПИ КС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
IBM - International Business Machines Corp 9723 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 7
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 7
МегаФон 11062 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 7
Citrix Systems 872 7
БАРС Груп 583 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 7
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 6
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 135 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 74 6
Google LLC 12847 6
Инфокомпас 14 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 6
НИТ - Национальные информационные технологии 36 6
Instabank - Инстабанк 24 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Samsung Electronics 11184 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 377 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 6
Webmoney - Вебмани.Ру 547 6
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 90 5
Доктор рядом - Doc+ 55 5
Уютерра - ПланетаСтрой 26 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 49 5
SAP SE 5635 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 12
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 11
ПСБ - Промсвязьбанк 980 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 10
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 153 9
Jones Day 17 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 9
ГПБ - Газпромбанк 1301 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 166 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 572 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 8
Мосводоканал МГУП 69 8
Пробизнесбанк АКБ 135 8
Новард УК - Novard 73 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 193 7
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 104 7
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Альфа-Банк 1997 7
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Bayer AG - Байер 86 6
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 6
En+ Group - Эн+ ГК 40 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 6
Хованский АКБ 9 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 6
Visa International 1998 6
ВкусВилл - Избёнка 225 6
Спортмастер - Sportmaster 204 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 6
Барс груп - БАРС Медицина 12 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 60 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 63
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 7
Федеральное казначейство России 1966 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 6
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 177 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 4
Госдума РФ - Комитет по транспорту и строительству - Комитет по государственному строительству и законодательству - Комитет по земельным отношениям и строительству - Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 54 3
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 3
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1219 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 204 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 85 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 49
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26714 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9500 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 13
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10113 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5389 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1457 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13104 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 10
Стандартизация - Standardization 2371 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8470 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7913 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2213 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23335 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14949 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3613 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2766 7
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 852 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 637 19
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 68 16
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 328 8
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 6
Microsoft Office 365 1058 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 4
Google YouTube - Видеохостинг 3024 4
1С:Медицина 57 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 120 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Google Android 15414 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 3
Microsoft Azure 1535 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 463 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1742 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 219 2
Microsoft Dynamics CRM 566 2
Doka 2 2 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 48 2
Avaya Scopia 24 2
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 2
Polycom RSS 2 2
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 89 2
Microsoft Windows 17086 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 124 1
VK - Яндекс.Дзен 272 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 1
Microsoft Dynamics 1200 1
Apple iTunes Store 1119 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 47 1
Козлов Михаил 184 25
Шевченко Владимир 154 22
Герасимов Александр 46 16
Аншина Марина 79 16
Рудаков Денис 31 15
Корчагин Руслан 23 11
Рыстенко Михаил 62 10
Леушев Андрей 75 10
Асратян Петр 36 9
Вольфсон Сергей 10 9
Головин Леонид 26 8
Левиков Антон 69 8
Сафронов Юрий 68 8
Халяпин Сергей 103 7
Стрелова Ольга 37 7
Разумовский Дмитрий 125 7
Прохоров Фёдор 83 7
Шибаев Александр 18 7
Крючков Максим 9 7
Зайцев Николай 32 7
Николаев Евгений 19 7
Богачев Игорь 183 6
Соколовский Александр 40 6
Реймер Денис 54 6
Исанин Антон 31 6
Симаков Олег 113 6
Мацоцкий Сергей 180 6
Рахтеенко Владимир 42 6
Мельникова Алиса 100 6
Малышев Александр 39 6
Фридман Илья 42 6
Солопов Вячеслав 37 6
Лопаткин Герман 104 6
Коротнев Константин 35 6
Самойлов Михаил 10 6
Подкопаев Олег 30 6
Закрепин Евгений 62 6
Пиляр Елена 24 6
Кравченко Денис 28 6
Сергеев Александр 32 6
Россия - РФ - Российская федерация 169543 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1834 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 9
Европа Восточная 3141 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 8
Казахстан - Республика 6159 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3550 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 993 7
Европа 25062 6
Россия - УФО - Челябинская область 1539 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 1120 4
Земля - планета Солнечной системы 10933 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8730 4
Израиль 2879 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 3
Германия - Федеративная Республика 13325 3
Россия - ЦФО - Курская область 790 3
Россия - УФО - Тюменская область 1402 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 700 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 33 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1732 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3258 2
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1066 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1397 2
Россия - ДФО - Амурская область 989 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 1
Россия - ДФО - Магаданская область 548 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 354 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 377 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 14
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Sputnik 60 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 2
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