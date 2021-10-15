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Соловьев Владимир


15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 3
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
11.12.2020 В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
24.11.2020 Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
15.05.2020 «Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health 1
15.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health 1
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health 1
20.08.2019 У российского депутата отобрали мандат из-за пиратских Windows и «1С» 3
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 1
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 2
22.11.2018 «Нетрика» создает интеграционную шину для частного здравоохранения в России 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
24.10.2018 Россияне выпустили настоящую игру Doka 2 «в школьных декорациях» 1
16.10.2018 В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение» 4
23.04.2018 Консилиум с роботом: как ИИ помогает ставить диагнозы 2
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 2
31.05.2017 Видеокамеры будут следить за посещаемостью и вниманием студентов на лекциях 3
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
18.08.2016 IBM помогла комбинату детского питания Kraft Heinz модернизировать внутренние процессы 1
24.02.2016 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено решение для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций 1
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 2
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1

Публикаций - 98, упоминаний - 125

Соловьев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Microsoft Corporation 11077 13
Netrika - Нетрика 84 12
IBM 3539 8
Телеком-защита 48 7
Ланит ГК 1156 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
3738 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Instabank - Инстабанк 12 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
SAP SE 3212 5
Доктор рядом - Doc+ 43 5
Уютерра - ПланетаСтрой 24 5
Samsung Electronics 5666 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Google LLC 7148 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 4
РТЛабс 145 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 2 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 2
Барс груп 402 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Facebook 3765 2
Accenture - Аксенчер 531 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Twitter 2204 2
Yandex - Яндекс 4101 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
QuantumScape 2 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
VMware 1829 1
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Пробизнесбанк АКБ 109 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 7
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 7
ВТБ Банк Москвы 371 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
МДМ Банк 150 6
Открытие ФК 538 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
РусславБанк - РСБ 147 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
ВТБ Факторинг 22 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
МФЦ Полюс 3 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
ВТБ24 583 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Правительство РФ 2203 7
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 3
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Ленинский районный суд города Кирова 2 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Единая Россия - Политическая партия 176 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
3D-печать 135 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
Google Android 10751 3
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 2
Microsoft Azure 1171 2
Doka 2 2 2
Microsoft Office 365 769 2
Samsung Health 13 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Apple iTunes Store 571 1
Microsoft Lync 272 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
СП.АРМ 18 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Samsung Knox 82 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
Naumen Service Desk 103 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Герасимов Александр 40 13
Четвернин Алексей 651 7
Атанесов Саргис 13 6
Муравлев Александр 15 6
Чекель Павел 15 6
Николаев Евгений 13 6
Разгуляев Валерий 18 6
Базалей Наталья 14 6
Мухин Максим 18 6
Круглов Максим 25 6
Смирнов Александр 44 6
Воробьев Артем 14 6
Потёмкин Роман 20 6
Сергеев Александр 21 6
Кравченко Денис 24 6
Шалимов Александр 9 6
Тищенко Юрий 14 6
Леоничев Алексей 14 6
Скородумов Олег 17 6
Хрусталев Александр 31 6
Румянцева Ольга 45 6
Клеев Владимир 9 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Сафронов Юрий 61 6
Алябьев Андрей 27 6
Патрин Максим 31 5
Лосев Сергей 43 5
Межов Игорь 15 5
Брагин Павел 22 5
Дегтерева Мария 25 5
Свердлов Михаил 29 5
Игнатов Виктор 12 5
Грибанов Юрий 24 5
Головин Леонид 25 5
Козлов Александр 54 5
Серебряков Виктор 42 4
Симаков Олег 106 4
Раменский Демьян 12 4
Бетсис Павел 84 4
Балабанов Анатолий 12 4
Россия - Российская федерация - РФ 57350 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 14
Россия - Ростовская область 862 10
Восточная Европа 1678 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Казахстан - Республика 2629 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Европа 3752 4
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - Тверская область 248 3
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Магадан 134 1
Россия - Нижняя Салда 1 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Магаданская область 228 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Свердловская область 806 1
Канада 1301 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - Красноярск 845 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Калининградская область 537 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Курганская область 261 1
Европа Западная 613 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Пензенская область 346 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 2
Вести FM - Вести ФМ 12 2
Sputnik 10 2
Царьград - телеканал 7 2
МК-Урал - газета 1 1
CNews Analytics 1988 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 291 6
CNews APPWards 36 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
Создано именных указателей - 46354.
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