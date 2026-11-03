Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 109, упоминаний - 112
Соловьев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Михаил 184 25
|Шевченко Владимир 154 22
|Герасимов Александр 46 16
|Аншина Марина 79 16
|Рудаков Денис 31 15
|Корчагин Руслан 23 11
|Рыстенко Михаил 62 10
|Леушев Андрей 75 10
|Асратян Петр 36 9
|Вольфсон Сергей 10 9
|Головин Леонид 26 8
|Левиков Антон 69 8
|Сафронов Юрий 68 8
|Халяпин Сергей 103 7
|Стрелова Ольга 37 7
|Разумовский Дмитрий 125 7
|Прохоров Фёдор 83 7
|Шибаев Александр 18 7
|Крючков Максим 9 7
|Зайцев Николай 32 7
|Николаев Евгений 19 7
|Богачев Игорь 183 6
|Соколовский Александр 40 6
|Реймер Денис 54 6
|Исанин Антон 31 6
|Симаков Олег 113 6
|Мацоцкий Сергей 180 6
|Рахтеенко Владимир 42 6
|Мельникова Алиса 100 6
|Малышев Александр 39 6
|Фридман Илья 42 6
|Солопов Вячеслав 37 6
|Лопаткин Герман 104 6
|Коротнев Константин 35 6
|Самойлов Михаил 10 6
|Подкопаев Олег 30 6
|Закрепин Евгений 62 6
|Пиляр Елена 24 6
|Кравченко Денис 28 6
|Сергеев Александр 32 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.