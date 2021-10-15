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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соловьев Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 125
Соловьев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Единая Россия - Политическая партия 176 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
|Герасимов Александр 40 13
|Четвернин Алексей 651 7
|Атанесов Саргис 13 6
|Муравлев Александр 15 6
|Чекель Павел 15 6
|Николаев Евгений 13 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Базалей Наталья 14 6
|Мухин Максим 18 6
|Круглов Максим 25 6
|Смирнов Александр 44 6
|Воробьев Артем 14 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Сергеев Александр 21 6
|Кравченко Денис 24 6
|Шалимов Александр 9 6
|Тищенко Юрий 14 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Скородумов Олег 17 6
|Хрусталев Александр 31 6
|Румянцева Ольга 45 6
|Клеев Владимир 9 6
|Пшиченко Дмитрий 19 6
|Сафронов Юрий 61 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Патрин Максим 31 5
|Лосев Сергей 43 5
|Межов Игорь 15 5
|Брагин Павел 22 5
|Дегтерева Мария 25 5
|Свердлов Михаил 29 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Грибанов Юрий 24 5
|Головин Леонид 25 5
|Козлов Александр 54 5
|Серебряков Виктор 42 4
|Симаков Олег 106 4
|Раменский Демьян 12 4
|Бетсис Павел 84 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РИА Новости 654 2
|Вести FM - Вести ФМ 12 2
|Sputnik 10 2
|Царьград - телеканал 7 2
|МК-Урал - газета 1 1
|CNews Analytics 1988 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru