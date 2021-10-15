Соловьев Владимир

Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1

В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг 1

Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft 1

На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 2

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