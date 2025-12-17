Разделы

От депутатов до артистов: «Дзен» стал рекомендовать мнения известных людей о новостях

На dzen.ru появился новый раздел — «Мнения». Это формат, где известные депутаты и чиновники, журналисты, дизайнеры, блогеры и артисты комментируют главные новости и делятся своими взглядами на происходящее. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Теперь пользователи «Дзена» могут не только читать новости, но и сразу видеть реакцию тех, кто формирует повестку. А еще получать информацию о происходящем из первых рук. Алгоритмы платформы автоматически подберут мнения под интересы аудитории в соответствии с уровнем экспертности, цитируемости и влияния авторов.

Первыми авторами «Мнений» стали: Артемий Лебедев, Анна Цивилева, Сергей Боярский, Владимир Соловьев, Антон Горелкин, Мадонна Мур, Анастасия Постригай, Юрий Подоляка, Анна Цуканова-Котт, Александр Юнашев и др. В дальнейшем пул экспертов расширится. Раздел «Мнения» уже доступен пользователям на «Дзене».

