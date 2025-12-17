Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цивилева Анна
СОБЫТИЯ
|17.12.2025
|От депутатов до артистов: «Дзен» стал рекомендовать мнения известных людей о новостях 1
|18.06.2024
|Сбербанк поможет ветеранам СВО и членам их семей в обучении по ИТ-специальностям 1
Цивилева Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 466 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408049, в очереди разбора - 732408.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.