«Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health

«Юниверс-софт» стала новым партнером облачной платформы N3.Health. Медицинская информационная система «Universe-медицина», разработанная компанией «Юниверс-софт», – это современное программное обеспечение для медицинских центров, клиник пластической хирургии, стоматологий, центров лазерной медицины и не только. На сегодняшний день решение используют более 1,5 тыс. клиник в 118 городах России и за ее пределами.

Система «Universe-медицина» специально разработана для автоматизации медицинских центров, а «Universe дента» – для стоматологических клиник.

Теперь системы дополнительно обеспечивают передачу данных о случаях медицинского обслуживания пациентов в ЕГИСЗ МЗ РФ благодаря интеграции с облачной платформой N3.Health.

Программное обеспечение Universe помогает автоматизировать деятельность клиники, а также принимать обоснованные управленческие решения руководителям и владельцам бизнеса. Функциональность систем позволяет вести учет пациентов и этапов взаимодействия с ними, журнал записи на прием, медицинские карты в электронном виде, обеспечивает возможность внедрения виджета онлайн-записи, личного кабинета пациента, сбора отзывов, рейтингов врачей, управления бонусными программами и системами лояльности.

Системы Universe поддерживают использование электронных цифровых подписей врача, возможность электронного хранения документов, а также передачу случаев обращений пациентов за медицинской помощью в подсистемы ЕГИСЗ МЗ РФ: ФИЭМК и РЭМД через официального оператора иной информационной системы, компанию «Элнетмед», разработчика облачной платформы N3.Health.

Директор «Universe-Soft» Виталий Тимошков сказал: «Мы рассматривали несколько вариантов взаимодействия с системой ЕГИСЗ – прямое подключение или через партнеров. После анализа объема работы и требований к системам МИС, поняли, что оптимально пойти по второму пути, так как со стороны специалистов «Элнетмед» нам была предоставлена полная техническая поддержка, готовое API, необходимые инструкции, тестовая среда. Были некоторые нюансы, но в течении трех месяцев мы смогли провести полную интеграцию с платформой N3.Health и предоставить своим клиентам сервис по интеграции с ЕГИСЗ».

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Владимир Соловьев, генеральный директор «Элнетмед», сказал: «Наша компания объединяет в простую и понятную всем участникам экосистему уже более 100 разработчиков различных информационных систем для медицины. Здесь представлены не только классические МИС, ЛИС, но и инновационные системы поддержки принятия врачебных решений, искусственные интеллекты, системы образования, базы данных и справочники, PACS’ы и телемедицинские платформы, а также многое другое. Мы рады, что одна из крупнейших медицинских CRM-систем выбрала нас оператором передачи данных в ЕГИСЗ МЗ РФ для своих клиентов».

Согласно действующему законодательству, с 1 сентября 2021 г. взаимодействие клиник с ЕГИСЗ МЗ РФ и передача данных в систему является обязательным лицензионным требованием. Оно распространяется на все медицинские организации, включая частные клиники всех специализаций: многопрофильные центры, стоматологии, клиники пластической хирургии, флебологии и т.д. Если медицинская компания не подключилась к ЕГИСЗ МЗ РФ, не передает данные в систему, то при проверке контролирующими органами ей будет выписано предписание на устранение выявленных нарушений. В случае игнорирования предписания, ей грозит штраф, а в дальнейшем – приостановка действия медицинской лицензии.

Передача данных в ЕГИСЗ МЗ РФ через оператора иной информационной системы на сегодняшний день является наиболее оптимальным вариантом по временным, трудовым, финансовым затратам, как для разработчиков медицинских информационных систем, так и непосредственно для клиник.