«Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health

Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.Health подключился разработчик медицинских информационных систем – компания «Пост модерн текнолоджи».

Платформа N3.Health – решение в сфере цифровой медицины, которое позволяет участникам рынка обмениваться разнообразными данными о здоровье. Подключившись к N3.Health, разработчики медицинских информационных систем могут предложить своим клиентам, негосударственным клиникам, дополнительные возможности по созданию современных цифровых сервисов для пациентов.

Медицинская информационная система «Медиалог», разработанная компанией «Пост модерн текнолоджи», – одно из самых популярных решений для автоматизации медицинских учреждений. Его использует более 1 тыс. российских клиник, и теперь они смогут предоставить пациентам онлайн-запись по полису ДМС через личный кабинет, а также возможность получать в электронном виде результаты лабораторных исследований, врачебные заключения, выписные эпикризы и другие медицинские документы.

«Цель проекта N3.Health – собрать на одной платформе как можно больше участников экосистемы цифрового здравоохранения: ведущих разработчиков медицинских информационных систем, крупные лабораторные службы, страховые компании и клиники. Мы уже работаем более чем с 30 разработчиками МИС. Благодаря этому около тысячи медицинских учреждений получают доступ к нашим сервисам. Подключаясь к платформе N3.Health, клиники получают возможность объединять данные пациентов и формировать интегрированную электронную медицинскую карту, обмениваться данными с партнерскими медицинскими учреждениями и выполнять требования Минздрава по передаче данных в государственные информационные системы», – отметил директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика» Владимир Соловьев.

С помощью подключения к N3.Health частные клиники также смогут выполнить требования законодательства о передаче данных в ЕГИСЗ, изложенные в постановлении Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 555. Проект N3.Health является официальным оператором «иных систем», имеющих право передавать сведения в государственные информационные системы.