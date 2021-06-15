Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ

«К-скай», резидент фонда «Сколково» и разработчик платформы прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения Webiomed, и «Элнетмед», B2B-подразделение компании «Нетрика медицина», подписали соглашение о партнерстве в сфере искусственного интеллекта.

Стороны договорились о технологическом сотрудничестве, в рамках которого будет обеспечена интеграция Webiomed с платформой «N3.Health». Также компании планируют реализацию совместных проектов в области цифровой медицины и внедрения технологий искусственного интеллекта, в том числе разработку и внедрение перспективных методов цифрового моделирования и прогнозирования различных состояний здоровья пациентов.

«Элнетмед» является подразделением компании «Нетрика медицина» в сегменте коммерческой медицины. Компания создаёт сервисы цифрового здравоохранения для частных клиник на основе интеграционной платформы N3.Health. Компания является официальным «оператором иной системы», уполномоченным МЗ РФ для размещения сведений об оказанной медицинской помощи в ЕГИСЗ в соответствии с законодательством.

Платформа Webiomed предназначена для автоматического анализа обезличенных медицинских данных с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений на персональном и популяционном уровне. При создании системы активно используются технологии искусственного интеллекта, включая NLP и машинное обучение. Является первой Российской системой искусственного интеллекта для здравоохранения, которая успешна прошла независимые клинические испытания и зарегистрирована Росздравнадзором как программное медицинское изделие. В настоящий момент система поддерживает 40 заболеваний и уже используется в 10 субъектах РФ.

«Партнёрство с N3.Health – это очередной существенный шаг в развитии проекта Webiomed. Реализованная интеграция позволит регионам, использующим платформу «N3.Здравоохранение», применять технологии искусственного интеллекта в реальной клинической практике, сократить врачебные ошибки и временные затраты на анализ медицинских данных, осуществлять комплексную оценку рисков здоровья человека и в конечном итоге сокращать заболеваемость и смертность», – сказал генеральный директор компании «К-скай» Роман Новицкий.

«Сотрудничество с компанией «К-скай» – это закономерный эволюционный шаг в цифровизации отрасли здравоохранения в целом. Мы давно позиционируем себя как информационное ядро регионального здравоохранения, которое позволяет подключать к себе практически любые системы. И всегда с удовольствием принимаем новых игроков, приходящих в нашу открытую экосистему обмена данными. В регионах, которые вышли на высокий уровень цифровизации здравоохранения, формируется потребность в таких инструментах как Webiomed, и отрадно, что компания «К-скай» это понимает и поддерживает наши принципы работы. Кооперация наших усилий может стать очень эффективной на ниве медицины, заказчики смогут получить новые инструменты с минимальными затратами на включение их в процессы здравоохранения», – отметил генеральный директор компании «Элнетмед» Владимир Соловьев.