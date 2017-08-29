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МДМ Банк Московский Деловой Мир АКБ
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Всего 36 дел, на cумму 47 326 395 561 ₽*
СОБЫТИЯ
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|29.08.2017
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Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов
банк и интернет-банк). После завершения в ноябре прошлого года юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка продолжалась интеграция онлайн-сервисов двух банков, при этом клиенты Бинбанка и пр
|09.12.2016
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«МДМ Банк» с помощью R-Style Softlab обновил хранилище данных
екта», — подвел итоги работ Денис Петренко, руководитель управления развития информационных систем «МДМ Банка». «R-Style Softlab и “МДМ Банк” сотрудничают более 10 лет, — отметила Юлия Кветкина
|09.11.2016
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Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»
Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews сообщили в Б
|01.11.2016
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Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка
инбанке. Apple Pay просто настроить: достаточно добавить в Apple Pay кредитную или дебетовую карту «МДМ Банка» через мобильный банк «МДМ Mobile» или в приложении Wallet на своем устройстве. При
|04.08.2016
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Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard
«МДМ Банк», Mastercard и OpenWay объявили о запуске новой версии мобильного приложения «МДМ
|13.07.2016
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Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии
Моментально оплатить штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии теперь можно через интернет-банк «МДМ online» и мобильный банк «МДМ mobile» в разделе «Платежи». Об этом CNews сообщили
|27.06.2016
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«МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк»
«МДМ Банк» в сотрудничестве с компанией «Смарт Лайн Инк» внедрил комплекс рекомендаций стандар
|27.04.2016
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«МДМ Банк» обновил интернет-банк и расширил его функциональность
«МДМ Банк» запустил новую версию интернет-банка «МДМ online», которая отличается полнос
|07.04.2016
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«МДМ Банк» и «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank
«МДМ Банк» и фирма «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank. Как резуль
|04.04.2016
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Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии
Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы Бинбанка при переводах между картами, выпущенными Бинбанком, «Бинбанком кредитные карты» и «МДМ Банком», комиссия не взимается. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Сервис позволяет зачислять средства на карту в режиме онлайн в любое время суток. Единовременно клиент может перевести сум
|29.03.2016
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«МДМ Банк» запустил мобильный банк для юридических лиц
«МДМ Банк» объявил о запуске мобильного банка для юридических лиц. С помощью нового мобильного
|25.03.2016
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«МДМ Банк» обновил ПО всех своих банкоматов
«МДМ Банк» обновил программное обеспечение всех своих банкоматов. Обновленный интуитивно понят
|23.03.2016
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Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии
Теперь клиенты Бинбанка, «Бинбанка кредитные карты» и «МДМ Банка» могут пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах единой сети г
|21.03.2016
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«МДМ Банк» подключил к услуге онлайн-переводов карты платежной системы «Мир»
Мир», так и с карт платежных систем Visa и MasterCard на карту «Мир» (и обратно), сообщили CNews в «МДМ Банке». Перевести средства можно через сайт «МДМ Банка», в интернет-банке и мобиль
|09.03.2016
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«МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту
«МДМ Банк» запустил мобильное приложение для переводов с карты на карту. Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». С помощью приложения El Momento, доступного для мобильных устройств на базе iOS и
|21.12.2015
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«МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone
«МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone. В новой версии клиенты могут осуществлять вну
|15.12.2015
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«МДМ Банк» расширил возможности SMS-информирования
Теперь держатели карт «МДМ Банка» с помощью услуги SMS-информирования могут не только узнавать остаток средств на ка
|12.11.2015
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«МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass
«МДМ Банк» приступил к выпуску карт с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Одн
|11.11.2015
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«МДМ Банк» обновил мобильный банк для iOS и Android
«МДМ Банк» обновил приложение «МДМ mobile» для устройств, работающих на базе iOS и Andr
|26.10.2015
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«МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone
«МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone. Теперь владельцы смартфон
|22.10.2015
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В интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно пополнять карты «Тройка»
В интернет-банке «МДМ online» и мобильном банке «МДМ mobile» появилась новая функция: пополнение транспо
|21.09.2015
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«МДМ Банк» запустил услугу перевода средств с карты на карту любого банка
«МДМ Банк» запустил новый сервис, позволяющий совершать переводы денежных средств с одной банк
|07.09.2015
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«МДМ Банк» и Бинбанк объединили сети банкоматов
В результате объединения банкоматных сетей клиенты «МДМ Банка», Бинбанка и «Бинбанка кредитные карты» получили возможность снимать наличные средс
|23.06.2015
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«МДМ Банк» сделал возможным вход в мобильный банк для Android с помощью графического ключа
«МДМ Банк» предложил своим клиентам-владельцам смартфонов, работающих на операционной системе
|30.03.2015
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«МДМ Банк» объединил интернет-банк E-plat с онлайн-бухгалтерией «Моё дело»
«МДМ Банк» завершил интеграцию интернет-банка E-plat с онлайн-бухгалтерией «Моё дело», что поз
|26.03.2015
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«МДМ Банк» и НСПК протестировали операции по картам Visa
«МДМ Банк» и «Национальная система платежных карт» (НСПК) успешно завершили тестирование опера
|10.03.2015
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«МДМ Банк» и uBank запустили совместную карту World MasterCard
рокому функционалу. Проверить это можно, только подключившись к uBank», — заявила Ашижева Лаура, основатель и генеральный директор uBank. Как отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления «МДМ Банка», «новая карта — это еще один шаг в сторону более понятных и удобных для клиента банковских продуктов. Времена меняются, технологии развиваются, клиенты ищут новые способы быстрого и
|03.02.2015
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Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить деньги через банкоматы «МДМ Банка» без комиссии
«Альфа-Банк» и «МДМ Банк» расширили сотрудничество по объединению сетей банкоматов. Теперь у клиентов «Альфа-
|26.01.2015
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«МДМ Банк» совместно с IBM завершил модернизацию серверного комплекса
«МДМ Банк» и корпорация IBM завершили проект по модернизации серверной инфраструктуры банка дл
|08.12.2014
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«МДМ Банк» запустил услугу интернет-эквайринга
«МДМ Банк» запустил услугу интернет-эквайринга. Теперь с помощью нового сервиса партнеры банка
|26.11.2014
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«МДМ Банк» модернизировал инфраструктуру для голосового трейдинга вместе с Orange
ровайдер, завершила проект по модернизации специализированной телефонии для голосового трейдинга в «МДМ Банке». Внедрение Open Trade от Etrali Trading Solutions позволило оптимизировать работу
|20.11.2014
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«Инфосистемы Джет» оценили защищенность мобильного приложения «МДМ Банка»
Компания «Инфосистемы Джет» и «МДМ Банк» завершили работы по оценке защищенности мобильного банка «МДМ mobile». По ре
|07.10.2014
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«МДМ Банк» и «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО
«МДМ Банк» и компания «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО. Новый продукт позв
|18.09.2014
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«МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM
«МДМ Банк» и компания «IBM Восточная Европа/Азия» объявили о завершении второго этапа проекта
|04.09.2014
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«МДМ Банк» открыл группе «Связной» кредитную линию на 1 млрд руб.
«МДМ Банк» объявил о выделении нового кредитного лимита в размере i1 млрд для группы «Связной»
|13.08.2014
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«МДМ Банк» начал сотрудничество с UnionPay
«МДМ Банк» начал сотрудничество с дочерней компанией China UnionPay — UnionPay International.
|11.08.2014
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Защита информации: опыт МДМ Банка
CNews: Какие новые технологии для безопасности конечных клиентов – физических лиц – были внедрены в МДМ Банке в последнее время? Эллиот Гойхман: Технологии, которые мы активно используем, относятся к проверенным и общепринятым в банковской практике. В целях безопасности клиентов наш банк пред
|29.04.2014
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«МДМ Банк» предложил клиентам открывать вклады через интернет-банк
«МДМ Банк» предоставил своим клиентам возможность открытия срочных вкладов в интернет-банке «<
|10.04.2014
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«МДМ Банк» расширил список услуг для оплаты через интернет-банк «МДМ online»
«МДМ Банк» расширил перечень поставщиков, услуги которых можно оплатить через интернет-банк «<
|07.04.2014
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«МДМ Банк» модернизировал свою вычислительную инфраструктуру
«МДМ Банк» объявил о завершении очередного проекта по модернизации инфраструктуры. В результат
МДМ Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 42
|Леушев Андрей 75 36
|Прохоров Фёдор 83 35
|Шевченко Владимир 153 32
|Гуральников Сергей 164 30
|Сафронов Юрий 68 27
|Громов Иван 102 25
|Реймер Денис 54 24
|Богачев Игорь 183 23
|Халяпин Сергей 96 23
|Хрусталев Александр 33 22
|Мацоцкий Сергей 180 22
|Малофеев Константин 118 20
|Садовенко Илья 65 19
|Каштанов Дмитрий 28 19
|Козлов Михаил 182 19
|Михалев Павел 20 19
|Пирогов Алексей 29 18
|Иншаков Дмитрий 51 18
|Коваленко Антон 32 18
|Ряузов Никита 18 18
|Манасов Марлен 22 18
|Рейман Леонид 1065 18
|Родионов Иван 73 18
|Козырь Сергей 32 17
|Меднов Сергей 124 17
|Патрин Максим 32 16
|Коротнев Константин 35 16
|Шестаков Александр 40 16
|Серебряков Виктор 56 16
|Шадаев Максут 1210 15
|Ермолаев Артем 379 15
|Подкопаев Олег 30 15
|Дегтярев Алексей 58 15
|Мухин Максим 18 14
|Тищенко Юрий 15 14
|Бутрин Михаил 18 14
|Кравченко Денис 28 14
|Свердлов Михаил 33 13
|Леоничев Алексей 14 13
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