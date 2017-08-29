Индексная книга CNews*
МДМ Банк Московский Деловой Мир АКБ
Публикаций - 270, упоминаний - 474
МДМ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 39
|Леушев Андрей 69 36
|Прохоров Фёдор 82 35
|Шевченко Владимир 143 31
|Гуральников Сергей 164 30
|Сафронов Юрий 67 27
|Громов Иван 102 25
|Реймер Денис 54 24
|Богачев Игорь 178 23
|Халяпин Сергей 82 23
|Мацоцкий Сергей 179 22
|Хрусталев Александр 32 22
|Михалев Павел 20 19
|Козлов Михаил 167 19
|Садовенко Илья 65 19
|Родионов Иван 69 18
|Малофеев Константин 111 18
|Манасов Марлен 22 18
|Иншаков Дмитрий 41 18
|Коваленко Антон 26 18
|Каштанов Дмитрий 27 18
|Пирогов Алексей 29 18
|Ряузов Никита 18 18
|Меднов Сергей 124 17
|Козырь Сергей 32 17
|Рейман Леонид 1033 17
|Серебряков Виктор 44 16
|Патрин Максим 31 16
|Коротнев Константин 32 16
|Шестаков Александр 37 16
|Шадаев Максут 695 15
|Подкопаев Олег 30 15
|Дегтярев Алексей 57 15
|Ермолаев Артем 362 15
|Мухин Максим 18 14
|Кравченко Денис 25 14
|Бутрин Михаил 17 14
|Тищенко Юрий 14 14
|Потёмкин Роман 20 13
|Лысенко Эдуард 279 13
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235323, в очереди разбора - 859559.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235323, в очереди разбора - 859559.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.