МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ

Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов банк и интернет-банк). После завершения в ноябре прошлого года юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка продолжалась интеграция онлайн-сервисов двух банков, при этом клиенты Бинбанка и пр

«МДМ Банк» с помощью R-Style Softlab обновил хранилище данных екта», — подвел итоги работ Денис Петренко, руководитель управления развития информационных систем «МДМ Банка». «R-Style Softlab и “МДМ Банк” сотрудничают более 10 лет, — отметила Юлия Кветкина

Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком» Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews сообщили в Б

Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка инбанке. Apple Pay просто настроить: достаточно добавить в Apple Pay кредитную или дебетовую карту «МДМ Банка» через мобильный банк «МДМ Mobile» или в приложении Wallet на своем устройстве. При

Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard «МДМ Банк», Mastercard и OpenWay объявили о запуске новой версии мобильного приложения «МДМ

Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии Моментально оплатить штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии теперь можно через интернет-банк «МДМ online» и мобильный банк «МДМ mobile» в разделе «Платежи». Об этом CNews сообщили

«МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк» «МДМ Банк» в сотрудничестве с компанией «Смарт Лайн Инк» внедрил комплекс рекомендаций стандар

«МДМ Банк» обновил интернет-банк и расширил его функциональность «МДМ Банк» запустил новую версию интернет-банка «МДМ online», которая отличается полнос

«МДМ Банк» и «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank «МДМ Банк» и фирма «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank. Как резуль

Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы Бинбанка при переводах между картами, выпущенными Бинбанком, «Бинбанком кредитные карты» и «МДМ Банком», комиссия не взимается. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Сервис позволяет зачислять средства на карту в режиме онлайн в любое время суток. Единовременно клиент может перевести сум

«МДМ Банк» запустил мобильный банк для юридических лиц «МДМ Банк» объявил о запуске мобильного банка для юридических лиц. С помощью нового мобильного

«МДМ Банк» обновил ПО всех своих банкоматов «МДМ Банк» обновил программное обеспечение всех своих банкоматов. Обновленный интуитивно понят

Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии Теперь клиенты Бинбанка, «Бинбанка кредитные карты» и «МДМ Банка» могут пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах единой сети г

«МДМ Банк» подключил к услуге онлайн-переводов карты платежной системы «Мир» Мир», так и с карт платежных систем Visa и MasterCard на карту «Мир» (и обратно), сообщили CNews в «МДМ Банке». Перевести средства можно через сайт «МДМ Банка», в интернет-банке и мобиль

«МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту «МДМ Банк» запустил мобильное приложение для переводов с карты на карту. Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». С помощью приложения El Momento, доступного для мобильных устройств на базе iOS и

«МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone. В новой версии клиенты могут осуществлять вну

«МДМ Банк» расширил возможности SMS-информирования Теперь держатели карт «МДМ Банка» с помощью услуги SMS-информирования могут не только узнавать остаток средств на ка

«МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass «МДМ Банк» приступил к выпуску карт с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Одн

«МДМ Банк» обновил мобильный банк для iOS и Android «МДМ Банк» обновил приложение «МДМ mobile» для устройств, работающих на базе iOS и Andr

«МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone «МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone. Теперь владельцы смартфон

В интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно пополнять карты «Тройка» В интернет-банке «МДМ online» и мобильном банке «МДМ mobile» появилась новая функция: пополнение транспо

«МДМ Банк» запустил услугу перевода средств с карты на карту любого банка «МДМ Банк» запустил новый сервис, позволяющий совершать переводы денежных средств с одной банк

«МДМ Банк» и Бинбанк объединили сети банкоматов В результате объединения банкоматных сетей клиенты «МДМ Банка», Бинбанка и «Бинбанка кредитные карты» получили возможность снимать наличные средс

«МДМ Банк» сделал возможным вход в мобильный банк для Android с помощью графического ключа «МДМ Банк» предложил своим клиентам-владельцам смартфонов, работающих на операционной системе

«МДМ Банк» и НСПК протестировали операции по картам Visa «МДМ Банк» и «Национальная система платежных карт» (НСПК) успешно завершили тестирование опера

«МДМ Банк» и uBank запустили совместную карту World MasterCard рокому функционалу. Проверить это можно, только подключившись к uBank», — заявила Ашижева Лаура, основатель и генеральный директор uBank. Как отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления «МДМ Банка», «новая карта — это еще один шаг в сторону более понятных и удобных для клиента банковских продуктов. Времена меняются, технологии развиваются, клиенты ищут новые способы быстрого и

Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить деньги через банкоматы «МДМ Банка» без комиссии «Альфа-Банк» и «МДМ Банк» расширили сотрудничество по объединению сетей банкоматов. Теперь у клиентов «Альфа-

«МДМ Банк» совместно с IBM завершил модернизацию серверного комплекса «МДМ Банк» и корпорация IBM завершили проект по модернизации серверной инфраструктуры банка дл

«МДМ Банк» запустил услугу интернет-эквайринга «МДМ Банк» запустил услугу интернет-эквайринга. Теперь с помощью нового сервиса партнеры банка

«МДМ Банк» модернизировал инфраструктуру для голосового трейдинга вместе с Orange ровайдер, завершила проект по модернизации специализированной телефонии для голосового трейдинга в «МДМ Банке». Внедрение Open Trade от Etrali Trading Solutions позволило оптимизировать работу

«Инфосистемы Джет» оценили защищенность мобильного приложения «МДМ Банка» Компания «Инфосистемы Джет» и «МДМ Банк» завершили работы по оценке защищенности мобильного банка «МДМ mobile». По ре

«МДМ Банк» и «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО «МДМ Банк» и компания «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО. Новый продукт позв

«МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM «МДМ Банк» и компания «IBM Восточная Европа/Азия» объявили о завершении второго этапа проекта

«МДМ Банк» открыл группе «Связной» кредитную линию на 1 млрд руб. «МДМ Банк» объявил о выделении нового кредитного лимита в размере i1 млрд для группы «Связной»

«МДМ Банк» начал сотрудничество с UnionPay «МДМ Банк» начал сотрудничество с дочерней компанией China UnionPay — UnionPay International.

Защита информации: опыт МДМ Банка CNews: Какие новые технологии для безопасности конечных клиентов – физических лиц – были внедрены в МДМ Банке в последнее время? Эллиот Гойхман: Технологии, которые мы активно используем, относятся к проверенным и общепринятым в банковской практике. В целях безопасности клиентов наш банк пред

«МДМ Банк» предложил клиентам открывать вклады через интернет-банк «МДМ Банк» предоставил своим клиентам возможность открытия срочных вкладов в интернет-банке «<

«МДМ Банк» расширил список услуг для оплаты через интернет-банк «МДМ online» «МДМ Банк» расширил перечень поставщиков, услуги которых можно оплатить через интернет-банк «<