Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МДМ Банк Московский Деловой Мир АКБ

МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 36 дел, на cумму 47 326 395 561 ₽*

Судебные дела (36) на сумму 47 326 395 561 ₽*
в качестве истца (16) на сумму 43 260 124 251 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.08.2017 Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов

банк и интернет-банк). После завершения в ноябре прошлого года юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка продолжалась интеграция онлайн-сервисов двух банков, при этом клиенты Бинбанка и пр
09.12.2016 «МДМ Банк» с помощью R-Style Softlab обновил хранилище данных

екта», — подвел итоги работ Денис Петренко, руководитель управления развития информационных систем «МДМ Банка». «R-Style Softlab и “МДМ Банк” сотрудничают более 10 лет, — отметила Юлия Кветкина
09.11.2016 Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка и «МДМ Банка» пополнилась устройствами нового партнера — «СКБ-банка». Об этом CNews сообщили в Б
01.11.2016 Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка

инбанке. Apple Pay просто настроить: достаточно добавить в Apple Pay кредитную или дебетовую карту «МДМ Банка» через мобильный банк «МДМ Mobile» или в приложении Wallet на своем устройстве. При
04.08.2016 Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard

«МДМ Банк», Mastercard и OpenWay объявили о запуске новой версии мобильного приложения «МДМ
13.07.2016 Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии

Моментально оплатить штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии теперь можно через интернет-банк «МДМ online» и мобильный банк «МДМ mobile» в разделе «Платежи». Об этом CNews сообщили

27.06.2016 «МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк»

«МДМ Банк» в сотрудничестве с компанией «Смарт Лайн Инк» внедрил комплекс рекомендаций стандар
27.04.2016 «МДМ Банк» обновил интернет-банк и расширил его функциональность

«МДМ Банк» запустил новую версию интернет-банка «МДМ online», которая отличается полнос
07.04.2016 «МДМ Банк» и «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank

«МДМ Банк» и фирма «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank. Как резуль
04.04.2016 Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии

Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы Бинбанка при переводах между картами, выпущенными Бинбанком, «Бинбанком кредитные карты» и «МДМ Банком», комиссия не взимается. Об этом CNews сообщили в Бинбанке. Сервис позволяет зачислять средства на карту в режиме онлайн в любое время суток. Единовременно клиент может перевести сум
29.03.2016 «МДМ Банк» запустил мобильный банк для юридических лиц

«МДМ Банк» объявил о запуске мобильного банка для юридических лиц. С помощью нового мобильного
25.03.2016 «МДМ Банк» обновил ПО всех своих банкоматов

«МДМ Банк» обновил программное обеспечение всех своих банкоматов. Обновленный интуитивно понят
23.03.2016 Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии

Теперь клиенты Бинбанка, «Бинбанка кредитные карты» и «МДМ Банка» могут пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах единой сети г
21.03.2016 «МДМ Банк» подключил к услуге онлайн-переводов карты платежной системы «Мир»

Мир», так и с карт платежных систем Visa и MasterCard на карту «Мир» (и обратно), сообщили CNews в «МДМ Банке». Перевести средства можно через сайт «МДМ Банка», в интернет-банке и мобиль
09.03.2016 «МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту

«МДМ Банк» запустил мобильное приложение для переводов с карты на карту. Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». С помощью приложения El Momento, доступного для мобильных устройств на базе iOS и
21.12.2015 «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone

«МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone. В новой версии клиенты могут осуществлять вну
15.12.2015 «МДМ Банк» расширил возможности SMS-информирования

Теперь держатели карт «МДМ Банка» с помощью услуги SMS-информирования могут не только узнавать остаток средств на ка
12.11.2015 «МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass

«МДМ Банк» приступил к выпуску карт с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Одн
11.11.2015 «МДМ Банк» обновил мобильный банк для iOS и Android

«МДМ Банк» обновил приложение «МДМ mobile» для устройств, работающих на базе iOS и Andr
26.10.2015 «МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone

«МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone. Теперь владельцы смартфон
22.10.2015 В интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно пополнять карты «Тройка»

В интернет-банке «МДМ online» и мобильном банке «МДМ mobile» появилась новая функция: пополнение транспо
21.09.2015 «МДМ Банк» запустил услугу перевода средств с карты на карту любого банка

«МДМ Банк» запустил новый сервис, позволяющий совершать переводы денежных средств с одной банк
07.09.2015 «МДМ Банк» и Бинбанк объединили сети банкоматов

В результате объединения банкоматных сетей клиенты «МДМ Банка», Бинбанка и «Бинбанка кредитные карты» получили возможность снимать наличные средс
23.06.2015 «МДМ Банк» сделал возможным вход в мобильный банк для Android с помощью графического ключа

«МДМ Банк» предложил своим клиентам-владельцам смартфонов, работающих на операционной системе

30.03.2015 «МДМ Банк» объединил интернет-банк E-plat с онлайн-бухгалтерией «Моё дело»

«МДМ Банк» завершил интеграцию интернет-банка E-plat с онлайн-бухгалтерией «Моё дело», что поз
26.03.2015 «МДМ Банк» и НСПК протестировали операции по картам Visa

«МДМ Банк» и «Национальная система платежных карт» (НСПК) успешно завершили тестирование опера
10.03.2015 «МДМ Банк» и uBank запустили совместную карту World MasterCard

рокому функционалу. Проверить это можно, только подключившись к uBank», — заявила Ашижева Лаура, основатель и генеральный директор uBank. Как отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления «МДМ Банка», «новая карта — это еще один шаг в сторону более понятных и удобных для клиента банковских продуктов. Времена меняются, технологии развиваются, клиенты ищут новые способы быстрого и

03.02.2015 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить деньги через банкоматы «МДМ Банка» без комиссии

«Альфа-Банк» и «МДМ Банк» расширили сотрудничество по объединению сетей банкоматов. Теперь у клиентов «Альфа-
26.01.2015 «МДМ Банк» совместно с IBM завершил модернизацию серверного комплекса

«МДМ Банк» и корпорация IBM завершили проект по модернизации серверной инфраструктуры банка дл
08.12.2014 «МДМ Банк» запустил услугу интернет-эквайринга

«МДМ Банк» запустил услугу интернет-эквайринга. Теперь с помощью нового сервиса партнеры банка
26.11.2014 «МДМ Банк» модернизировал инфраструктуру для голосового трейдинга вместе с Orange

ровайдер, завершила проект по модернизации специализированной телефонии для голосового трейдинга в «МДМ Банке». Внедрение Open Trade от Etrali Trading Solutions позволило оптимизировать работу

20.11.2014 «Инфосистемы Джет» оценили защищенность мобильного приложения «МДМ Банка»

Компания «Инфосистемы Джет» и «МДМ Банк» завершили работы по оценке защищенности мобильного банка «МДМ mobile». По ре
07.10.2014 «МДМ Банк» и «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО

«МДМ Банк» и компания «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО. Новый продукт позв
18.09.2014 «МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM

«МДМ Банк» и компания «IBM Восточная Европа/Азия» объявили о завершении второго этапа проекта

04.09.2014 «МДМ Банк» открыл группе «Связной» кредитную линию на 1 млрд руб.

«МДМ Банк» объявил о выделении нового кредитного лимита в размере i1 млрд для группы «Связной»
13.08.2014 «МДМ Банк» начал сотрудничество с UnionPay

«МДМ Банк» начал сотрудничество с дочерней компанией China UnionPay — UnionPay International.

11.08.2014 Защита информации: опыт МДМ Банка

CNews: Какие новые технологии для безопасности конечных клиентов – физических лиц – были внедрены в МДМ Банке в последнее время? Эллиот Гойхман: Технологии, которые мы активно используем, относятся к проверенным и общепринятым в банковской практике. В целях безопасности клиентов наш банк пред
29.04.2014 «МДМ Банк» предложил клиентам открывать вклады через интернет-банк

«МДМ Банк» предоставил своим клиентам возможность открытия срочных вкладов в интернет-банке «<
10.04.2014 «МДМ Банк» расширил список услуг для оплаты через интернет-банк «МДМ online»

«МДМ Банк» расширил перечень поставщиков, услуги которых можно оплатить через интернет-банк «<
07.04.2014 «МДМ Банк» модернизировал свою вычислительную инфраструктуру

«МДМ Банк» объявил о завершении очередного проекта по модернизации инфраструктуры. В результат

Публикаций - 285, упоминаний - 498

МДМ Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 29
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 28
Ростелеком - Связьинвест 1719 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Citrix Systems 868 26
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 25
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 25
Ростелеком 10948 24
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 22
Microsoft Corporation 25775 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Развитие Бизнеса / Ру 81 19
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 19
Webmoney - Вебмани.Ру 547 18
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 16
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 15
Oracle Corporation 7074 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
Instabank - Инстабанк 24 14
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
МегаФон 10742 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
Крок - Croc 1964 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
VK - Mail.ru Group 3602 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 11
Инверсия - Инверсия НПФ 156 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 10
HP Inc. 5883 10
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 10
Tonk - Тонк ГК 63 10
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
SAP SE 5601 9
Cisco Systems 5372 9
Альфа-Банк 1979 56
ПСБ - Промсвязьбанк 963 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 45
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 37
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 34
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 33
Visa International 1993 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Mary Kay - Мэри Кэй 104 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 19
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
ВТБ - ВТБ24 671 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 17
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 17
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 17
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 17
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 17
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 17
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 16
Пробизнесбанк АКБ 135 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 15
Русский стандарт Банк 509 15
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 14
Федеральное казначейство России 1949 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 11
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Ассоциация менеджеров 107 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 55
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 48
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 45
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 43
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 22
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
Стандартизация - Standardization 2339 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Google Android 15244 13
Apple iOS 8583 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 4
Apple - App Store 3109 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
IBM Storage - IBM Storwize 43 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Windows 16882 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Apple iPhone 6 4861 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 3
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 3
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 3
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 3
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 2
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Apple iPad 4012 2
Linux OS 11533 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 42
Леушев Андрей 75 36
Прохоров Фёдор 83 35
Шевченко Владимир 153 32
Гуральников Сергей 164 30
Сафронов Юрий 68 27
Громов Иван 102 25
Реймер Денис 54 24
Богачев Игорь 183 23
Халяпин Сергей 96 23
Хрусталев Александр 33 22
Мацоцкий Сергей 180 22
Малофеев Константин 118 20
Садовенко Илья 65 19
Каштанов Дмитрий 28 19
Козлов Михаил 182 19
Михалев Павел 20 19
Пирогов Алексей 29 18
Иншаков Дмитрий 51 18
Коваленко Антон 32 18
Ряузов Никита 18 18
Манасов Марлен 22 18
Рейман Леонид 1065 18
Родионов Иван 73 18
Козырь Сергей 32 17
Меднов Сергей 124 17
Патрин Максим 32 16
Коротнев Константин 35 16
Шестаков Александр 40 16
Серебряков Виктор 56 16
Шадаев Максут 1210 15
Ермолаев Артем 379 15
Подкопаев Олег 30 15
Дегтярев Алексей 58 15
Мухин Максим 18 14
Тищенко Юрий 15 14
Бутрин Михаил 18 14
Кравченко Денис 28 14
Свердлов Михаил 33 13
Леоничев Алексей 14 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 210
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 26
Европа Восточная 3138 20
Европа 24964 18
Казахстан - Республика 6048 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 13
Россия - УФО - Челябинская область 1512 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 8
Украина 7928 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Россия - ПФО - Пензенская область 637 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Африка - Африканский регион 3641 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
США - Мэриленд - Балтимор 178 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Индия - Bharat 5870 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 232
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 83
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 69
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 40
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 34
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 10
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
РБК ТВ - телеканал 83 1
РБК Daily 91 1
Росбалт ИА 60 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
N+1 - Издание 188 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Мобильные системы 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Gartner - Гартнер 3658 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Moody's Investors Service 136 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Javelin Strategy & Research 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 36
CNews AWARDS - награда 571 26
CNews APPWards 36 19
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Docflow 148 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще