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МДМ Банк Московский Деловой Мир АКБ

МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ


29.08.2017 Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов
09.12.2016 «МДМ Банк» с помощью R-Style Softlab обновил хранилище данных
09.11.2016 Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»
01.11.2016 Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка
04.08.2016 Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard
13.07.2016 Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии
27.06.2016 «МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк»
27.04.2016 «МДМ Банк» обновил интернет-банк и расширил его функциональность
07.04.2016 «МДМ Банк» и «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank
04.04.2016 Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии
29.03.2016 «МДМ Банк» запустил мобильный банк для юридических лиц
25.03.2016 «МДМ Банк» обновил ПО всех своих банкоматов
23.03.2016 Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии
21.03.2016 «МДМ Банк» подключил к услуге онлайн-переводов карты платежной системы «Мир»
09.03.2016 «МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту
21.12.2015 «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone
15.12.2015 «МДМ Банк» расширил возможности SMS-информирования
12.11.2015 «МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass
11.11.2015 «МДМ Банк» обновил мобильный банк для iOS и Android
26.10.2015 «МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone
22.10.2015 В интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно пополнять карты «Тройка»
21.09.2015 «МДМ Банк» запустил услугу перевода средств с карты на карту любого банка
07.09.2015 «МДМ Банк» и Бинбанк объединили сети банкоматов
23.06.2015 «МДМ Банк» сделал возможным вход в мобильный банк для Android с помощью графического ключа
30.03.2015 «МДМ Банк» объединил интернет-банк E-plat с онлайн-бухгалтерией «Моё дело»
26.03.2015 «МДМ Банк» и НСПК протестировали операции по картам Visa
10.03.2015 «МДМ Банк» и uBank запустили совместную карту World MasterCard
03.02.2015 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить деньги через банкоматы «МДМ Банка» без комиссии
26.01.2015 «МДМ Банк» совместно с IBM завершил модернизацию серверного комплекса
08.12.2014 «МДМ Банк» запустил услугу интернет-эквайринга
26.11.2014 «МДМ Банк» модернизировал инфраструктуру для голосового трейдинга вместе с Orange
20.11.2014 «Инфосистемы Джет» оценили защищенность мобильного приложения «МДМ Банка»
07.10.2014 «МДМ Банк» и «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО
18.09.2014 «МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM
04.09.2014 «МДМ Банк» открыл группе «Связной» кредитную линию на 1 млрд руб.
13.08.2014 «МДМ Банк» начал сотрудничество с UnionPay
11.08.2014 Защита информации: опыт МДМ Банка
29.04.2014 «МДМ Банк» предложил клиентам открывать вклады через интернет-банк
10.04.2014 «МДМ Банк» расширил список услуг для оплаты через интернет-банк «МДМ online»
07.04.2014 «МДМ Банк» модернизировал свою вычислительную инфраструктуру

Публикаций - 270, упоминаний - 474

МДМ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 29
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1547 28
Ростелеком - Связьинвест 1704 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1880 26
Citrix Systems 789 26
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 182 25
ABB Group - Asea Brown Boveri 311 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10266 22
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 21
Microsoft Corporation 23721 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8170 20
PwC - PricewaterhouseCoopers 615 19
Webmoney 524 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 550 17
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 16
АФК Система ПАО 1745 15
IBM - International Business Machines Corp 9245 15
Oracle Corporation 6380 15
Белый Ветер Цифровой 203 15
Instabank - Инстабанк 23 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1371 14
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 340 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9825 13
Крок - Croc 1729 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7173 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 389 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 12
VK - Mail.ru Group 3237 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 246 11
Инверсия 142 11
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 90 10
Tonk - Тонк ГК 46 10
Роснефть - РН-информ 50 10
Cisco Systems 4922 9
SAP SE 4966 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
HP Inc. 5582 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 300 8
Альфа-Банк 1621 56
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 45
ПСБ - Промсвязьбанк 748 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6075 44
Citi - Citibank - Ситибанк 305 38
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 34
Открытие ФК - Бинбанк 193 33
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 32
Visa International 1886 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2474 28
ГПБ - Газпромбанк 961 27
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1896 20
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 20
X5 Group 857 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1785 18
ВТБ - ВТБ24 661 18
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 156 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 17
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 17
Окей - О'Кей - Гипермаркет 197 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1247 17
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 17
Marshall Capital Partners 69 16
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 183 16
Mary Kay - Мэри Кэй 101 16
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 16
Пробизнесбанк АКБ 134 16
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 15
Русский стандарт Банк 388 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 166 14
Роснефть НК - нефтяная компания 486 14
МКБ - Московский кредитный банк 456 14
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 13
Новард УК - Novard 72 13
Спортмастер - Sportmaster 153 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18420 47
Федеральное казначейство России 1597 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3849 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10595 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2525 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9513 19
Правительство Москвы 2089 14
Президент Российской Федерации 3812 13
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 232 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1071 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1461 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 9
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1221 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 956 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 315 8
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 8
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2506 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 91 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2465 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 276 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2050 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 109 3
Правительство Ульяновской области 37 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 712 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 974 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2772 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 73 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3028 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 118 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 463 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55075 104
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3680 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80404 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26686 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8564 53
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2072 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13589 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17884 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20783 41
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1745 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3479 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25772 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13022 33
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11815 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40586 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22608 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18203 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10235 23
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 997 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3018 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9737 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3789 21
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4534 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26428 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13741 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7674 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3775 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8231 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11200 17
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Стандартизация - Standardization 1985 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8309 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5292 15
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1633 14
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9425 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10315 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21846 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8540 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5005 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17645 12
Google Android 12827 13
Microsoft Windows 2000 12808 11
Apple iOS 6980 9
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 179 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6715 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 779 5
Eaton Powerware ИБП 67 5
Google Play - Google Store - Android Market 3017 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6740 5
Apple - App Store 2658 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 4
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3499 4
Kaspersky DDoS Prevention 27 4
Apple iPhone 6 6277 4
Microsoft Office Excel 968 3
IBM Storage - IBM FlashSystem 24 3
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 288 3
IBM Storwize 32 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 69 3
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 62 3
Microsoft Windows 14652 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 542 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 912 3
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 39 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 834 2
Wallet One - Единый кошелек 55 2
Apple Pay 469 2
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 80 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 2
Microsoft SQL Server 1491 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 233 2
Microsoft Office 3498 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2002 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 175 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 2
IBM Power Systems - серия серверов 222 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1103 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 39
Леушев Андрей 69 36
Прохоров Фёдор 82 35
Шевченко Владимир 143 31
Гуральников Сергей 164 30
Сафронов Юрий 67 27
Громов Иван 102 25
Реймер Денис 54 24
Богачев Игорь 178 23
Халяпин Сергей 82 23
Мацоцкий Сергей 179 22
Хрусталев Александр 32 22
Михалев Павел 20 19
Козлов Михаил 167 19
Садовенко Илья 65 19
Родионов Иван 69 18
Малофеев Константин 111 18
Манасов Марлен 22 18
Иншаков Дмитрий 41 18
Коваленко Антон 26 18
Каштанов Дмитрий 27 18
Пирогов Алексей 29 18
Ряузов Никита 18 18
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Козырь Сергей 32 17
Рейман Леонид 1033 17
Серебряков Виктор 44 16
Патрин Максим 31 16
Коротнев Константин 32 16
Шестаков Александр 37 16
Шадаев Максут 695 15
Подкопаев Олег 30 15
Дегтярев Алексей 57 15
Ермолаев Артем 362 15
Мухин Максим 18 14
Кравченко Денис 25 14
Бутрин Михаил 17 14
Тищенко Юрий 14 14
Потёмкин Роман 20 13
Лысенко Эдуард 279 13
Россия - РФ - Российская федерация 126049 201
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15552 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13360 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6520 26
Европа Восточная 3010 21
Казахстан - Республика 5059 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50593 15
Европа 21488 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 775 13
Россия - УФО - Челябинская область 1021 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17241 12
Германия - Федеративная Республика 12176 10
Россия - ЦФО - Калужская область 854 10
Россия - СФО - Новосибирск 3798 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2657 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2074 9
Украина 7369 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2376 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 688 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3395 8
Россия - УФО - Тюменская область 981 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 437 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 154 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1326 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 709 6
Россия - ПФО - Пензенская область 529 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1096 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 551 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 521 5
США - Мэриленд - Балтимор 181 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 555 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2900 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1444 4
Африка - Африканский регион 3307 4
Индия - Республика 5135 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 865 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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