Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дегтярев Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 57
Дегтярев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|InnoSTage CyberART 4 1
|Microsoft Dynamics CRM 390 1
|amoCRM 39 1
|Microsoft Windows 10 6670 1
|SugarCRM 28 1
|Леоничев Алексей 14 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Базалей Наталья 14 13
|Мухин Максим 18 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Кравченко Денис 24 13
|Чекель Павел 15 12
|Муравлев Александр 15 12
|Скородумов Олег 17 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Патрин Максим 31 12
|Свердлов Михаил 29 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Калюжный Игорь 24 10
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Воробьев Артем 14 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Клеев Владимир 9 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Разгуляев Валерий 18 6
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Сергеев Александр 21 5
|Козлов Александр 54 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Герасимов Александр 40 5
|Бетсис Павел 84 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Скляр Алексей 49 2
|Елистратов Николай 90 2
|Староверов Денис 14 2
|Гахов Александр 2 2
|Демидов Михаил 131 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Ли Алексей 2 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru