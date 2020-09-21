Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Дегтярев Алексей


21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
24.07.2017 B2B-Center автоматизировал возврат дебиторской задолженности 1
26.04.2017 Торговая сеть «Пятерочка» переводит закупки товаров и услуг на электронную площадку B2B-Center 1
24.04.2017 B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан» 1
23.03.2017 Бот-переводчик закупок на B2B-Center привлечет иностранных поставщиков 1
20.02.2017 B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн» 1
09.01.2017 B2B-Center оптимизировала облачный сервис «Мои поставщики» 1
07.11.2016 «Омск Карбон Групп» переводит закупки на электронную площадку B2B-Center 1
17.10.2016 B2B-Center и Nest Lab подберут партнеров для роботизации разработки месторождений 1
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 1
29.06.2016 Электронная площадка B2B-Center автоматически оценит участников торгов по нескольким критериям 1
27.06.2016 Сеть кофеен «Шоколадница переводит закупки в электронную форму 1
31.05.2016 Бинбанк запустил услугу пополнения карт любых банков через банкоматы и терминалы 1
28.03.2016 «Дальневосточная распределительная сетевая компания» около 90% закупок товаров и услуг в 2015 г. провела на площадке B2B-Center 1
23.03.2016 Объем интернет-закупок российских компаний в 2015 г. вырос на 22% 1
10.03.2016 «Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативно-справочной информацией 1
15.02.2016 «Росатом» утвердил B2B-Center в качестве площадки для проведения закупок в электронной форме 1
19.01.2016 Промсвязьбанк начал выдавать электронные тендерные гарантии в системе В2В-Сenter 1
07.12.2015 Burger King переводит закупки в электронную форму 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
22.09.2015 «Росатом» приступил к работе в системе B2B-Center 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
14.07.2015 «Трансстрой» автоматизировал закупочные процедуры для строительства стадиона и электродепо 1
09.06.2015 «ВымпелКом» автоматизирует закупки при помощи независимой электронной торговой площадки 1
04.12.2014 По картам MasterCard теперь можно сделать покупки в онлайн-магазинах «Ашан» 1
30.10.2014 ВТБ24 стал банком-эквайером PayPal в России 1
15.07.2014 Более 170 тыс. пользователей B2B-Center получили доступ к новому дизайну сайта 1
28.04.2014 От банкоматов ждут повышения эффективности 1

Публикаций - 54, упоминаний - 57

Дегтярев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Instabank - Инстабанк 12 10
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Ланит ГК 1160 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 7
Microsoft Corporation 11143 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBM 3554 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 5
Samsung Electronics 5714 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Крок 1221 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
SAP SE 3218 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Rittal 24 1
DataPro - ДатаПро 56 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
Facebook 3767 1
ВТБ Банк Москвы 372 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 13
МДМ Банк 150 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Башнефть ПАО АНК 90 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Держава АКБ 15 1
ПриватБанк 177 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
InnoSTage CyberART 4 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
amoCRM 39 1
Microsoft Windows 10 6670 1
SugarCRM 28 1
Леоничев Алексей 14 13
Сафронов Юрий 61 13
Базалей Наталья 14 13
Мухин Максим 18 13
Потёмкин Роман 20 13
Кравченко Денис 24 13
Чекель Павел 15 12
Муравлев Александр 15 12
Скородумов Олег 17 12
Тищенко Юрий 14 12
Хрусталев Александр 31 12
Патрин Максим 31 12
Свердлов Михаил 29 12
Грибанов Юрий 24 11
Калюжный Игорь 24 10
Пшиченко Дмитрий 19 9
Воробьев Артем 14 8
Атанесов Саргис 13 8
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 44 8
Клеев Владимир 9 8
Алябьев Андрей 27 7
Румянцева Ольга 45 7
Разгуляев Валерий 18 6
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Сергеев Александр 21 5
Козлов Александр 54 5
Игнатов Виктор 12 5
Герасимов Александр 40 5
Бетсис Павел 84 4
Тихонов Андрей 33 3
Скляр Алексей 49 2
Елистратов Николай 90 2
Староверов Денис 14 2
Гахов Александр 2 2
Демидов Михаил 131 1
Яковлев Анатолий 1 1
Бессарабский Алексей 29 1
Ли Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Казахстан - Республика 2646 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - Иннополис 292 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 292 12
CNews APPWards 36 12
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще