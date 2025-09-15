Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»

USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биометрических данных.

Мобильное решение, используемое в «Т-Банке» для регистрации подтвержденной биометрии (ПАК «Биометрия»), реализовано на планшетах Kvadra_T отечественного вендора Yadro, которые работают на базе сертифицированной доверенной ОС «Аврор»», разработанной компанией «Открытая мобильная платформа» при участии «Центра биометрических технологий», оператора государственной Единой биометрической системы (ЕБС). ОС «Аврора» — доверенная российская мобильная платформа, позволяющая выполнять процедуру мобильной регистрации подтвержденной биометрии в соответствии со всеми требованиями регуляторов.

Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 полностью совместимы с мобильной ОС «Аврора». В ПАК «Биометрия» сертифицированные ФСБ России криптографические USB-токены «Рутокен» используются для безопасного хранения неизвлекаемых ключей квалифицированной электронной подписи (КЭП), подписания биометрических данных и построения защищенного ГОСТ-TLS канала. Миниатюрные nano-токены с разъемом USB-C пригодны для эксплуатации на планшетах: их размер препятствует повреждению USB-разъема.

Сервис по выездному сбору биометрии стал востребован на фоне изменений в законодательстве и роста объемов биометрических данных — 81 млн образцов в банковском секторе к началу 2025 г., что на 57% превышает показатели 2024 г. Он также соответствует бизнес-модели онлайн банка без отделений. Ранее все требования по сбору биометрических данных можно было соблюсти только в специально выделенных помещениях в отделениях банка, что требовало дополнительных расходов.

Алексей Дегтярев, руководитель центра развития электронной подписи и биометрии «Т-Банка»: «Т-Банк с самого начала строил сервисы с фокусом на технологичность и удобство получения и использования. Сервис по сбору биометрических данных не мог стать исключением. Но на рынке не было готовых решений, отвечающих всем требованиям и стандартам, поэтому мы вместе с партнерами сделали уникальный для рынка сервис буквально с нуля».

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами компании «Актив»: «Мы рады, что вместе с коллегами из «Т-Банка» и «Открытой мобильной платформы» компания «Актив» приняла участие в разработке первого на российском рынке мобильного решения для выездной регистрации биометрии. Это прекрасный пример того, как из отечественных компонентов получается решение, с одной стороны отвечающее самым строгим требованиям безопасности и сертификации, а с другой стороны эффективно решающее специфическую бизнес-задачу».

Евгений Семенов, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий: «Нами совместно с компанией «Актив» и «Открытой мобильной платформой» создано решение на базе российских технологий — мобильной операционной системы «Аврора» и сертифицированных средств криптографии. Использование «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечило легальное и удобное применение электронной подписи. Но без активности и вовлеченности «Т-Банка» внедрение такого решения в экосистему ЦБТ было бы крайне затруднительным. Такие проекты формируют национальную инфраструктуру доверия и показывают, что цифровой суверенитет строится шаг за шагом — через реальные сервисы, укрепляющие доверие к цифровой идентичности и ЕБС».

Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra: «Интеграция российских планшетов Kvadra_T с Единой биометрической системой демонстрирует зрелость отечественных технологий в сфере цифровой идентификации. Мобильность и безопасность — два ключевых требования современного рынка, и наше решение успешно их совмещает, открывая новые горизонты для развития биометрических сервисов».

Константин Земляков, руководитель отдела по работе с коммерческими заказчиками «Открытой мобильной платформы»: «Проект «Т-Банка» по реализации мобильного сервиса для сбора образцов биометрии наглядно показывает, как реализовывать доверенные мобильные рабочие места банковских сотрудников. В таких цифровых офисах должны выполняться юридически значимые операции — подписание документов или подтверждение операций. Применение практичных токенов позволяет делать их незаметным и удобным для рядовых сотрудников».