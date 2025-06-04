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Семенов Евгений


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 В России появилось мобильное решение для биометрии 1
07.12.2023 Может ли российская программа решить проблемы колл-центров? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Семенов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Телеконтакт 11 1
Телеконтакт - РозумСофт 3 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 33 1
Genesys 208 1
Cisco Systems 5157 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 688 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 884 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 1
ЕРМ - Единое рабочее место 42 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 216 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4110 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5362 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 323 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 1
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Оповещение и уведомление - Notification 4898 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 834 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5524 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8298 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4658 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1872 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30612 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2112 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7079 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 890 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1102 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1128 1
Microsoft Office 3823 1
Комисарчук Игорь 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 672 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8236 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Payroll - Платежная ведомость 20 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5020 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1437 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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