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Семенов Евгений
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|В России появилось мобильное решение для биометрии 1
|07.12.2023
|Может ли российская программа решить проблемы колл-центров? 1
Семенов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Телеконтакт 11 1
|Телеконтакт - РозумСофт 3 1
|Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 33 1
|Genesys 208 1
|Cisco Systems 5157 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
|Microsoft Office 3823 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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