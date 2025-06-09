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Булатов Михаил
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|«Т-Банк» запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии 1
Булатов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 1
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 1
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 1
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