Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

В России появилось мобильное решение для биометрии

Компания «Ядро Клиентские Системы» и Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве.

Биометрия для мобильной регистрации данных

Компании будут использовать устройства Kvadra для мобильной регистрации данных, в том числе в рамках сервиса выездного сбора подтвержденной биометрии. Вместе с клиентскими устройствами Kvadra обеспечит партнеров ЦБТ из банковского сегмента защищенным программно-аппаратным комплексом.

Функционал регистрации подтвержденной биометрии впервые реализован на планшете – до этого финансовые организации использовали для регистрации только стационарные устройства, размещённые в отделениях банков.

Клиентские устройства Kvadra оснащены мобильной операционной системой собственной разработки kvadraOS. Специально для этих устройств разработано микропрограммное обеспечение kvadraBIOS, обеспечивающее надежную защиту и высокий уровень безопасности, а также технологическую независимость, удобство использования и возможность быстрой адаптации под требования заказчиков.

img_0897.jpg

Компания «Ядро Клиентские Системы» и Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Идентификация с использованием биометрических данных открывает новый уровень цифровых услуг, в том числе дистанционных, при этом требует значительных усилий с точки зрения безопасности и надежной защиты данных. Экспертиза наших специалистов позволяет предложить партнерам не только устройства, удобные в использовании, но и полностью технологически независимое программное обеспечение, гарантирующее высокий уровень безопасности. Мы будем рады работать с ЦБТ над развитием использования биометрии», — отметил генеральный директор «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов.

«Регистрация на планшете — важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. Применение мобильных решений позволит обеспечить выездной сбор подтвержденной биометрии. Это значит, что получить доступ ко всем биометрическими сервисам можно будет в любом удобном для пользователя месте и в полном соответствии с требованиями законодательства. Процесс регистрации станет комфортнее, а нагрузка на отделения банков — снизится», — отметил Евгений Семенов, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

В России начинают запрещать иностранные телевизоры. Кого это коснется в первую очередь. Опрос

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2: Сети 5G в Москве обойдутся в 106 миллиардов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще