Payroll Платежная ведомость


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 «Эвола» усиливает управленческую команду: Светлана Ломоносова назначена директором по продажам и маркетингу 1
08.04.2024 Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе 1
28.03.2024 IBS внедрила «1С:ЗУП» и выполнила миграцию данных для группы компаний ITMS 1
07.12.2023 Может ли российская программа решить проблемы колл-центров? 1
15.05.2023 Решение «Турбо бюджетирование» внедрено в отеле «Метрополь» 1
13.02.2023 «Первый бит» автоматизировал дубайскую компанию Seven Luxury Car Rental 1
07.03.2013 Infor дополнит свой пакет HCM-решений SaaS-технологиями обучения от Certpoint 1
01.02.2013 «Билайн» автоматизировал начисление заработной платы в контакт-центрах 1
11.12.2012 Самые высокооплачиваемые сотрудники в ИТ - специалисты по SAP 1
08.06.2012 Oracle анонсировала обширное портфолио облачных сервисов Oracle Cloud 1
27.01.2011 Oriflame обновила ERP и автоматизировала расчет зарплаты с помощью решений Epicor 1
13.04.2010 Unistaff Payroll Solutions автоматизирует управление ИТ-услугами на базе Epicor ITSM 1
16.05.2006 "Открытые Технологии" внедрила Payroll на Выксунском металлургическом заводе 1
21.11.2005 Epicor выпустил новую версию iScala 1
25.04.2005 Компании ожидают серию фишинговых атак 1
17.12.2004 Microsoft и SAP: дружба конкурентов 1
03.07.2003 Scala предлагает рассчитывать зарплату через интернет 1
05.04.2001 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом на базе Oracle HRMS 1
08.12.2000 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом для российских предприятий на базе Oracle HRMS 1
31.10.2000 "Петербургская телефонная сеть" приобрела дополнительные лицензии SunSystems 1
09.10.2000 Oracle СНГ заключила контракт с "Борлас Ай-Би-Си" на локализацию и предоставление технической поддержки по Oracle HRMS 1

Oracle Corporation 6791 6
SAP SE 5368 3
8657 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 3
Epicor Software Corporation 160 3
Microsoft Corporation 25001 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 2
Cisco Systems 5177 1
Accenture plc 689 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9004 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 862 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 288 1
Genesys 208 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 163 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 279 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Открытые технологии 708 1
1С Первый Бит - FirstBIT 12 1
ЭнергоДата - EnergoData 20 1
Телеконтакт 11 1
Телеконтакт - РозумСофт 4 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 29 1
Teleopti 14 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 573 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 214 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Bentley Motors 72 1
Ferrari NV 157 1
Jones Day 17 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Unistaff Payroll Company 1 1
Meta Group 54 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 430 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3396 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 6
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1114 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7031 5
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 932 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13119 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11965 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7265 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4151 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10789 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2049 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1197 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3385 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4954 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1935 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2297 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 557 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 538 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5546 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25136 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1818 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5690 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6073 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11611 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7064 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2172 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8353 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 275 1
Epicor iScala 87 3
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 60 3
Microsoft Office 3867 2
Oracle Java - язык программирования 3267 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1045 2
Epicor iScala HR - Epicor iScala Advanced Payroll 3 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1052 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Microsoft Windows 16070 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 619 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1698 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 22 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Microsoft Outlook 1429 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
Ruby - Язык программирования 151 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 972 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
SAP Crystal Reports 52 1
Oracle Exalogic 73 1
Oracle Applications 89 1
Epicor ITSM - Epicor IT Service Management 9 1
Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 28 1
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 8 1
Teleopti CCC WFM 11 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 618 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 284 1
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 1
Oracle Social Network - Oracle Social Cloud - Oracle Social Sites Cloud Service - Oracle SRM - Oracle Social Relationship Management - Oracle Social Marketing - Oracle Social Engagement & Monitoring Cloud Service - Oracle Social Intelligence Services 24 1
Телеконтакт - РозумСофт - УЗОР 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Оганесян Ашот 130 1
Сидорова Наталья 5 1
Макаев Сергей 1 1
Тарасов Валерий 7 1
Taman Tarik - Тарман Тарик 1 1
Смольянинов Андрей 1 1
Селин Николай 1 1
Пачкин Владимир 1 1
Саукова Наталья 2 1
Семенов Евгений 4 1
Комисарчук Игорь 1 1
Остапенко Артем 1 1
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 1
Горгонов Георгий 1 1
Ломоносова Светлана 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 3
Германия - Федеративная Республика 12835 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 1
США - Нью-Йорк 3112 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
Европа Центральная 275 1
США - Нью-Йорк штат 243 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6186 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2005 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2241 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 356 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6225 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6046 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6133 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1474 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5165 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 107 1
Экономический эффект 1147 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5926 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 198 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 698 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5443 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3635 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16967 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2854 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1067 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1675 1
Аренда 2529 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8360 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1385 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 663 1
Аудит - аудиторский услуги 2904 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1406 1
Ведомости 1124 1
Silicon.com 364 1
1С:Проект года 26 1
