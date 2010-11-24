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Epicor ITSM Epicor IT Service Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.11.2010 Вышел новый релиз Epicor ITSM 2010 для управления ИТ-услугами 6
25.05.2010 Epicor Software отчиталась об итогах деятельности за 2009 г. 2
20.05.2010 «Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM 2
13.04.2010 Unistaff Payroll Solutions автоматизирует управление ИТ-услугами на базе Epicor ITSM 1
16.06.2009 Epicor выпустила Epicor ITSM 2009 2
26.08.2008 В Epicor новый директор по консалтингу в России и странах СНГ 1
31.07.2008 «ГУП Экономика» будет продвигать Epicor ITSM на российском рынке 2
27.06.2008 Президент Epicor Software посетил московский офис компании 1
19.09.2007 Epicor Scala: 15 лет на российском рынке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 19

Epicor ITSM и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 166 10
Microsoft Corporation 25775 4
QAD 40 1
Epicor Software Corporation - Solarsoft Business Systems 2 1
Крок - Croc 1964 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 8 1
Газпром ПАО 1493 1
Газпром трансгаз 157 1
Unistaff Payroll Company 1 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 4
Problem Management - Управление проблемами 71 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 355 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 44 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 5
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Epicor iScala Collect 3 2
Epicor ERP 35 1
Epicor Vantage HRM 3 1
Epicor Mobile Field Service 3 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Outlook 1506 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Epicor iScala HR - Epicor iScala Advanced Payroll 3 1
Epicor iScala Storefront 1 1
Сидорова Наталья 5 3
Степаненко Олег 1 1
Усанов Владимир 2 1
Горгонов Георгий 1 1
Norwood James - Норвуд Джеймс 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Казахстан - Республика 6048 2
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Норвегия - Берген 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
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Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
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