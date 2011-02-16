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Epicor Mobile Field Service

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.02.2011 Вышла новая версия ERP-системы Epicor iScala с модулями кредитного контроля и управления бизнес-транзакциями 1
25.05.2010 Epicor Software отчиталась об итогах деятельности за 2009 г. 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Epicor Mobile Field Service и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 166 3
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
QAD 40 1
Epicor Software Corporation - Solarsoft Business Systems 2 1
Microsoft Corporation 25775 1
Крок - Croc 1964 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 44 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 3
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Epicor iScala Collect 3 1
Epicor ITSM - Epicor IT Service Management 10 1
Epicor ERP 35 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Латвия - Латвийская Республика 836 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния 4829 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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