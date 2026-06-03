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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бухгалтерия КУДИР Книга учета доходов и расходов организаций БДР бюджет доходов и расходов БДДС бюджет движения денежных средств

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Исследование «Корус Консалтинг»: почти треть российских компаний работает с расчетами и отчетностью юнит-экономики вручную 1
02.06.2026 Цифровая трансформация бюджетирования в ОТЛК ЕРА: кейс железнодорожной логистики 1
01.06.2026 «А101 Комфорт» завершила цифровую трансформацию бюджетирования на платформе Planum 1
26.05.2026 Рокетбанк запустил ИИ-приятеля «Роки» — ассистента для анализа транзакций и диалога о личных финансах 1
20.05.2026 «1С:УНФ» помогла производственной компании «Модмаш-Софт» перейти от интуитивного управления к полному контролю работы и рентабельности по всем направлениям 1
20.05.2026 «Норбит» перевел Центр внедрения «Протек» на отечественную систему бюджетирования 1
04.05.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о финансовых результатах деятельности за 2025 год 1
14.04.2026 «1С-Рарус» ускорил бюджетирование на Ижевском радиозаводе с «1С:Корпорация» 1
08.04.2026 Фармацевтическая компания «Валента Фарм» успешно завершила переход на отечественную платформу Optimacros 1
27.03.2026 «1C:ERP» в НПФ «Экопром»: затраты на материалы сокращены на 17%, себестоимость продукции снижена на 10%, прибыль выросла на 7% 1
26.03.2026 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 1
24.03.2026 Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды 1
16.03.2026 «1С:ERP. Управление холдингом» помогает контролировать бюджеты и платежи в шести компаниях группы «Ника-Петротэк» 1
05.03.2026 Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием 1
05.03.2026 «Малый бизнес Москвы» обновил спецпроект о налогах для предпринимателей 1
02.02.2026 Девелопер Legenda создал финансово-экономическую модель на платформе Optimacros 1
19.12.2025 «Диасофт» и Luxms представляют интегрированное решение для бизнес-планирования и аналитики 1
12.12.2025 IBP: можно ли выстроить единый контур управления бизнесом на российских решениях 1
30.10.2025 «Первый Бит» автоматизировала 500 рабочих мест компании «Домкор» с помощью «Бит. Строительство» 1
10.10.2025 Генподрядчик «ПрофКонсалтИнвест» автоматизировал управление финансами для строгого контроля расходов 1
24.09.2025 «Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения 1
17.09.2025 Группа компаний «Академсити» на 70% ускорила получение отчетности 1
11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 1
09.09.2025 Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток 1
05.09.2025 Завод Polair усилил контроль качества 35 тыс. наименований продукции с помощью «1С:ERP» 1
28.08.2025 Wildberries запускает инструмент для расчета «юнит-экономики» продавца 1
05.08.2025 Крупная российская ГРЭС переходит с Oracle на «1С» 1
05.08.2025 «1С-Рарус» создал систему для контроля эффективности производства мороженого «Арктикум» 1
02.07.2025 Птицеводческий комплекс «СоюзПромПтица» автоматизировал рабочие процессы на базе «Бит.Финанс» в результате ускорил получение управленческой отчетности на 30% 1
28.05.2025 «Бюро цифровых технологий» представило платформу «Вираж» для управления спортивными аренами 1
16.05.2025 Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов 2
15.05.2025 «Финтабло» запускает революционного ИИ-аналитика для бизнеса: финансовые инсайты за считанные секунды 1
24.04.2025 «Корус Консалтинг» помог «Август-Агро» повысить качество финансового планирования 1
10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
07.04.2025 Скорость управленческой отчетности возросла на 50% благодаря автоматизации в Sinoway Group 1
18.03.2025 Модульбанк запустил услугу по подготовке отчета о движении денежных средств 1
18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
20.02.2025 Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26% в 2024 году 1
04.02.2025 Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования 1
29.01.2025 Компания «Гарати» перешла на российскую систему управленческого учета 1

Публикаций - 329, упоминаний - 356

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

9412 130
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 955 38
Microsoft Corporation 25647 27
1С-Рарус 961 25
Инталев - Intalev 275 17
SAP SE 5557 13
Oracle Corporation 7033 13
Компьютер НПО 73 12
IBM - International Business Machines Corp 9661 11
Directum - Директум 1229 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1445 9
Telegram Group 2849 8
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 23 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 364 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 7
Diasoft - Диасофт 1105 7
Optimacros - Оптимакрос 96 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 142 5
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 5
Ростелеком 10781 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 257 4
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 4
Navicon - Навикон 335 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 202 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 761 4
Такском - Taxcom 253 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 130 4
Тензор 152 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 4
ИнитПро 10 4
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 12 4
СофтПром 24 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 3
Эвотор - Evotor 226 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 727 3
АйТи 1498 3
Парус Корпорация 206 3
НСПК - Национальная система платежных карт 933 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1225 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1042 5
Газпром ПАО 1457 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1481 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 3
ГПБ - Газпромбанк 1250 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 205 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 3
РЖД - Российские железные дороги 2054 2
Почта России ПАО 2323 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2878 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1870 2
Протек - Центр внедрений 60 2
Альфа-Банк 1953 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 579 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 2
Совкомбанк ПАО 313 2
СДМ-Банк 71 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 2
Возрождение - Коммерческий банк 352 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 38 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1672 2
Федеральное казначейство России 1931 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3635 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2821 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3763 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2852 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5428 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 750 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1173 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 147 4
Единая Россия - Политическая партия 320 2
Российский клуб финансовых директоров 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 102 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 169
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 110
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1997 108
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13754 68
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11983 63
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7678 57
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12660 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 46
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 41
Управление финансами - Financial management 642 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 26
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2832 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 24
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2623 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17811 23
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4562 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5535 23
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2335 23
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3530 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4812 21
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3730 21
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8081 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13631 20
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21208 18
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1138 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6292 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13414 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4136 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12831 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 13
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 447 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5890 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 13
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 474 13
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 823 13
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 992 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7742 12
Microsoft Office 4102 43
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2520 41
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1001 37
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 25
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1377 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 499 24
1С:ERP Управление предприятием 797 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 15
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 683 14
Microsoft Dynamics 1195 14
Google Android 15099 11
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 253 10
Инталев Корпоративные финансы 49 9
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 9
Apple iOS 8505 8
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 8
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 220 8
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 8
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 7
Microsoft Windows 16732 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1764 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 7
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 269 7
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 7
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 30 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3517 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 6
1С:Розница 108 6
1С:Бухгалтерия КОРП 58 6
Apple - App Store 3071 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 436 5
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 5
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 66 5
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 63 5
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 5
ITLand - 1С:PM Управление проектами 18 5
IBM DB2 394 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7545 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6133 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 4
Канивец Константин 10 6
Есипенко Ирина 8 4
Путин Владимир 3441 3
Харитонов Александр 69 3
Luczo Steve - Luczo Stephen - Луцо Стив 23 2
Юрыгин Максим 4 2
Щедровицкий Петр 2 2
Нуралиев Борис 298 2
Баров Алексей 31 2
Макаров Алексей 68 2
Батюшенков Дмитрий 19 2
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