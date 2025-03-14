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Bellerage Alinga Беллераж аутсорсинг и консалтинг Алинга Рус Keter Rus Кетер Рус

Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус

Bellerage, работающий на российском рынке с 1999 года, специализируется на предоставлении услуг финансового аутсорсинга, внедрении ИТ-решений для оптимизации бэк-офиса, налогового консультирования и аудита


14.03.2025 Itglobal.com и Bellerage заключили партнерское соглашение 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
27.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
29.06.2023 ICL Services и Bellerage заключили соглашение о партнерстве 1
09.04.2020 «Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga 3
26.08.2008 В Epicor новый директор по консалтингу в России и странах СНГ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Bellerage Alinga и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - ИЭК Холдинг 23 2
8317 2
EY - Ernst & Young Global 373 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 1
ICL ГК 393 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Epicor Software Corporation 160 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 1
Oracle Corporation 6726 1
SAP SE 5296 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 101 1
Ингосстрах СПАО 422 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Русагро Группа Компаний 280 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 2
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 2
РЖД Логистика 21 1
ПСБ - Промсвязьбанк 859 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2885 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3874 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1227 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12857 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 842 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 767 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4697 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30036 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1994 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2101 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1863 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10208 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5131 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7878 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12683 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11724 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4053 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4196 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7510 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11278 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7749 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
Apple iPhone 6 4862 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
Epicor iScala 87 1
Epicor ITSM - Epicor IT Service Management 9 1
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 1
Microsoft Office 3766 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 1
Минцифры РФ - Госключ 146 1
VK HR Tek 38 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1439 1
VK Teams 66 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 1
VK Assistant 6 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2875 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5017 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2365 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 1
HRM - HR брендинг 89 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 892 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 393 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 104 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1252 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6019 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 316 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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